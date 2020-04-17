Бум микрозаймов, Не бойтесь дефолта, Шведский путь // Галопом по Европам #194

В этом выпуске:

- В России плюс 4069 заболевших. Всего — больше 32 тысяч. За сутки вылечились 286 пациентов, умер 41 – новый максимум с начала эпидемии;

- Академия наук не может помочь в борьбе с коронавирусом – заявил ее президент Сергеев;

- Застройщики жилья добились-таки господдержки;

- Микрофинансовый рынок в этом году вырастет на те же 30%, что и в прошлом;

- Дефолта как в 98-м не будет – уверен глава минэкономразвития Решетников и уверяет в этом зрителей первого канала;

- Парад 9 мая официально отменен. Новую дату продолжают согласовывать;

- Китай после критики в свой адрес пересчитал количество жертв коронавируса;

- Жители Мичигана подали в суд на своего губернатора;

- Симптомы коронавируса появились у летчика Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме;

- Иранский парламент опубликовал отчет, согласно которому умерших от коронавируса в стране вдвое больше, чем сообщали СМИ;

- Болсонару в разгар эпидемии уволил министра здравоохранения;

- В Грузии армия заблокировала все крупнейшие города;

- Швеция – решила поэкспериментировать и не вводить карантин. Итог – умерло 1300 человек;

- МИД Казахстана направил в Китай ноту протеста;

- Новый экономический кризис убьет сотни тысяч детей, более 60 миллионов окажутся за чертой бедности – предупреждает генсек ООН Гуттериш.







_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________





Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qkcoPQ8qEIg