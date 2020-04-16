ОПЕК+ итоги, бензин дешевле нефти и «ножки Буша»
Очередная сделка ОПЕК+, которая призвана прекратить и остановить падение цены на углеводороды, вызвала неоднозначную реакцию.
Что это — победа, поражение или нечто иное?
Давайте с холодной головой проанализируем все факты и выясним для себя, что же произошло на самом деле.
Итак, разбираем новую сделку ОПЕК+, которая на этот раз может быть названа ОПЕК++.
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Чем заниматься на самоизоляции
- Британская монархия, эпидемия и восторги либералов
- Когда отмечать День Победы над Японией
- «Гумпомощь» Вашингтону и отказ вывозить своих
- Биологическое оружие, Лукашенко и уроки истории
- Кому нужна новая «великая депрессия»
- О мерах, предложенных президентом России
- Генезис Второй мировой — геополитика «царя горы»
- Должна ли Россия помогать Италии
- Новый мировой кризис 2020 и уроки истории
Источник: https://nstarikov.ru/opek-itogi-benzin-deshevle-nefti-i-okorochka-busha-114753