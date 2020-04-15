Очереди в московское метро
12:18. 15 апреля 2020 91 просмотр 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Очереди в московское метро после введения электронных пропусков.
Казалось бы, опыт очередей в МФЦ за бумажными пропусками (у нас такое тоже было) или перегрузка сайтов для выдачи электронных пропусков, должен был что-то показать, но нет. В итоге, такие толпы превращают саму идею пропускного режима в профанацию, ибо вместо поддержки режима "социального дистанцирования", способствуют образованию очередей и толп.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5792081.html
Легче всего заразится именно в толпе. Жертвы, не смотря на все старания властей всех рангов, всё ещё живы.
кто-то намеренно накаляет ситуацию, и это не несчастные пассажиры и больные.
Тут недавно пожаловался один офицер служб, что его жену с температурой принимали в больницу 4 часа. Службы работают,врачи проявляют чудеса выдержки, а исполнительная власть на всех уровнях проявляет чудеса халатности и не компетенции. ВОплей и нагнетания истерии много, а толку мало.
Когда будет беспилотное метро, то робот не будет обращить внимание, кто кинулся на рельсы от набранных кредитов.
Фарш – тоже человек.
Ну это пока.
Вообще-то уже было подобное.
Нашивали жёлтые звёзды на одежду.