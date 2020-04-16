Золотой Дракон или Парящий Орёл. Какой календарь правильный? Кирилл Запорожец
Какой сейчас год?
Автор-сказитель – Кирилл Запорожец
Страница ВК Кирилла Запорожца – https://vk.com/oshahaw
В чем отличия и сходство календарей. Какому календарю надлежит следовать?
Ответы на эти вопросы в нашей передаче с Кириллом Запорожцем.
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