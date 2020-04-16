Главная » Политика, События

Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк» в связи с переносом Парада Победы

19:20. 16 апреля 2020 159 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк» в связи с переносом Парада Победы | Русская весна

Президент России Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк», которая в числе других массовых мероприятий будет отложена из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в ходе совещания с членами Совбеза в четверг президент в связи с пандемией коронавируса поручил силовым ведомствам изменить график проведения Парада Победы и отложить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника.

«В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан — участникам всенародной акции „Бессмертный полк“.

Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии.

Понимаю, что для всех нас именно 9 мая — это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев», — сказал Путин.

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности. Уверен, что 9 Мая, День Победы, в этом году, как и всегда, станет объединяющим для общества, для нашего народа, для всей страны, придаст всем нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания.

Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня.

И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году. Тем более, что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов.

Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И конечно, марш “Бессмертного полка” обязательно будет», — подчеркнул президент.

Читайте также: Учёные выяснили, что ждёт переболевших COVID-19

Источник: https://rusvesna.su/news/1587054014

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
9 мая по всему миру прошёл Бессмертный полк: победа, память, провокации и размышления
...палата РФ обратились к президенту с просьбой о прохождении Бессмертного полка через...polka)»Сегодня, обращаясь к ветеранам, Путин подчеркнул, что:«Мы чувствуем кровное... был собран и пополняется участниками общероссийской акции «Бессмертный полк».На сайте www....
Новости Украины и Новороссии 09 мая 2018
...Украине». «Посольство Украины хочет обратиться за помощью к Министерству ...добавил он. Читайте также: Путин: Пришло время отвязать экономику России...будут нести участники акции «Бессмертный полк», и наличие запрещенной символики у участников акции. «Они...
«Бессмертный полк». Технология фейков и большие деньги
... все эти пятьсот тысяч участников акции в Москве – бюджетники,...это великое шествие президент Путин. Шаблоны были разорваны...дело сделано. Причем, обратите внимание, на фотографии ...полмиллиона москвичей, вышедших на акцию «Бессмертный полк», так это все...
Новости Украины и Новороссии 10 мая 2016
...стран "нормандской четверки", Песков посоветовал обратиться в МИД РФ. Однако пресс...Песков. Он подчеркнул, что поздравления Путина были адресованы народу. «Поэтому .... Акция «Бессмертный полк» в столице молодой Республики объединила свыше 30 тысяч участников, ...
Новости Украины и Новороссии 06 мая 2019
...Читайте также: Зеленский обратился к России Андрей ...Опубликовано полное расписание акций «Бессмертный полк» и праздничных...проспекта Центрального (Ленина). Участники акции намерены прошагать колонной до...недовольство киевских властей Путин заметил, что подобная...
Новости Украины и Новороссии 05 апреля 2017
.... Читайте также: «Путин не остановится, спросите Чуркина...Андрей Парубий. Наблюдатели обратили внимание на поведение...правилам «Евровидения», исключение участников или организаторов недопустимо ...обсудили концепцию памятной акции «Бессмертный полк», которая ...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2398 2048
    Mazai 17 апреля 2020 в 9:31

    Прости меня дед за то что я потаясь от власти нарушитель режима.Убирал могилу твою на кладбище. Ибо запрет на посещение. По другому поступить просто не мог. Прости меня дед что я в этом году не пройду с твоим портретом по улицам города с составе тысячи людей. Власть и это решила отменить. . Да дед ты прожил непростую жизнь .В 1912 году со своим дедом Казаком станицы Бурацкой был направлен на 100 детие Бородинской битвы. Ты видел Царя Николая. В гражданскую ты по мобилизации служил у Краснова Пушки таскал на лошадях. Затем в Новоросийске ты со своим земляком не стал грузится на корабль что бы уплыть на чужбину. Ты остался на Родине. Перешел к Буденному и поехал в Польшу воевать. После Гражданской ты дед организовывал колхоз. И вот наступил 41 год Осенью ты призвался в армию. Всю войну прослужил на передовой в противотанковом истребительном полку Был ездовым Пушку 75 мм таскал. на лошадях Ты сражался с танками на Курской дуге Тебя там засыпало в окопе танком. Но ты выжил У тебя дед награды. Орден Красной звезды 4 медали за Отвагу. Ты их заслужил.
    Орден Красной Звезды: http://podvignaroda.ru/?#id=33916612…DetailManAward
    Медаль “За отвагу” (апрель 1945): http://podvignaroda.ru/?#id=44053596…DetailManAward
    Медаль “За отвагу” (ноябрь 1943): http://podvignaroda.ru/?#id=44053596…DetailManAward
    Медаль “За отвагу” (сентябрь 1943): http://podvignaroda.ru/?#id=15096513…DetailManAward
    Одну медаль не нашли Видимо за Курскую битву
    И мы дед их храним награды Но раз в год перед днем Победы Сначала жена,теперь дочь показывают их детям в школе Ведь они учителя Думаю ты за это не обидешься Ведь ты любил на День Победы их одеть. награды. Ты был горд. После войны за свою гордость ты попал в Караганду. И на мой вопрос уже студента Что он думает о Сталине Ты дед мне ответил Ты внучек Сталина не трогай. Я с ним воевал и победил. И в Караганду отправил меня не Сталин .а отправил Пред.исполкома с прокурором Потому что им в мясе отказал. Дед работал Председателем Колхоза Затем амнистия. И работа в колхозе на разных должностях Но не выше бригадира. Ты держал пчел Всегда было у нас много меда,овец. Вырастил двое дочек. Одна моя мама. Ты всегда был занят. Вотку ты пил редко НО метко Ты мне говорил : Не нужно пить каждый день А выпей когда душа захочет Да так выпей.что бы долго не хотела пить. Когда ты умирал то в бреду постоянно вспоминал коней Кони твоя жизни. Они были всегда с то бой рядом. Как то так. Вы победили немцев с прихвостнями. А мы дед за колбасу развалили СССР который ты так защищал и все делал что бы мне жилось лучше. Военные не стали на защиту СССР тем самым нарушив присягу Но за это получают солидные пенсии. А теперь испугавшись вируса отменили Парад Победы и шествие Бессмертного полка.

    Ответить
    2
  • 8248 6662
    марина 17 апреля 2020 в 10:18

    Путин сказал,что это будет позже -не стоит этого делать,тратить деньги ,не будет тех чувств ,что на 9Мая ,А 9 Мая будет семейная акция ,свой балкон,дом,флаг,портрет.Мне не верилось до последнего,что это не будет ,Батя теперь обязательно должен это сделать.Верен взятому направлению;”В Беларуси назначили на 25 апреля республиканский субботник. Для чиновников обязательный, остальные — по желанию — Официально
    В правительстве Беларуси подписали постановление № 23 о проведении республиканского субботника, который должен пройти 25 апреля.”

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)