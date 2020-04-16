Сводки от ополчения Новороссии 16 апреля 2020
- 07:15 Обмен пленными между Донбассом и Украиной. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».
- 06:00 Судьба предателя: жестокий враг ДНР из Донецка (ФОТО).
- 03:00 В тылу врага взрывается техника и калечит карателей: интересные подробности расследования.
Обмен пленными между Донбассом и Украиной. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»
Сегодня утром состоится обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной. Обмен немногочисленный, но от этого не менее важный.
По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, обсуждались разные формулы, пока исходят из того, что Украина передает 10 человек, Донецк — 8.
«Русская Весна» будет следить за ситуацией и оперативно сообщать обо всем происходящем на границе.
Напомним, последний раз обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года в пункте пропуска в районе Горловки по формуле «124 на 76». Тогда Киев передал Донецку 61 человека.
7:40
Корреспондент «Русской Весны» с места сообщает, что представители силовых ведомств уже на месте, недавно прибыли и автомобили ОБСЕ.
По предварительным данным, процедура обмена должна начаться в 8.00.
После прибытия автобуса с украинской стороны, как и во время прошлого обмена, начнётся процедура верификации с участием представителей международных организаций. Напомним, в декабре 2019 года это был «Красный крест» и ОБСЕ.
Сейчас проходит процедура дактилоскопии лиц, подлежащих передаче Украине.
По словам украинского вице-премьера по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексея Резникова, обмен состоится в двух разных местах.
«Осложняет процесс (обмена — прим. РВ) наличие коронавируса», — заявил он, добавив, что даже внутри Донбасса есть «внутренняя антивирусная граница и пересечение между ними невозможно».
Место обмена между ДНР и Украиной это КПВВ «Горловка», с ЛНР Киев обменяется пленными скорее всего в районе моста в Станице-Луганской. Однако пока от официальных лиц ЛНР информации о месте проведение обмена не поступало.
8:30
По слова корреспондента «Русской Весны», на КПВВ «Горловка» уже прибыла Дарья Морозова. Автобуса с удерживаемыми лицами с украинской стороны пока нет, несмотря на то, что запланирован обмен был на восемь утра.
8:35
Сейчас пленных, которые подлежат передаче на Украину, усаживают в автобус, где их опросят представители Красного Креста.
Выстраивается автоколонна, проводятся последние приготовления для выезда на нейтральную полосу, где и пройдёт обмен.
На этот раз непосредственно процесс обмена пройдёт на нейтральной полосе, без заезда на территорию ДНР или Украины.
8:52
Автоколонна со стороны ДНР выдвинулась на нейтральную полосу.
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Судьба предателя: жестокий враг ДНР из Донецка (ФОТО)
Война в Новороссии длится уже 6 лет. Это существенно больше длительности Великой Отечественной, хотя местные боевые действия и близко не сопоставимы с размахом баталий между Вермахтом и РККА.
Вместе с тем, и во время ВОВ, и во время «Русской войны в Новороссии» (именно «Русской», а не «Российской») на стороне противника воевало немало местного населения, которое за «бочку варенья и корзину печенья» искало для себя «лучшей жизни» в стане врага.
Вот и «херой» нашей небольшой статьи решил пойти по стопам гитлеровских полицаев: родился Дмитрий Борисович Фирсов в 1980 году в городе Донецке, здесь же окончил вуз, женился, обзавелся ребенком. Здесь же, в Донецке, проживал в собственном жилье и в поминальное воскресенье ходил на кладбище возложить цветочки и конфетки на могилы предков.
Но в 2014 году Дима решил сделать ставку не на силу и волю русского населения Донбасса, которое восстало против бандеровско-нацистской укро-чумы, а на «победоносное» шествие ВСУ и НГУ против своего же народа. Против Димкиных соседей, друзей, коллег и… жены с ребенком!
Вот представьте: Димка пошел добровольцем в националистический батальон «Донбасс», а его жена, друзья и родичи остались и дальше жить в Донецке. Димка вместе с другими «наци» бьет из арты по городу, а его жена продолжает ходить в магазин и пьет чаек в своей донецкой квартирке.
Более того, как ещё при жизни вспоминал Димка, он частенько звонил своей жене из блокадного Донецкого аэропорта разузнать о том, «что да как в родном городе, где сепары стоят, где у сепаров блокпосты, где у сепаров в городе техника спрятана».
А жена, само собой, ходила по городу, собирала информацию и передавала Димке. Ну, а Димка передавал эти разведданные дальше: военной контрразведке и артиллеристам, которые тут же открывали огонь по местам дислокации сил и средств Народного ополчения Донбасса, по блокпостам и по прочим объектам городской инфраструктуры.
Отвоевался Димка в ДАПе и перешел из нацбатальона «Донбасс» в 93-ю ОМБр ВСУ, посмотрел на Дебальцевский котел и понял: блицкриг Украины в Новороссии провалился, в родной Донецк вернуться получится разве что на нары в подвалы МГБ, да и жену сегодня-завтра за шпионаж могут заграбастать органы госбезопасности ДНР…
Именно поэтому Димка решил забрать свою семью и перевезти её на новое место жительства в г. Винницу аж… в конце 2016 года! А почему нет? Прекрасный вариант!
Пока Димка успел повоевать в окрестностях Донецка, затем в Иловайске, затем в ДАПе, затем в окрестностях всё того же ДАПа, успел отбить у «Спарты» позицию «Муравейник», затем он успел повоевать под Дебальцево, ещё немного позже — летом 2015-го — успел подорваться на своей БМП в районе н/п Невельское, и лишь затем Дима Фирсов с позывным «Фирс» решил вывезти свою жену-шпионку и своего сына из Донецка в Винницу!
Но на этом наш «херой» решил не останавливаться и, дослужившись до командира взвода, нес службу (а по факту воевал против своего же народа) в районе поселка Крымское Новоайдарского района, на оккупированной территории ЛНР.
Именно там 06 марта 2020 года от минно-взрывной травмы, полученной во время подрыва БМП 93-й ОМБр ВСУ, Димка и нашел свою бесславную смерть.
Жена в слезах, ведь она ради Димки не только шпионила против своих же соседей и друзей в Донецке, но и бросила ВСЁ свое имущество, работу, родичей и жилье. А вот друзья Димки охарактеризовали его следующим образом (цитата сослуживца Димки с позывным «Грач»):
«Все началось, когда мы вместе эвакуировали наших ребят из Иловайского котла в составе батальона «Донбасс». Затем, в конце октября, мы попали в 93 бригаду. 11 января 2015 года мы зашли в Донецкий аэропорт. «Фирс» был чрезвычайно фартовый, я вообще удивляюсь, как он тогда выжил! Еще мы воевали в окрестностях Донецкого аэропорта. Вместе с ним принимали высоту 93–17.
Это так называемый «Муравейник» — насыпь возле взлетной полосы ДАПа. Ее держали «сепары», а мы их оттуда выбили. До сих пор взлетная полоса контролируется украинскими войсками с этой высоты. Он был настоящим воином. Ушел на фронт обычным солдатом, но затем дослужился до офицера».
Так бывает: «фартовый», храбрый, умный и сообразительный предатель своего народа пусть не сразу, но всё-таки получил возмездие за жизни стариков, женщин и детей Новороссии, сложивших свои головы под огнем ВСУ и НГУ. Сложивших свои головы под пулями вот таких вот предателей, коим и был Дима Фирсов — треклятый Иуда, продавший могилы своих предков за 30 бандеровско-нацистских сребреников…
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Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»
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В тылу врага взрывается техника и калечит карателей: интересные подробности расследования
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Несмотря на договорённости о перемирии, командование «ООС» продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов.
Так, в зоне ответственности 93 бригады ВСУ в непосредственной близости от жилых домов в н.п. Трехизбенка нашей разведкой обнаружена одна БМП-2. В зоне ответственности 30 бригады ВСУ в районе н.п. Новозвановка выявлено три боевых бронированных машины.
Данные факты также подтверждаются наблюдателями миссии ОБСЕ.
Мы призываем жителей оккупированных Украиной территорий принять меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры — это ставит под угрозу Ваши жизни и здоровье!
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Нам стали известны подробности очередного резонансного происшествия в 93 бригаде ВСУ, в результате которого была преднамеренно уничтожена одна единица боевой техники, а также пострадали пять военнослужащих ВСУ.
Прибывшая для проведения разбирательства комиссия Генерального штаба ВСУ столкнулась с препятствованием со стороны командования бригады, выражающемся в недопуске к месту происшествия под предлогом отсутствия у офицеров защитных масок и справок об отсутствии коронавирусной инфекции.
В ходе взятия объяснений с пострадавшего личного состава, комиссией установлено, что командир 3 батальона, спланированный на вышестоящую должность, с целью списания разворованной БРМ-1К приказал подчиненным осуществить подрыв с представлением разбирательства командованию об уничтожении боевой машины противником на передовой.
Во время закладки противотанковой мины ТМ-62 с самодельным дистанционным взрывателем произошла преждевременная детонация, в результате которой один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.
В настоящее время командир бригады Брыжинский подключил все свои связи с целью оказания давления на комиссию и сокрытия истинных обстоятельств происшествия.
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Нам продолжает поступать информация о преступлениях, совершаемых боевиками вооруженных формирований Украины в отношении гражданского населения в зоне оккупационных сил.
Очередной вопиющий случай произошёл на блокпосту вооруженных формирований в районе н.п. Станица Луганская, где боевики 25 бригады задержали мирного жителя и забрали транспортное средство, угрожая оружием, под предлогом действия карантинных мер.
При обращении за разъяснением законности изъятия транспортного средства к командованию бригады, произошел конфликт, потерпевший и его группа поддержки были избиты на КПП штаба бригады.
При подаче заявления жителем Станицы Луганской в отдел полиции ему было отказано, полицейские открыто заявили, что никто из них не хочет связываться с боевиками Зенченко.
В это же время в отделы полиции н.п. Станица Луганская, Счастье и Попасная от владельцев аптек массово начали поступать заявления о краже военнослужащими медикаментов и средств личной гигиены.
По поступившей к нам информации, жители н.п. Луганское устроили пикет возле расположения 59-й бригады с требованием выдать им трех военнослужащих, скрываемых от полиции командованием бригады и причастных к убийству 12 апреля гражданки Когут.
Командир 59 бригады Шаповалов, опасаясь самосуда над боевиками, приказал усилить охрану расположения соединения, блокпостов и патрулей.
В свою очередь командующий оккупационных сил Кравченко, обеспокоенный ростом протестной активности населения, поставил задачу представителям ИПсО на подготовку пропагандистских видеосюжетов с привлечением съёмочных групп «5 канала» и «1+1», направленных на сглаживание сложившейся ситуации в зоне «ООС» и оказание помощи гражданскому населению военнослужащими ВСУ.
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Обмен пленными между Республиками Донбасса и Украиной?
Украина меняет своих диверсантов на пойманных ФСБ на территории России, в Крыму и сидящих в Лефортово. Которые к Донбассу никакого отношения не имеют. В обмен выдаёт гражданское население с оккупированных ей территорий. Их можно арестовать сколько угодно. В Луганске имеют место репрессии против русского населения.Потому что у власти находятся сотрудники СБУ. В основном та команда, которая вернулась после побега в 2014 году назад. Это люди партии Регионов. Донбасс совершил ошибку, не расстреляв их, а дал возможность уйти вместе с Тарутой. В результате в тюрьмах Луганска сидит более 80 человек русских добровольцев, которых никто менять не собирается. Это люди из окружения Мозгового, Дрёмова. Бородай и еврей Ходаковский почему то не сидят в тюрьме. В Луганске создана общественная организация по их освобождению, но правительство и МИД (еврейка Захарова) РФ их запросы анулируют. Во власти Луганска сотрудники СБУ вместе с их губернатором. Все нити этих преступников ведут в Москву.