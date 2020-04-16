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Военный Парад на 9 мая отменили

18:49. 16 апреля 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Военный парад на День Победы в Москве официально отменили, в связи с понятной угрозой коронавируса.
Тем не менее, было заявлено, что и Парад и Бессмертный полк в этом году все равно будут, просто в другие сроки.
Как видится, есть 2 возможных варианта, к которым могут прицепить Парад Победы и "Бессмертный полк"

1. 24 июня, в 75-ю годовщину оригинального и самого первого Парада Победы 24 июня 1945. В принципе, если эпидемическая обстановка позволит, это будет не самый худший вариант.

2. Если обстановка с коронавирусом и в июне не улучшится, то остается еще 3 сентября, которое буквально на днях сделали официальным днем окончания второй мировой войны (вместо 2 сентября, как было до недавнего времени). Тут парад смотрится уже несколько менее уместно, но если выбирать будет не из чего, то и 3 сентября покатит, так как опять же в этом году в эти дни исполняется 75 лет завершению второй мировой войны и 75 лет Победы над Японской Империей (про что у нас частенько из гнилой толерантности забывают).

3. Разумеется, перенос уже повлек финансовые убытки, так как деньги на подготовку к параду и другим мероприятиям на 9 мая уже были выделены и тратились. Также пошла прахом работа МИД РФ по приглашению на парад мировых лидеров (многие согласились, так что представительство обещало быть самым крупным за последние годы). Не факт, что в другие сроки смогут столько же затащить в Москву.

Но в целом, решение оправданное – парад в текущих условиях выглядел бы весьма странно, даже если бы проводился без зрителей. Весьма вероятно, что вслед за этим отменят военные парады и в регионах.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5795006.html

Метки: 9 мая, день победы, коронавирус, Москва, праздники

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