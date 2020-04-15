Зачем колоризируют чёрно-белые фильмы?

Принято считать, что раньше сахар был слаще, трава зеленее, а девушки красивее. Также многие с теплотой вспоминают, как смотрели черно-белое кино с семьей и получали от этого огромное удовольствие. ”Берегись автомобиля”, ”17 мгновений весны”, ”В бой идут одни старики”, ”Высота”… Все эти фильмы были черно-белыми, но все их любили. Сейчас часто можно наткнуться на фильмы тех времен, но они почему-то стали цветными. Этому есть простое объяснение — их раскрасили.

Процесс этот сложнее, чем кажется, но люди продолжают им заниматься. Хотя мне иногда кажется, что они зря это делают. Так теряется вся прелесть жанра. Это как оцифровать грампластинки. Можно спорить или соглашаться со сказанным, но лучше давайте пока просто обсудим способы, которыми раскрашивают фильмы.

Когда начали снимать цветное кино

Вы можете удивиться, но цветное кино начали делать еще на заре кинематографа. Именно делать, а не снимать. В то время и речи не шло о цветных пленках, поэтому раскрашивать кадры приходилось руками и люди это делали. Обрабатывать весь фильм было сложно и долго, поэтому создатели раскрашивали только его части для большей выразительности. Например, пистолетные выстрелы и тому подобное. В итоге, смысла в этом было мало и такой работой постепенно перестали заниматься. Но сам факт не позволяет сказать, что раньше было только черно-белое кино.

В СССР колоризацию (так в кинематографе называется процесс работы с цветом) привез Сергей Эйзенштейн. Он побывал в Париже и увидел несколько лент того времени, которые были раскрашены. Раскраска, правда, была частичной (элементы одежды, здания, узоры). В итоге он загорелся этой идеей и перенял такой метод кинопроизводства.

Идея покадрового раскрашивания фильмов быстро потеряла популярность, так как была очень сложной. Но многие упорно продолжали это делать и даже заранее закладывали в сценарий сцены, которые должны быть цветными. Интересно, что в разных странах пошли разным путем ”украшения кинопроизведений”. В США долго занимались раскраской фильмов, а в СССР к этой идее быстро остыли и начали переключаться на озвучку готовых лент.

Первый цветной фильм

Первым фильмом, который именно сняли цветным, была лента, созданная фотографом Эдвардом Тренером. При создании фильма кадры последовательно фиксировались на пленку через цветные фильтры — красный, зеленый и синий. Для этого использовалось три разных аппарата. Так же картинка потом и воспроизводилась, через такие же фильтры, воссоздавая оригинальные цвета. Сделал он это уже более 110 лет назад. Правда, фильмом назвать это сложно, так как это просто несколько коротких зарисовок из жизни.

Вдохновили его на это работы знакомого фотографа, который экспериментировал с цветной фотографией и различными фильтрами.

Официально первым цветным фильмом считается картина ”Бекки Шарп”, вышедшая на экраны в 1935 году. Произошло это в США, а режиссерам был Рубен Мамулян. В СССР первой цветной картиной был ”Соловей-Соловушко” в 1936 году.

Когда начали раскрашивать фильмы

Несмотря на разовые работы по колоризации фильмов, массовая ручная раскраска становилась все более бессмысленной. Фильмы становились длиннее, пленки сложнее, а требования к надежности выше. Тем более, в середине века появились уже цветные фильмы и людям хватало зрелища без просмотра старых лент.

Сторонники колоризации все равно были, но они уже хотели автоматизировать процесс. Все чаще думали, как заставить компьютер делать старые фильмы цветными и в 80-е годы наконец-то дошли до этого. Многие ленты, которые мы привыкли видеть цветными, изначально были черно-белыми. Например, кадры высадки астронавтов NASA на Луну.

Как и сейчас, сразу появилось много сторонников и противников колоризации. И с той, и с другой стороны хватало влиятельных людей из мира киноиндустрии, а главным примиряющим аргументом были привычки. То есть, если человек не видел, как кино выглядело до того, как стало цветным, он не имел претензий. С этим соглашались все.

Главным же техническим моментом, который не нравился людям, был очень плохой переход цветов. Особенно на волосах и других мелких элементах. Из-за этого цветные картины выглядели очень неестественно.

Как раскрашивают старые фильмы

Ни для кого не секрет, что для того, чтобы раскрасить старый фильм, надо знать, какого цвета изначально были объекты в кадре. Для этого проводится долгая подготовительная работа. Команда колористов ездит по студиям, изучает реквизит, рассматривает цветные фотографии со съемок и даже опрашивает очевидцев процесса.

Прежде чем понять, какого цвета были объекты в кадре их надо найти на складах реквизита.

В итоге, специалисты понимают, как должен выглядеть тот или иной объект, но раскрашивать каждый кадр вручную не очень логично, и на помощь приходит компьютер. То ли еще будет,когда заработают квавнтовые компьютеры.

В начале берется несколько ключевых кадров (более правильно их называть ”кадрами цветового решения”). В них есть все основные элементы, которые надо раскрасить. Понятно, что соседние кадры будут мало отличаться и они могут раскрашиваться по аналогии. Это уже можно доверить компьютеру.

Сначала картина оцифровывается, чтобы с ней мог работать компьютер. Обычно старые пленки находятся в очень плохом состоянии и проводятся работы по восстановлению материала. Потом берется несколько сотен ключевых кадров и начинается процесс. Например, для колорирования фильма ”17 мгновений весны” было использовано полторы тысячи ключевых кадров, каждый из которых раскрасили вручную.

После того, как работа по колорированию ключевых кадров завершена, все еще раз проверяется. Снова призываются на помощь участники событий и проверяется цвет реквизита из хранилищ киностудий.

Когда все окончательно выверено, в дело вступает компьютер. Он анализирует оттенки серого и то, какие цвета им придали в ручном режиме на ключевых кадрах. Так пиксель за пикселем он подгоняет цвет каждого кадра.

Процесс этот очень долгий и трудоемкий. Проблема в том, что даже после того, как вся ручная работа завершена, недостаточно просто нажать одну кнопку и получить результат. Часто компьютер ошибается и надо вносить новые корректировки и использовать дополнительные ключевые кадры. Так процесс затягивается на несколько месяцев, а иногда даже больше. При этом занимается колорированием не один человек, а целая студия.

В нашей стране есть две основные студии, которые занимаются такими работами — ”Формула цвета” и ”Крупный план”. Основным заказчиком колоризации как правило выступает Первый канал.

Сколько стоит раскрасить черно-белый фильм

Как вы поняли, процесс очень трудоемкий. Значит, он должен стоить дорого. К сожалению, точные цифры найти сложно, да и не всегда они афишируются. Тем не менее, примерные цифры варьируются в диапазоне от нескольких сотен тысяч долларов до пары миллионов за полуторачасовой фильм. Точная цена зависит от продолжительности, качества работы и того, насколько трудно добыть исходники цвета.

По понятным причинам со временем популярность колоризации фильмов падает. Учитывая, что почти все фильмы из золотой коллекции уже раскрашены, платить такие деньги мало кто захочет. Особенно на фоне того, сколько выходит новых фильмов.

Несмотря на стоимость и сложность, энтузиасты своего дела все равно активно работают над новыми лентами. Особенно в нашей стране, так как мы позже начали раскрашивать фильмы. Они считают, что только так можно привить любовь молодежи к классике кинематографа, в которой действительно есть шедевры, не сравнимые ни с какими ”Мстителями”.

Учитывая то, как технологии шагнули вперед, сейчас можно действительно сделать очень качественное колорирование. Например, в 80-е годы прошлого века для анализа использовалось только 6 градаций серого, теперь их 1200. Количество итоговых цветов выросло с 16 до 1 000 000. Цифры говорят сами за себя. Для меня, если честно, загадка в том, как 40 лет назад вообще умудрялись проводить такие работы на компьютере. Особенно, учитывая мощности того времени.

Основных сложностей в процессе колорирования несколько. Первой из них являются оттенки лица. 30-35 лет назад цвета лиц были, как у трупов, а сейчас они наоборот слишком румяные. Золотую середину так и не нашли.

Во время съемок черно-белого кино не было таких технологий, как сейчас. В итоге грим был так себе, декорации сделаны из фанеры, а костюмы часто оставляли желать лучшего. Просто на кадрах тех лет (с тем качеством съемки) этого было не видно. Сейчас с обработкой это вылезает и приходится дополнительно ”чистить брак”.

Как люди относятся к раскрашиванию фильмов

Признаюсь честно, я не очень хорошо отношусь к колорированию фильмов. Мне кажется, что некоторые ленты лучше не трогать. Многие режиссёры придерживаются того же мнения. У тех, кто сейчас жив, спрашивают их мнение, а тех, кого уже нет, спросить нельзя. Вместо этого опираются на их изначальное мнение. Например, многие режиссеры в те времена, когда была возможна и цветная съемка, и черно-белая сознательно выбирали второй вариант. Они считали, что мозг додумает куда более яркие цвета, чем их покажет оператор. Соответственно в этом ключе писались и сценарии.

Например, был случай, когда дочь знаменитого Леонида Быкова, которого уже нет с нами, обратилась в суд, утверждая, что фильм ”В бой идут одни старики” изначально задумывался, как черно-белый.

Массовая общественность тоже так и не может определиться со своим отношением к колорированию. Правда, большинство сходится во мнении, что раскрашивать надо только комедии. Драматические картины должны сохранять свой драматизм, большая часть которого кроется именно в цветовой гамме и возможности каждого человека решить самому, какой он видит сцену.

А как вы относитесь к тому, что фильмы раскрашиваются?