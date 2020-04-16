Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк» в связи с переносом Парада Победы
Президент России Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк», которая в числе других массовых мероприятий будет отложена из-за пандемии коронавируса.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в ходе совещания с членами Совбеза в четверг президент в связи с пандемией коронавируса поручил силовым ведомствам изменить график проведения Парада Победы и отложить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника.
«В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан — участникам всенародной акции „Бессмертный полк“.
Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии.
Понимаю, что для всех нас именно 9 мая — это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев», — сказал Путин.
«Мы сделаем всё необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности. Уверен, что 9 Мая, День Победы, в этом году, как и всегда, станет объединяющим для общества, для нашего народа, для всей страны, придаст всем нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания.
Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня.
И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году. Тем более, что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов.
Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И конечно, марш “Бессмертного полка” обязательно будет», — подчеркнул президент.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1587054014
Прости меня дед за то что я потаясь от власти нарушитель режима.Убирал могилу твою на кладбище. Ибо запрет на посещение. По другому поступить просто не мог. Прости меня дед что я в этом году не пройду с твоим портретом по улицам города с составе тысячи людей. Власть и это решила отменить. . Да дед ты прожил непростую жизнь .В 1912 году со своим дедом Казаком станицы Бурацкой был направлен на 100 детие Бородинской битвы. Ты видел Царя Николая. В гражданскую ты по мобилизации служил у Краснова Пушки таскал на лошадях. Затем в Новоросийске ты со своим земляком не стал грузится на корабль что бы уплыть на чужбину. Ты остался на Родине. Перешел к Буденному и поехал в Польшу воевать. После Гражданской ты дед организовывал колхоз. И вот наступил 41 год Осенью ты призвался в армию. Всю войну прослужил на передовой в противотанковом истребительном полку Был ездовым Пушку 75 мм таскал. на лошадях Ты сражался с танками на Курской дуге Тебя там засыпало в окопе танком. Но ты выжил У тебя дед награды. Орден Красной звезды 4 медали за Отвагу. Ты их заслужил.
Орден Красной Звезды: http://podvignaroda.ru/?#id=33916612…DetailManAward
Медаль “За отвагу” (апрель 1945): http://podvignaroda.ru/?#id=44053596…DetailManAward
Медаль “За отвагу” (ноябрь 1943): http://podvignaroda.ru/?#id=44053596…DetailManAward
Медаль “За отвагу” (сентябрь 1943): http://podvignaroda.ru/?#id=15096513…DetailManAward
Одну медаль не нашли Видимо за Курскую битву
И мы дед их храним награды Но раз в год перед днем Победы Сначала жена,теперь дочь показывают их детям в школе Ведь они учителя Думаю ты за это не обидешься Ведь ты любил на День Победы их одеть. награды. Ты был горд. После войны за свою гордость ты попал в Караганду. И на мой вопрос уже студента Что он думает о Сталине Ты дед мне ответил Ты внучек Сталина не трогай. Я с ним воевал и победил. И в Караганду отправил меня не Сталин .а отправил Пред.исполкома с прокурором Потому что им в мясе отказал. Дед работал Председателем Колхоза Затем амнистия. И работа в колхозе на разных должностях Но не выше бригадира. Ты держал пчел Всегда было у нас много меда,овец. Вырастил двое дочек. Одна моя мама. Ты всегда был занят. Вотку ты пил редко НО метко Ты мне говорил : Не нужно пить каждый день А выпей когда душа захочет Да так выпей.что бы долго не хотела пить. Когда ты умирал то в бреду постоянно вспоминал коней Кони твоя жизни. Они были всегда с то бой рядом. Как то так. Вы победили немцев с прихвостнями. А мы дед за колбасу развалили СССР который ты так защищал и все делал что бы мне жилось лучше. Военные не стали на защиту СССР тем самым нарушив присягу Но за это получают солидные пенсии. А теперь испугавшись вируса отменили Парад Победы и шествие Бессмертного полка.
Путин сказал,что это будет позже -не стоит этого делать,тратить деньги ,не будет тех чувств ,что на 9Мая ,А 9 Мая будет семейная акция ,свой балкон,дом,флаг,портрет.Мне не верилось до последнего,что это не будет ,Батя теперь обязательно должен это сделать.Верен взятому направлению;”В Беларуси назначили на 25 апреля республиканский субботник. Для чиновников обязательный, остальные — по желанию — Официально
В правительстве Беларуси подписали постановление № 23 о проведении республиканского субботника, который должен пройти 25 апреля.”