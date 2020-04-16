Строители умоляют, Медведев и коллапс, Запирайте этажи! // Галопом по Европам #193
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 3448 заболевших. Всего — почти 28 тысяч. Умерли 232, выздоровели 2304 пациента;
- Российские предприятия могут потерять за время пандемии около 18 триллионов рублей;
- Московские и подмосковные строители просят правительство разморозить стройки, заявляя о крайне негативных экономических последствиях;
- Глава минэкономразвития Решетников обзвонил несколько банков и попытался получить беспроцентный кредит на выплату зарплат;
- Мишустин предложил не утверждать список системообразующих;
- Нефтяная сделка по сокращению добычи не спасет Россию от обвала финансовых поступлений;
- В США почти 30 тысяч умерших. Трамп заявляет, что пик пройден и призывает к перезагрузке экономики;
- Коронавирус добрался до очередного авианосца – диагноз подтвердился почти у 700-т моряков французского крейсера Шарль де Голль;
- В Лос-Анджелесе сотни автомобилей приехали за бесплатной едой;
- Страны большой двадцатки договорились заморозить выплаты по долгам для беднейших стран;
- Несмотря на усилия правительства, лекарства продолжают дорожать;
- В Казани врачи жалуются на лишение всех надбавок для тех, кто не занимается лечением больных коронавирусом;
- В МВД заявили – в период самоизоляции в России сократилось количество уличных преступлений.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам