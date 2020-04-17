Бум микрозаймов, Не бойтесь дефолта, Шведский путь // Галопом по Европам #194
В этом выпуске:
- В России плюс 4069 заболевших. Всего — больше 32 тысяч. За сутки вылечились 286 пациентов, умер 41 – новый максимум с начала эпидемии;
- Академия наук не может помочь в борьбе с коронавирусом – заявил ее президент Сергеев;
- Застройщики жилья добились-таки господдержки;
- Микрофинансовый рынок в этом году вырастет на те же 30%, что и в прошлом;
- Дефолта как в 98-м не будет – уверен глава минэкономразвития Решетников и уверяет в этом зрителей первого канала;
- Парад 9 мая официально отменен. Новую дату продолжают согласовывать;
- Китай после критики в свой адрес пересчитал количество жертв коронавируса;
- Жители Мичигана подали в суд на своего губернатора;
- Симптомы коронавируса появились у летчика Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме;
- Иранский парламент опубликовал отчет, согласно которому умерших от коронавируса в стране вдвое больше, чем сообщали СМИ;
- Болсонару в разгар эпидемии уволил министра здравоохранения;
- В Грузии армия заблокировала все крупнейшие города;
- Швеция – решила поэкспериментировать и не вводить карантин. Итог – умерло 1300 человек;
- МИД Казахстана направил в Китай ноту протеста;
- Новый экономический кризис убьет сотни тысяч детей, более 60 миллионов окажутся за чертой бедности – предупреждает генсек ООН Гуттериш.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам