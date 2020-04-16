Вирус сожрал будущее
Полную версию программы смотрите по ссылке https://youtu.be/5ZyXkTlHoWU
Еженедельная передача с участием Андрея Фефелова и Константина Душенова.
Поддержать передачи А. А. Фефелова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Поддержать авторские передачи К. Ю. Душенова https://goo.gl/zmH3n6
#ДеньТВ #Душенов #Фефелов #карантин #вирус
У меня видео короче, всего 2 минуты.
Тесты на коронавирус заражены коронавирусом. Первым тестом заражают, и это проявляется в человеке при последующих тестированиях. Не позволяйте проводить над собой тесты от коронавируса, т.к. ими могут заразить вас.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=r1WTy5KPawk&feature=emb_title