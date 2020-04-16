Сводки от ополчения Новороссии 16 апреля 2020

Война в Новороссии длится уже 6 лет. Это существенно больше длительности Великой Отечественной, хотя местные боевые действия и близко не сопоставимы с размахом баталий между Вермахтом и РККА.

Вместе с тем, и во время ВОВ, и во время «Русской войны в Новороссии» (именно «Русской», а не «Российской») на стороне противника воевало немало местного населения, которое за «бочку варенья и корзину печенья» искало для себя «лучшей жизни» в стане врага.

Вот и «херой» нашей небольшой статьи решил пойти по стопам гитлеровских полицаев: родился Дмитрий Борисович Фирсов в 1980 году в городе Донецке, здесь же окончил вуз, женился, обзавелся ребенком. Здесь же, в Донецке, проживал в собственном жилье и в поминальное воскресенье ходил на кладбище возложить цветочки и конфетки на могилы предков.

Но в 2014 году Дима решил сделать ставку не на силу и волю русского населения Донбасса, которое восстало против бандеровско-нацистской укро-чумы, а на «победоносное» шествие ВСУ и НГУ против своего же народа. Против Димкиных соседей, друзей, коллег и… жены с ребенком!

Вот представьте: Димка пошел добровольцем в националистический батальон «Донбасс», а его жена, друзья и родичи остались и дальше жить в Донецке. Димка вместе с другими «наци» бьет из арты по городу, а его жена продолжает ходить в магазин и пьет чаек в своей донецкой квартирке.

Более того, как ещё при жизни вспоминал Димка, он частенько звонил своей жене из блокадного Донецкого аэропорта разузнать о том, «что да как в родном городе, где сепары стоят, где у сепаров блокпосты, где у сепаров в городе техника спрятана».

А жена, само собой, ходила по городу, собирала информацию и передавала Димке. Ну, а Димка передавал эти разведданные дальше: военной контрразведке и артиллеристам, которые тут же открывали огонь по местам дислокации сил и средств Народного ополчения Донбасса, по блокпостам и по прочим объектам городской инфраструктуры.

Отвоевался Димка в ДАПе и перешел из нацбатальона «Донбасс» в 93-ю ОМБр ВСУ, посмотрел на Дебальцевский котел и понял: блицкриг Украины в Новороссии провалился, в родной Донецк вернуться получится разве что на нары в подвалы МГБ, да и жену сегодня-завтра за шпионаж могут заграбастать органы госбезопасности ДНР…

Именно поэтому Димка решил забрать свою семью и перевезти её на новое место жительства в г. Винницу аж… в конце 2016 года! А почему нет? Прекрасный вариант!

Пока Димка успел повоевать в окрестностях Донецка, затем в Иловайске, затем в ДАПе, затем в окрестностях всё того же ДАПа, успел отбить у «Спарты» позицию «Муравейник», затем он успел повоевать под Дебальцево, ещё немного позже — летом 2015-го — успел подорваться на своей БМП в районе н/п Невельское, и лишь затем Дима Фирсов с позывным «Фирс» решил вывезти свою жену-шпионку и своего сына из Донецка в Винницу!

Но на этом наш «херой» решил не останавливаться и, дослужившись до командира взвода, нес службу (а по факту воевал против своего же народа) в районе поселка Крымское Новоайдарского района, на оккупированной территории ЛНР.

Именно там 06 марта 2020 года от минно-взрывной травмы, полученной во время подрыва БМП 93-й ОМБр ВСУ, Димка и нашел свою бесславную смерть.

Жена в слезах, ведь она ради Димки не только шпионила против своих же соседей и друзей в Донецке, но и бросила ВСЁ свое имущество, работу, родичей и жилье. А вот друзья Димки охарактеризовали его следующим образом (цитата сослуживца Димки с позывным «Грач»):

«Все началось, когда мы вместе эвакуировали наших ребят из Иловайского котла в составе батальона «Донбасс». Затем, в конце октября, мы попали в 93 бригаду. 11 января 2015 года мы зашли в Донецкий аэропорт. «Фирс» был чрезвычайно фартовый, я вообще удивляюсь, как он тогда выжил! Еще мы воевали в окрестностях Донецкого аэропорта. Вместе с ним принимали высоту 93–17.

Это так называемый «Муравейник» — насыпь возле взлетной полосы ДАПа. Ее держали «сепары», а мы их оттуда выбили. До сих пор взлетная полоса контролируется украинскими войсками с этой высоты. Он был настоящим воином. Ушел на фронт обычным солдатом, но затем дослужился до офицера».

Так бывает: «фартовый», храбрый, умный и сообразительный предатель своего народа пусть не сразу, но всё-таки получил возмездие за жизни стариков, женщин и детей Новороссии, сложивших свои головы под огнем ВСУ и НГУ. Сложивших свои головы под пулями вот таких вот предателей, коим и был Дима Фирсов — треклятый Иуда, продавший могилы своих предков за 30 бандеровско-нацистских сребреников…

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Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»