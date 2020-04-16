Главная » Видео, Политика, События

Строители умоляют, Медведев и коллапс, Запирайте этажи! // Галопом по Европам #193

22:02. 16 апреля 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 3448 заболевших. Всего — почти 28 тысяч. Умерли 232, выздоровели 2304 пациента;
- Российские предприятия могут потерять за время пандемии около 18 триллионов рублей;
- Московские и подмосковные строители просят правительство разморозить стройки, заявляя о крайне негативных экономических последствиях;
- Глава минэкономразвития Решетников обзвонил несколько банков и попытался получить беспроцентный кредит на выплату зарплат;
- Мишустин предложил не утверждать список системообразующих;
- Нефтяная сделка по сокращению добычи не спасет Россию от обвала финансовых поступлений;
- В США почти 30 тысяч умерших. Трамп заявляет, что пик пройден и призывает к перезагрузке экономики;
- Коронавирус добрался до очередного авианосца – диагноз подтвердился почти у 700-т моряков французского крейсера Шарль де Голль;
- В Лос-Анджелесе сотни автомобилей приехали за бесплатной едой;
- Страны большой двадцатки договорились заморозить выплаты по долгам для беднейших стран;
- Несмотря на усилия правительства, лекарства продолжают дорожать;
- В Казани врачи жалуются на лишение всех надбавок для тех, кто не занимается лечением больных коронавирусом;
- В МВД заявили – в период самоизоляции в России сократилось количество уличных преступлений.



_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________




Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dOR6YKA4xmg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Если мне скажут, что завтра наступит конец света, то еще сегодня я посадил бы дерево.
Скачать Страна: РоссияГод выпуска: 2010Жанр: семинарВедущий: Анатолий ОрловФормат: avi Продолжительность: 1:48:19Размер: 646 мб Семинар Анатолия Орлова проведенный в п.Родное Владимиской обл. 17.10. 2010по теме обустройства пространства родового поместья ...
Что делать с долларом?
В этом выпуске обсуждение текущих событий и перспектив в России, вопрос сохранения накоплений в преддверии перемен. - Напряжённость в России - Что в головах у военных? - Школа фашизма в СССР - Что делать с долларом - В чём хранить накопления - Другие ...
Открытое письмо овцевода Стерлигова Медведеву и Путину
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!  Уважаемый Владимир Владимирович!  Хочу поделиться с вами плодами размышлений за время семи лет крестьянской жизни. Ситуация с абортами, пьянством, наркоманией, колдовством и, вообще, деградацией русского народа крайняя. ...
Прогноз Павла Свиридова на 2013 год
Источник http://ollegallexandrov.ru/
План нападения США и Англии на СССР. Операция «Немыслимое»
Летом 1945 года союзники СССР по Второй мировой войне готовились ударить в спину нашим войскам и совершить то, что хотел, но не смог сделать Гитлер – уничтожить СССР и стереть с лица Земли Русов и другие братские народы… События и факты кажутся ...
10 видео о Великой Тартарии. Независимый исследователь Сергей Игнатенко
Давно не секрет, что «татаро-монгольского ига» не было, и никакие татары с монголами Русь не покоряли. Но кто и для чего сфальсифицировал историю? Кто и зачем скрывает от нас реальное прошлое нашей страны? Что за загадочная империя "Великая Тартария"? 1. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)