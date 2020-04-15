Распечатывая кубышку

1. Путин объявил, что предприятия малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на безвозмездную помощь государства в размере 1 МРОТа на 1-го сотрудника (12 130 рублей), которого не уволят. Подавать по упрощенке заявку на получение государственных средств можно с 1 мая. Выдавать за апрель и май начнут с 1 июня. Также будут беспроцентные кредиты на 6 месяцев на выплату зарплаты.По сути, государство выплачивает своеобразное пособие по безработице, беря на себя часть расходов мелкого и среднего и бизнеса, чтобы не допустить роста официальной безработицы.Все это идет в добавку к отсрочкам по кредитам и аренде, которые анонсировали ранее.2. Также государство направит помощь не справляющимся регионам в размере 200 млрд. рублей. Деньги пойдут на экономическую стабилизацию и поддержку усилий по борьбе с коронавирусом.Также крупную поддержку получат авиакомпании, чтобы не обвалился рынок пассажирских перевозок.3. Упоминание мая и заявление ветеранских организаций о необходимости переноса Парада Победы, прозрачно намекают, что "отдыхать" будем и в мае, просто об этом пока еще не объявили.4. Также в Кремле заявили, что пробки в метро это конечно не хорошо, но это пока режим отладки и скоро "все наладится". Собянину в ближайшие дни предстоит решить этот вопрос, иначе толку от "самоизоляции" с такими толпами в метро.5. Все необходимые для борьбы с коронавирусом ресурсы сведут в федеральный резерв и будут распределять централизовано по регионам, что станет особенно актуально, когда эпидемия начнет идти к своему пику, до которого еще далеко. Рыночек не порешает, только централизованное планирование и распределительная система. Не случайно уже про карточки заговорили.PS. И до кучи. Как сообщает NYT, Путин не только "оптимизировал" отечественную медицину, но и американскую.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5793034.html