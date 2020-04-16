Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк» в связи с переносом Парада Победы

Президент России Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк», которая в числе других массовых мероприятий будет отложена из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в ходе совещания с членами Совбеза в четверг президент в связи с пандемией коронавируса поручил силовым ведомствам изменить график проведения Парада Победы и отложить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника.

«В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан — участникам всенародной акции „Бессмертный полк“.

Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии.

Понимаю, что для всех нас именно 9 мая — это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев», — сказал Путин.

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности. Уверен, что 9 Мая, День Победы, в этом году, как и всегда, станет объединяющим для общества, для нашего народа, для всей страны, придаст всем нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания.

Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня.

И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году. Тем более, что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов.

Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И конечно, марш “Бессмертного полка” обязательно будет», — подчеркнул президент.

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