Пространство-эфир

В современной науке мало говорят об эфире, а если трактуют, то не верно.

Эфир- это не вещество, это пространство- в котором атомы имеют более слабую связь, лишь на уровне ионов.

Эфир присущ в том пространстве, где нет гравитации, при слабой гравитации- уже проявляется эфир, к примеру в верхних слоях атмосферы планет - присуща слабая гравитация и эфир переводит атомы веществ из одного пространство в другое.

Пульсирующее сияние - это когда часть атомов начинает уходить в эфир. И наоборот гром и молнии- это когда вещество - в данном случае вода проявляется в нашей реальности в виде облаков.

Мало кто осознаёт, что допустимо создавать предметы из пространства и не важен состав- хоть из камня, хоть изо льда.

Достаточно позволить гравитации - проявить эфир и уже начнёт выявляться вещество, чем больше гравитация, тем более плотное будет вещество.

Одной гравитации мало- нужно ещё и желание вещества проявиться- это происходит при разворачивании атомов в молекулу. Для этого надо создать магнитное поле, с высокой плотностью магнетизма.

В небе может образовываться вода и лёд, в толще воды- песок и глина, в толще пород- новые вещества, в том числе нефть и вода. И лишь в ядре - образуются металлы.

Главное не давать воде застаиваться- иначе будет образовываться торф и илистые отложения, которые портят состав воды и она выбывает из обмена с эфиром.

В толще воды Океана образуется: соль, известняк, мел и известь. Чем больше плотность водянного столба- тем плотнее вещество- на самой глубине Океана образуется вещество которое в последствии является составом жемчужин.

Я хочу научить воспринимать мир по другому, где нет догм и стереотипов. Где каждому дают слово и пусть он сначала будет странен и диковат, Запад тоже был сначала диким. Левашов пытался, а я преуспею.

Левашов утверждал, что множество структур тканей и материй вступают в взаимодействие путём наслоения, но возможно они только лишь соприкасаются полями.

Вспоминаются слова журналистов-мы работаем в эфире...

В древности атмосфера нашей планеты -была плотной и поэтому кварцевый песок проявлялся в атмосфере и после-ссыпался повсеместно на поверхность планеты.