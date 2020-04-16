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Строительство инфекционной больницы в Москве. Гигарама

16:13. 16 апреля 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Строительство инфекционной больницы в Москве в виде высококачественной гигарамы.
Смотреть можно здесь https://gigarama.ru/hospital/ (фотографию можно вращать и увеличивать, желтыми кружками помечены ключевые объекты). Выглядит весьма масштабно.

У нас тоже строят военный инфекционный центр, но масштаб конечно скромнее.
Раньше говорили, что сдать планируют до 15 мая, но сейчас уже ставят сроки "до Дня Победы".



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5794501.html

Метки: Видео, гигарама, инфраструктура, коронавирус, медицина, мо рф, севастополь, строительство

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