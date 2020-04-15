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Помните, как смеялись над роботом Федором? А вот что теперь

21:46. 15 апреля 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Помните, как совсем недавно в блогосфере потешались над российским человекоподобным роботом Фёдором? Как писали о том, что это дорогая и ненужная игрушка, «понты Рогозина» и что лучше бы раздали кому-нибудь деньги, потраченные на его создание? Мы помним. Давайте теперь посмотрим на то, что произошло с проектом и как он включается в борьбу против вируса и за спасение жизней наших сограждан.

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=meyXPkJVcKQ

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