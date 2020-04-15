Пространство-эфир
В современной науке мало говорят об эфире, а если трактуют, то не верно.
Эфир- это не вещество, это пространство- в котором атомы имеют более слабую связь, лишь на уровне ионов.
Эфир присущ в том пространстве, где нет гравитации, при слабой гравитации- уже проявляется эфир, к примеру в верхних слоях атмосферы планет - присуща слабая гравитация и эфир переводит атомы веществ из одного пространство в другое.
Пульсирующее сияние - это когда часть атомов начинает уходить в эфир. И наоборот гром и молнии- это когда вещество - в данном случае вода проявляется в нашей реальности в виде облаков.
Мало кто осознаёт, что допустимо создавать предметы из пространства и не важен состав- хоть из камня, хоть изо льда.
Достаточно позволить гравитации - проявить эфир и уже начнёт выявляться вещество, чем больше гравитация, тем более плотное будет вещество.
Одной гравитации мало- нужно ещё и желание вещества проявиться- это происходит при разворачивании атомов в молекулу. Для этого надо создать магнитное поле, с высокой плотностью магнетизма.
В небе может образовываться вода и лёд, в толще воды- песок и глина, в толще пород- новые вещества, в том числе нефть и вода. И лишь в ядре - образуются металлы.
Главное не давать воде застаиваться- иначе будет образовываться торф и илистые отложения, которые портят состав воды и она выбывает из обмена с эфиром.
В толще воды Океана образуется: соль, известняк, мел и известь. Чем больше плотность водянного столба- тем плотнее вещество- на самой глубине Океана образуется вещество которое в последствии является составом жемчужин.
Я хочу научить воспринимать мир по другому, где нет догм и стереотипов. Где каждому дают слово и пусть он сначала будет странен и диковат, Запад тоже был сначала диким. Левашов пытался, а я преуспею.
Левашов утверждал, что множество структур тканей и материй вступают в взаимодействие путём наслоения, но возможно они только лишь соприкасаются полями.
Вспоминаются слова журналистов-мы работаем в эфире...
В древности атмосфера нашей планеты -была плотной и поэтому кварцевый песок проявлялся в атмосфере и после-ссыпался повсеместно на поверхность планеты.
Да простит меня автор публикации, но эта статья – пример необузданной фантазии дилетанта. Автор материала (скорее всего гуманитарий), абсолютно не разбирается ни в одной из наук, и ,вероятно, начитался модных теорий таких же дилетантов.
Чего стоят одни только формулировки:
- “Эфир присущ в том пространстве, где нет гравитации”. Поясните эту фразу. На мой взгляд она вообще написана не по русски.
- “гром и молнии- это когда вещество – в данном случае вода проявляется в нашей реальности в виде облаков”. А образование облаков без громи и молний Автор не наблюдал?
- “магнитное поле, с высокой плотностью магнетизма”. Поясните эту фразу. Что-то я такого определения в теории магнитного поля не встречал. Итак по порядку,- что такое “магнетизм”, и что такое “плотность магнетизма”?
- “не давать воде застаиваться- иначе будет образовываться торф и илистые отложения”. Я не понял. Судя по контексту, Автор считает что торф и ил образуются из эфира. А я считал что это продукт жизнедеятельности организмов в той воде живущих. Как впрочем и жемчужина в раковине-жемчужнице. Причём о речном жемчуге Автор даже не слышал.
- И последнее (а может и не последнее) “плотность водянного столба”. Что это такое? Насколько я знаю, вода ,практически, не сжимается. И потому плотность воды (не столба) даже на дне Марианской впадины мало отличается от плотности той-же воды на поверхности океана.
Если публикация этого материала была шуткой, так “предупреждать надо”
А если не шуткой , – то остаётся пациенту пожелать больше гулять на свежем воздухе.
Бред.
появление камней в почве.Объясняют,что они лезут с низу)))))тогда почему их не убираешь,и ни кто с низу не лезет..но вот убрал..и через год-два это место будет в камнях.
Сосед купил машину гравия.
Есть в науке такой принцип. Называется “принцип Оккама”. Суть его проста: не изобретай лишних сущностей без крайней в том нужды.
Можно автору задать вопрос. А что не устраивает в обычных трактовках всех названных явлений, зачем эфир понадобился? Я не высмеиваю автора просто интересна мотивация его модели.
Идея верная, но интерпретация не логична и антинаучна.
Эфир – это пространство, в котором, все более плотное проявлено в виде атомов, молекул, и более сложных структур.