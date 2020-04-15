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Пространство-эфир

13:25. 15 апреля 2020 202 просмотра 8 коммент. Опубликовал:

В современной науке мало говорят об эфире, а если трактуют, то не верно.
Эфир- это не вещество, это пространство- в котором атомы имеют более слабую связь, лишь на уровне ионов.
Эфир присущ в том пространстве, где нет гравитации, при слабой гравитации- уже проявляется эфир, к примеру в верхних слоях атмосферы планет - присуща слабая гравитация и эфир переводит атомы веществ из одного пространство в другое.
Пульсирующее сияние - это когда часть атомов начинает уходить в эфир. И наоборот гром и молнии- это когда вещество - в данном случае вода проявляется в нашей реальности в виде облаков.
Мало кто осознаёт, что допустимо создавать предметы из пространства и не важен состав- хоть из камня, хоть изо льда.
Достаточно позволить гравитации - проявить эфир и уже начнёт выявляться вещество, чем больше гравитация, тем более плотное будет вещество.
Одной гравитации мало- нужно ещё и желание вещества проявиться- это происходит при разворачивании атомов в молекулу. Для этого надо создать магнитное поле, с высокой плотностью магнетизма.

В небе может образовываться вода и лёд, в толще воды- песок и глина, в толще пород- новые вещества, в том числе нефть и вода. И лишь в ядре - образуются металлы.
Главное не давать воде застаиваться- иначе будет образовываться торф и илистые отложения, которые портят состав воды и она выбывает из обмена с эфиром.
В толще воды Океана образуется: соль, известняк, мел и известь. Чем больше плотность водянного столба- тем плотнее вещество- на самой глубине Океана образуется вещество которое в последствии является составом жемчужин.

Я хочу научить воспринимать мир по другому, где нет догм и стереотипов. Где каждому дают слово и пусть он сначала будет странен и диковат, Запад тоже был сначала диким. Левашов пытался, а я преуспею.
Левашов утверждал, что множество структур тканей и материй вступают в взаимодействие путём наслоения, но возможно они только лишь соприкасаются полями.

Вспоминаются слова журналистов-мы работаем в эфире...

В древности атмосфера нашей планеты -была плотной и поэтому кварцевый песок проявлялся в атмосфере и после-ссыпался повсеместно на поверхность планеты.

 

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2657 2398
    VorchunVV 15 апреля 2020 в 14:50

    Да простит меня автор публикации, но эта статья – пример необузданной фантазии дилетанта. Автор материала (скорее всего гуманитарий), абсолютно не разбирается ни в одной из наук, и ,вероятно, начитался модных теорий таких же дилетантов.
    Чего стоят одни только формулировки:
    - “Эфир присущ в том пространстве, где нет гравитации”. Поясните эту фразу. На мой взгляд она вообще написана не по русски.
    - “гром и молнии- это когда вещество – в данном случае вода проявляется в нашей реальности в виде облаков”. А образование облаков без громи и молний Автор не наблюдал?
    - “магнитное поле, с высокой плотностью магнетизма”. Поясните эту фразу. Что-то я такого определения в теории магнитного поля не встречал. Итак по порядку,- что такое “магнетизм”, и что такое “плотность магнетизма”?
    - “не давать воде застаиваться- иначе будет образовываться торф и илистые отложения”. Я не понял. Судя по контексту, Автор считает что торф и ил образуются из эфира. А я считал что это продукт жизнедеятельности организмов в той воде живущих. Как впрочем и жемчужина в раковине-жемчужнице. Причём о речном жемчуге Автор даже не слышал.
    - И последнее (а может и не последнее) “плотность водянного столба”. Что это такое? Насколько я знаю, вода ,практически, не сжимается. И потому плотность воды (не столба) даже на дне Марианской впадины мало отличается от плотности той-же воды на поверхности океана.

    Если публикация этого материала была шуткой, так “предупреждать надо”

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    4
  • 7226 5622
    Айва 15 апреля 2020 в 15:11

    Бред.

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    1
  • 312 120
    serjoza 15 апреля 2020 в 15:13

    появление камней в почве.Объясняют,что они лезут с низу)))))тогда почему их не убираешь,и ни кто с низу не лезет..но вот убрал..и через год-два это место будет в камнях.

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  • 2305 1703
    Игорь 15 апреля 2020 в 16:03

    Можно автору задать вопрос. А что не устраивает в обычных трактовках всех названных явлений, зачем эфир понадобился? Я не высмеиваю автора просто интересна мотивация его модели.

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  • 14228 6920
    BlackCat 15 апреля 2020 в 16:09

    Идея верная, но интерпретация не логична и антинаучна.
    Эфир – это пространство, в котором, все более плотное проявлено в виде атомов, молекул, и более сложных структур.

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