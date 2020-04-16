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Фабрика «Коль из Уренгоя». Зачем российских школьников тайно возят в США?

13:21. 16 апреля 2020 317 просмотров 27 коммент. Опубликовал:
Источник: Аргументы и Факты @ Андрей Сидорчик

Пандемия коронавируса порой позволяет делать поистине удивительные открытия. Как выясняется, российские школьники старших классов находятся в США в рамках неких «программ обмена», о которых ничего неизвестно ни посольству РФ в Вашингтоне, ни российскому МИДу.

«МИД не был поставлен в известность»

О том, что несколько десятков юных россиян оказались в Соединенных Штатах в сложной ситуации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопросов много. Но их мы будем задавать потом. Сейчас просьба откликнуться всех, кто что-либо знает: родители, школы, региональные администрации, — пишет Захарова на своей странице в Facebook. — На фоне сообщений о резкой вспышке заболеваемости коронавирусом в США неожиданно появилась ещё одна весьма тревожная новость. Выяснилось, что в сложном положении там оказались несколько десятков российских школьников, выехавших прошлой осенью из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях. Об этом нашему посольству в Вашингтоне сообщили в Государственном департаменте США. Однако подробностей не привели.

Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы „Secondary School Student Program« в США прибыло 74 российских старшеклассника. Теперь её реализация в „пожарном« порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей и до сих пор даже не предоставила списков и сведений об их конкретном местопребывании.

Помимо этого, в Посольство России поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах. Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь.

Хотели бы подчеркнуть, что МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей».

«Они приехали по программам, финансируемым частными компаниями»

«Еще в 2014 году Россия была вынуждена отказаться от участия в курируемой Госдепартаментом программе школьных обменов „FLEX«, — добавила официальный представитель МИД. — Это произошло из-за неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой. Нам пришлось пресечь подобные мероприятия, но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком. В критической ситуации эта афера вскрылась».

В настоящее время российские дипломаты пытаются собрать точные сведения на школьников, находящихся в США, и пытаются выяснить в Госдепе, а также в посольстве Соединенных Штатов в России, на каком основании несовершеннолетние вывозились из РФ.

Русская служба Би-би-си приводит слова представителя Госдепартамента США: «По состоянию на 6 апреля в Соединенных Штатах продолжает находиться 51 ученик старших классов из России, которые приехали по программам, финансируемым частными компаниями. Мы знаем, что некоторые из этих школьников сообщили своим спонсорам о желании вернуться в Россию и ведут переговоры об этом через своих спонсоров».

Госдепартамент США заявляет, что не финансирует программы обмена, а участники частных образовательных программ «не получают гранты от правительства США, им не оплачивается переезд и не выделяется никакая финансовая помощь от властей».

«Тем не менее мы по-прежнему предлагаем им помощь и поддержку», — приводит Русская служба Би-би-си слова представителя Госдепа.

Что такое программа FLEX и почему из нее вышла Россия?

В 2014 году Россия объявила о приостановке на неопределенный срок своего участия в программе FLEX.

Future Leaders Exchange (FLEX) является программой обмена, осуществляемой Государственным департаментом США. В её рамках старшеклассники в возрасте 15-17 лет из стран бывшего Советского Союза имеют возможность бесплатно провести год в США, живя в американской семье и посещая американскую школу. Программа полностью финансировалась властями Соединенных Штатов. Программа была создана в 1992 году после подписания Джорджем Бушем-старшим «Закона о поддержке свободы» с целью обеспечения мира и взаимопонимания между США и странами постсоветского пространства и предоставления молодым людям возможности «познакомиться с народом и культурой Соединенных Штатов, а также научить американцев лучше понимать людей и культуру их родной страны».

За время существования программы через FLEX прошли, по американских данным, около 8000 российских школьников.

Выход России в 2014 году из программы произошел после того, как один из её участников отказался возвращаться из США. Подросток объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и попросил оставить его в Америке. С учетом того, что речь шла о несовершеннолетнем, даже в США к этому инциденту отнеслись неоднозначно. Но факт остается фактом — произошло нарушение базового принципа программы, согласно которому школьники должны возвращаться на Родину. Поэтому решение о приостановке программы с российской стороны выглядело вполне логичным.

Моя жизнь разделилась на «до FLEX» и «после»

Бывшие участники программы FLEX, а также те, кто собирался отправиться в США в её рамках в ближайшем будущем, протестовали против принятого решения.

Прошедшая через FLEХ Маша Шер в октябре 2014 года писала в своем материале, опубликованном АиФ.ru: «Многие родители любят делить свою жизнь на два периода — до рождения ребенка и после. Так и моя жизнь разделилась на „до FLEX« и „после«. „До« была затравленная сверстниками школьница, не имеющая ни малейшего понятия о том, что ей делать дальше в жизни, которой мама до 16 лет включительно стирала одежду к школе. „После» появилась уверенная в себе барышня с работой переводчика и окладом раза в 3 больше рыночного, кучей новых друзей и самостоятельным поступлением на дневное отделение журфака МГУ. Бюджетное, разумеется. Эта девушка нравится мне куда больше. Этой девушки бы не было, если бы не FLEX… Мы возвращались оттуда счастливыми и успешными. И мы не понимаем, что сделали не так. Выпускники FLEX уже больше двадцати лет учатся в престижнейших вузах, получают лучшие вакансии, много участвуют в благотворительных и волонтёрских организациях. Они стремились и стремятся сделать российское общество вокруг них лучше и самим быть в нём лучшими. Потому программа так и зовётся — Future Leaders Exchange, дословно — „обмен будущих лидеров«».

«Обмен будущих лидеров» — весьма многозначительное название. Особенно с учетом того, что никакого обмена в реальности не происходило. FLEX — это улица с односторонним движением, в рамках которой школьники с постсоветского пространства ездили в США. Обратного потока американских школьников не было, потому что Госдепартамент подобные миссии не оплачивал.

«Почти 75% выпускников программы FLEX хотят и планируют иммигрировать в США или Европу, считая западные ценности ближе российских»

Возникает логичный вопрос — откуда вдруг у властей США подобный альтруизм, и альтруизм ли это? Тех скептиков, что считали программу FLEX способом подготовки «агентов влияния», поднимали на смех. Но так ли это смешно?

В 2017 году ещё одна бывшая участница программы FLEX Ксения Косурова написала в своем блоге на портале Mel.fm: «И хотя постепенно все затихало, и „борцы за справедливость« убедились, что „наше государство снова нас не услышало«, я продолжала считать, что закрытие программы по обмену — огромный политический и идеологический провал, который разрушит и без того натянутые отношения США и России. Наверное, я бы и до сих пор так считала, если бы не продолжала общаться с другими выпускниками программы FLEX. Вот уже почти год я наблюдаю, как прогрессирует синдром земли обетованной в головах некоторых, если не сказать большинства выпускников. От опросов в группах мне становится дурно и страшно за будущее России: почти 75% выпускников программы FLEX хотят и планируют иммигрировать в США или Европу, считая западные ценности ближе российских. Я сейчас скажу страшную вещь, но мне тоже западные ценности ближе российских. Но я считаю, что между ними нужно искать какой-то баланс, который удовлетворит все стороны, а не просто бежать за рубеж, словно страус, который прячет в песок голову. Это то, что сейчас происходит, что я наблюдаю, сжав зубы, терплю постоянные переписки в своей ленте о том, какие документы нужны для поступления в США, как оформлять визу и когда вылетать. Не отписываюсь только по одной причине — каждое такое сообщение убеждает меня в том, что Россия была тысячу раз права, закрывая FLEX. Это логичное окончание для программы, которая из средства открыть вокруг себя большой прекрасный мир и привнести в свою жизнь в России что-то хорошее из жизни за рубежом стала форточкой в Европу, средством сбежать как можно скорее в более комфортное существование».

Тайные свидания американского посла в Екатеринбурге

Но если вы от чего-то отказались в общении с американцами, это не значит, что они, в свою очередь, также отказались от своих действий в данном направлении.

К примеру, в ноябре 2015 года тогдашний посол США в России Джон Теффт в Екатеринбурге провел встречу с участниками программы FLEX. Встреча была не просто закрытой для прессы, а практически конспиративной, поскольку проходила в квартире консула США в Екатеринбурге Маркуса Микели.

Позднее российский блогер Сергей Колясников задал Теффту вопрос: «О чем вы разговаривали со студентами запрещенной обменной программы FLEX на квартире консула Маркуса Микели в Екатеринбурге?»

«Когда я езжу по России, то стараюсь встречаться с самыми разными людьми, включая студентов, которые участвовали в программах обмена в США, — ответил Теффт. — Я встретился с бывшими участниками программы FLEX во время приема в Екатеринбурге. Все студенты, с которыми я имел возможность пообщаться, рассказали мне о том, какую положительную роль в их жизнь сыграла программа FLEX. Она не только расширила их академические горизонты, но также сделала их и лучше как российских граждан. Мы сожалеем о принятии российским правительством решения о закрытии программы. Кстати сейчас можно подать заявку на участие в новой программе обмена».

Вам не кажется, что мистер Теффт просто морочил голову, не желая давать прямого ответа, почему потребовалось простое общение обставлять столь жесткими методами конспирации? Ни о каком свертывании деятельность в рамках так называемого «обмена» Соединенные Штаты и не думали — просто его передали частным фондам, которым Госдеп оказывает «помощь» и «поддержку».

«Синдром Коли из Уренгоя»: будущее России станет большим сюрпризом?

А потом, в разгар коронавируса, МИД России с удивлением узнает, что в США застряли десятки несовершеннолетних, которые приобщаются к «американским ценностям» втайне от официальных структур собственной страны.

О том, что иностранные структуры старательно промывают мозги российскому подрастающему поколению, мы узнаем почти случайно. Как это было после выступления в ноябре 2017 года в бундестаге десятиклассника новоуренгойской гимназии №1 Николая Десятниченко, рассказавшего немецким депутатам о «невинном» ефрейторе вермахта Георге Роу, взятом в плен под Сталинградом и умершем в советском лагере для военнопленных. Только благодаря этим откровениям Коли стало известно о том, что различные германские фонды щедро оплачивают внушение подобных «примирительных» настроений старшеклассникам РФ — при полном попустительстве как педагогов, так и чиновников от образования.

Либерально настроенные граждане регулярно вещают нам о тотальной диктатуре, поразившей Россию. Может быть, эти рассуждения — это сознательно выставляемая «дымовая завеса», под прикрытием которой США и другие западные страны ведут свою пропагандистскую деятельность в самых разных формах?

Эта история — лишний повод задуматься о будущем нашей страны. Оказывается, оно может быть весьма неожиданным. Ведь для кого-то и переворот на Украине тоже стал сюрпризом, хотя процессы, подготовившие для него почву, длились годами.

Обложка: Shutterstock.com

Источник: https://nstarikov.ru/fabrika-kol-iz-urengoja-zachem-rossijskih-shkolnikov-tajno-vozjat-v-ssha-114758

Метки: чит.клуб

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27 Комментариев » Оставить комментарий


  • 15673 567
    Русофил 16 апреля 2020 в 13:31

    Стариков наехал на Симонян?
    Хаха.
    Может Марго его замочит а то надоел уже.

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    -1
    • 2996 2348
      Sergey64Русофил 16 апреля 2020 в 13:50

      А по сути статьи есть что сказать? Если нет, то фонтан красноречия запускай в другом месте.
      PS: кстати, ко всем пустомелям относится.

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      2
    • 8200 6614
      маринаРусофил 16 апреля 2020 в 13:52

      я вчера тоже почитала про эту программу ФЛЭКС -воспитание лидеров с участием Госдепа.И ездят туда дети с 1992 года и бывает по 800 человек в год и Марго ,одна из них.Они там воспитываются по определенным программам и потом имеют здесь карьеру -МГУ ,ВШЭ!!и рьяно ,аки баптисты отстаивают ценности Америки ,как Навальнер ,например,ибо им показали в 15 лет конфетку и превратили их серую жизнь в России ,в яркую там.И никто не знал ,не видел ,не замечал ,я помню как много статей было о том ,что в Екатеринбурге послы и НКо всякие ведут в институтах оболванивание подростков и всякие там мэры типа Ройзмана всё это оплачивает.Зачем сегодня делать удивленное лицо у Маши Захаровой и обвинять США -им было разрешено пользоваться нашими детьми ,нашими данными из лабораторий.И только после 2014 г ,когда один 16 летний был поселен в семью военных геев и отказался возвращаться домой (кстати обязательное условие -это возврат проработанного материала назад и дальнейшая их хорошая карьера после ВШЭ-конвергенция)под предлогом преследования у нас геев (а он типа перевоплотился),только тогда ввели запрет на Флэкс и НКО определенные.Но потом все равно их вывозили пачками по согласию с родителями -карьера -это круто.Сплошное бл–во власти и перезагрузка нужна ,необходима.
      П.С. И что Кот ,Марго служит России ,тройной ,как Киселев и Соловьев ,агент и миллионер,что главнее-вопрос.Всё куплю сказало злато…

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      2
      • 15673 567
        Русофилмарина 16 апреля 2020 в 13:55

        А твои в Бельгию ездят а кто-то в Америку.
        Ну и что?

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        -1
        • 8200 6614
          маринаРусофил 16 апреля 2020 в 14:12

          сравнил,Бельгия здесь в РБ открыла производство и они наняты здесь на работу с продолжением там периодически.Мои точно не отстаивают их ценности ,им по 30,но они отмечают ,что мы не дотягиваем и отстаём от них по благополучию,лет на 20.Но именно они меня убеждают ,что скоро Россия всех обгонит и они (европа)поддержат нас ,потому как устали от диктата США ,но они сегодня сила и точка.Не сравнивай 14-16 летних пацанов с пустой головой ,желающих денег любой ценой.

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          • 15673 567
            Русофилмарина 16 апреля 2020 в 14:21

            Твои вполне адекватны. Почему ты в ЭТОМ отказываешь другим? Почему слушаешь этого неадекватного сволочугу Старикова?
            Если он ПРОТИВ значит в ЭТОМ есть что-то ХОРОШЕЕ.
            Ездят люди. Уже это хорошо.
            Посмотрят Америку и не всем она понравится.
            Это ещё в фильме Брат-2 убедительно показано.
            Одному Америка нравится и его ждёт ТУРМА а другим ДОМОЙ.
            Но уже с новыми знаниями.
            Всё хорошо.
            Кроме Стариковых.

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            -1
          • 8200 6614
            маринаРусофил 16 апреля 2020 в 14:32

            вот как раз Старикова ,Войтенкова,Вассермана,Дудя здесь в принципе не читаю и всегда определенно к нему относилась -как к Соловьеву ,Киселеву ,Захаровой ,Марго .да их не счесть.Но ты -то определенно ставишь бизнес и расчет выше всего -вот и у них бизнес и деньги такие ,что и не снилось всем на з/п.Ничего личного -бизнес ,скажут они ,наши детки любят Россию,но учатся в Лондоне ,потом в ВШЭ и уже претенденты на вершины власти и для этого нужны денежки и папочки работают.А Лени Голубковы бедняги ,от отсутствия ролей ,использовались за копейки и умерли в бедности (реальный так)-уже нельзя сравнивать их -это профессиональные цуки.

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          • 15673 567
            Русофилмарина 16 апреля 2020 в 14:42

            Да!
            Все эти Стариковы СВОИХ деток отправили мир ИЗУЧАТЬ.
            А чужих предлагают ЗАПЕРЕТЬ.
            ИХ деткам будет будущее а Вы сидите по деревням и шага не сделайте ибо непатриотично.
            И Коля из Уренгоя не угодил ОДНИМ.
            Что это Коля из какого-то Уренгоя а не Коля Стариков в Германии за денешку выступает.

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          • 2996 2348
            Sergey64Русофил 16 апреля 2020 в 14:54

            Про бесплатный сыр не хочешь высказаться?

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  • 7302 5694
    Айва 16 апреля 2020 в 13:42

    Красиво жить не запретишь. Свалили и свалили. Программу запретили. Всё. И ну их.

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    1
    • 2996 2348
      Sergey64Айва 16 апреля 2020 в 13:52

      Если бы это было так просто, то да. Только если “русские всегда возвращаются за своей водкой”, то пендоссы всегда доводят начатое до задуманного.

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    • 8200 6614
      маринаАйва 16 апреля 2020 в 13:56

      нет Айва ,я разбиралась ,не запретили ,переименовали -все идет по-старому -конвергенция ,обьявленная Андроповым ,продолжается,Кот и Хохол скажут -естественный процесс глобализации.Но зачем сегодня делать удивленные глазки ,просто ,деток (а где родители идиоты)выбросили из семей,не до них и наш МИД заранее снимает с себя вину ,если они загинут ,а родители припрутся к властям с претензиями естественно.

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  • 14304 6980
    BlackCat 16 апреля 2020 в 13:58

    Стариков снова в серый цвет красится.
    Забавный хамелеон.
    В клетку его нужно.

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  • 5078 3775
    Walentin 16 апреля 2020 в 14:28

    “Моя жизнь разделилась на «до FLEX» и «после»”

    В 14-16 лет дети как тесто – что слепишь, то и будет. Если надо лепить “успешных”, то отправляёте их в Америку. Но судя по местным детям, они там даже свой английский не всегда улучшают. Всё остальное развитие у них останавливается. А представте, что ребёнок занимается музыкой, танцами, увлекается чем-то типа литературы, природой, спортом. После годового перерыва – скорей всего этого всего уже не будет.

    Вот послушайте до конца про “успешность” детей:
    https://youtu.be/GwYrpxIaYSY
    или почитайте:
    https://www.litmir.me/br/?b=602466&p=6

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    0
    • 15673 567
      РусофилWalentin 16 апреля 2020 в 14:37

      Всё верно.
      Если надо чтоб ребёнок был УСПЕШНЫМ то отправляйте и помогайте и пусть видит руками трогает и САМ решает кто как и где его ОБМАНЫВАЕТ.
      А если надо вырастить лузера забыченного то его даже в райцентр не надо отпускать и интернет ему не нужен и даже телевизор.
      Пусть библию читает и Карла Маркса.
      Достаточно чтоб КРЕТИН вырос

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      • 8200 6614
        маринаРусофил 16 апреля 2020 в 14:42

        все верно говоришь,но здесь работает цепочка подготовки “спящих” и обязательное проталкивание во власть через ВШЭ и она готовится обеими сторонами,а родителей используют ,кому же не нужны карьера и деньги у детей.Чтобы победить Россию нужно воспитать её детей-Бисмарк по-моему.

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        • 15673 567
          Русофилмарина 16 апреля 2020 в 14:43

          Нет никаких “спящих”.
          Это Стариковы ПРИДУМАЛИ Вас пугать.
          Вон посмотри как Валентин из Германии активизировался.
          Боится что приедут РУССКИЕ из деревни тамбовской и его берлинские детки станут НЕКОНКУРЕНТНЫ.

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      • 5078 3775
        WalentinРусофил 16 апреля 2020 в 15:05

        Ничего ребёнок сам не увидит – с кем поведёшся, от того и наберёшся. Через океан ему ничем не поможешь. Даже через улицу и то помочь не просто, не то что через океан. Как говорят, друг хорош, когда он рядом, а недруг, когда он далеко.

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