Пандемия ужаса. Итоговый обзор
14:20. 15 апреля 2020 218 просмотров 16 коммент. Опубликовал: Серый
Итоговый на сегодня обзор по COVID-19 Swiss Propaganda Research Group (SPR), швейцарской аналитической группы исследований геополитической пропаганды
Итоговый обзор
- Согласно данным наиболее изученных стран, таких как Южная Корея, Германия и Исландия, а также с круизного судна Diamond Princess, общий уровень летальности COVID-19 находится в диапазоне низкого промилле, что в 20 раз ниже, чем первоначально предполагалось ВОЗ.
- Французское исследование пришло к выводу, что летальность COVID-19 существенно не отличается от ОРВИ, вызванных ранее известными коронавирусами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, пришло к аналогичному выводу даже для китайского города Ухань.
- От 50% до 80% пациентов с положительным результатом теста не имеют симптомов болезни, более 90% людей с положительным результатом теста обходятся без тяжёлых симтомов. Поэтому нет повода говорить об «отсутствии иммунитета» у населения.
- Средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только у 1% умерших ранее не было серьезных заболеваний. Таким образом, профиль смертности в основном соответствуют естественной смертности.
- Многие сообщения СМИ о молодых и здоровых людях, умерших от COVID-19, оказались ложными при ближайшем рассмотрении. Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них действительно были серьезные предпосылки (например, не диагностированный лейкоз).
- В США и большинстве европейских стран общая смертность остаётся в пределах серьёзных сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа. Обычная общая смертность в США составляет приблизительно 8000 человек в день, в Германии – 2600, а в Италии – 1800.
- Сильно возросшие локальные показатели смертности, как в северной Италии, могли быть вызваны дополнительными факторами: сильное загрязнение воздуха, заражение легионеллой, предшествующая вакцинация, а также коллапс систем здравоохранения и ухода за престарелыми из-за массовой паники и карантинных мер.
- В таких странах, как Италия и Испания, и в некоторой степени Великобритания и США, перегрузка системы здравоохранения, особенно гриппом, не является чем-то необычным. Кроме того, до 15% врачей и медсестер в настоящее время находятся на карантине, даже если у них нет симптомов.
- Важно различать, умирают ли люди от коронавируса или просто с коронавирусом. Вскрытия показывают, что во многих случаях предыдущие заболевания были важным или решающим фактором, но официальные данные обычно не отражают это.
- Таким образом, для оценки опасности заболевания ключевым показателем является не часто упоминаемое количество положительных тестов и умерших с положительным результатом теста, а избыточное количество заболевших или умерших от пневмонии.
- Часто демонстрируемые экспоненциальные кривые «заражений коронавирусом» вводят в заблуждение, поскольку число тестирований тоже увеличивается в геометрической прогрессии. В большинстве стран соотношение положительных тестов к общему количеству тестов либо остается постоянным от 5% до 15%, либо растёт очень медленно.
- Страны без карантинов и запретов на контакты, такие как Япония, Южная Корея и Швеция, не испытали более негативного развития событий, чем остальные. Это может поставить под сомнение эффективность таких далеко идущих мер.
- По мнению ведущих специалистов, искусственная вентиляция лёгких при COVID-19 часто является контрпродуктивной и наносит дополнительный вред. Эта процедура частично осуществляется из-за боязни распространения вируса через аэрозоли.
- Вопреки первоначальным предположениям, в конце марта ВОЗ определила, что нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путём. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи в пилотном исследовании.
- Во многих клиниках в Европе и США недостаток пациентов, и некоторым больницам приходится сокращать рабочее время. Многочисленные операции и процедуры были отменены, даже требующие неотложной помощи пациенты иногда " rel="nofollow" target="_blank">остаются дома из страха, что может привести к смерти.
- Несколько СМИ были пойманы, пытаясь драматизировать ситуацию в клиниках, иногда даже с помощью манипулятивных фотографий и видео. Вообще, многие СМИ не подвергают сомнению даже явно сомнительные официальные заявления и цифры.
- Используемые на международном уровне тест-системы подвержены ошибкам и, как показали исследования, могут давать ложноположительный результат, реагируя на другие коронавирусы. Более того, используемый в настоящее время тест не был клинически подтвержден из-за нехватки времени.
- Многие всемирно известные эксперты в области вирусологии, иммунологии и эпидемиологии считают принятые меры контрпродуктивными и рекомендуют быструю естественную иммунизацию населения в целом, одновременно защищая группы риска. [1][2][3]
- Число людей, страдающих от безработицы, психологических проблем и насилия в семье в результате принятых мер, резко возросло в США и во всем мире. Некоторые эксперты считают, что эти меры унесут больше жизней, чем сам вирус.
- Информатор АНБ Эдвард Сноуден предупредил, что коронавирусный кризис используется для массового и постоянно расширяемого глобального наблюдения. Известный вирусолог Пабло Гольдшмидт заявил о «глобальном медийном терроре» и «тоталитарных мерах». Ведущий британский вирусолог профессор Джон Оксфорд указал на «эпидемию СМИ».
Источник: https://maxpark.com/community/4109/content/7094899
Вот такие тупые заголовки и провоцируют ужас, для которого нет оснований. Содержание противоречит заголовку.
Основания для ужаса есть.
Судя по тому сколькие в это ВЕРЯТ делаю вывод что русские от хохлов не отличимы.
И после масочек-намордников из марли оденут шапочки из фольги если расскажет зомбоящик и будут делать дружно ” КУ “.
Жутковато.
Есть категория людей, которые без ку не могут существовать. Кумунизм, купитализм, куронавирус – надо во что-то верить и чего-то бояться. Это как раз те бывшие ученики, которые не могли в школе сами организовать свой учебный процесс и которым строго противопоказано дистанционное обучение.
И таких 70% и это страшно ибо ИМ можно внушить что угодно а значит со страной может случиться что угодно.
Жутковато и надо быть осторожным.
Ну и главное.
Ошибка тестов на вирус пока 70% потому приходится делать по два-три раза.
Дичь-дикая.
Буду ещё осторожнее что-то нехорошее ГРЯДЁТ.
И это не эпидемия
16 госпиталей, однако.
Это роддома ))
Вот есть такая уверенность ))
Через 9-ть месяцев будет БУМ ))
как это еще осторожнее ,не пьешь,не куришь ,разумен -куда еще :разве что в высказываниях.Ну дак все же говорят ,почему не принимаешь ,передел мира без войны,ибо Договорняк, как в 1914,1940,2014 -не случился ,заартачилась Россия,но на другие условия согласилась-вот они,только дурак может поверить ,что этот вирус опасен, таки он основной виновник кипежа мирового ,притом, что самая главная демократка и шакал Англия наотрез отказалась это исполнять.Я чего донимала Кота ,он мог же прямо высказаться ,но он упрямо гнет линию партии,зная ,что народ малообразован,гражданского общества нет даже в столице ,потому поддастся панике.Парад на 9Мая нельзя отменять-это символично.А ты точно сориентируешься.Всех спасет погода на 1-10 мая -все на природу ,хрен удержат.И не обзывай людей ,в массе своей -они, как дети.
П.С. Степаныч ринулся за обеспечением будущих простоев наверное.Жора исчез ,тоже мог монолог интересный сочинить,но не рискнет.Чужой городит такое ,что только особо развитые догадываются,ну а остальной хор не меняет тактики ,не было команды или уже не перепрограммировать.
Да вот так.
Копишь-копишь себе на ФЕРРАРИ а потом БАЦ.
Нервы не выдержали и купишь себе шаверму на остановке на накопления ))
классно,на з/п феррари не купишь ,жизнь, как в дефолт в СССР, никто не жертвовал на сбор денег,значит все суета просто.
Ну Путин и Россия ПРИТВОРЯЮТСЯ а как у Вас не знаю.
Батя БЫЧИТ и могут быть проблемы.
Парней в охапку и на Сахалин жрать икру ложками ))
Бельгии похоже тоже накрываются.
Остальные как ничего не понимали так и не понимают. КОТ на программе ему так проще. Он замполит и привычно колеблется с линией партии.
А нам с тобой ДЕТЕЙ СПАСАТЬ.
Думать надо.
Я паникер и пессимист ,уже не помогу ,когда осталась с маленькими- там проснулся животный инстинкт-просто тупо шла ,ничего не чувствуя.А теперь я позади них.Придумаешь -поделишься,советом.
Вирусы вирусобесия, кавидобесия, коронобесия заразили весю планету!
Шляпа очередная болезнь есть реальная герпес а не грипп т.е. передается тактильным путем. Она год от года прогрессировала тёток пожилых гасила реально тут чухнули просто. Важно другое, болезнь не делает поблажки на кошелек пациента он ему не поможет, а заразится легко именно там где он любит тусоваться. Это удручающее обстоятельство что бомж и фраер сравниваются по смертности печалька как надо.
В среднем по среднему по средней азии
Не так страшен чёрт, как его малютка. (Фоменко)