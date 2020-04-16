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ОПЕК+ итоги, бензин дешевле нефти и «ножки Буша»

15:38. 16 апреля 2020 208 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Очередная сделка ОПЕК+, которая призвана прекратить и остановить  падение цены на углеводороды, вызвала неоднозначную реакцию.
Что это — победа, поражение или нечто иное?
Давайте с холодной головой проанализируем все факты и выясним для себя, что же произошло на самом деле.
Итак, разбираем новую сделку ОПЕК+, которая на этот раз может быть названа ОПЕК++.

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Источник: https://nstarikov.ru/opek-itogi-benzin-deshevle-nefti-i-okorochka-busha-114753

Метки: блог, Видео

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