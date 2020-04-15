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Сила славянского круга

17:51. 15 апреля 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Общественная организация “Вятич”.
Алексей Орлов и Роман Титов

Сегодня то время, когда каждый мужчина должен задуматься что происходит вокруг. Необходимо помочь мальчишкам и девчонкам нашей страны обрести духовные скрижали Русского народа. Вернуть их из мира Западной цивилизации в мир русского единства, помочь им обрести достойную жизнь и строить самим своё будущее, как они этого захотят.
О своём труде и его результатах расскажет Роман Титов – руководитель общественной организации «Вятичи» в городе Орёл, региональный координатор общероссийского общественного Движения «Возрождение».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FduiOEA6gF0

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