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Очереди в московское метро

12:18. 15 апреля 2020 91 просмотр 3 коммент. Опубликовал:


Очереди в московское метро после введения электронных пропусков.
Казалось бы, опыт очередей в МФЦ за бумажными пропусками (у нас такое тоже было) или перегрузка сайтов для выдачи электронных пропусков, должен был что-то показать, но нет. В итоге, такие толпы превращают саму идею пропускного режима в профанацию, ибо вместо поддержки режима "социального дистанцирования", способствуют образованию очередей и толп.














Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5792081.html

Метки: коронавирус, Москва, фотографии

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2796 2440
    прохожий 15 апреля 2020 в 15:13

    Легче всего заразится именно в толпе. Жертвы, не смотря на все старания властей всех рангов, всё ещё живы.
    кто-то намеренно накаляет ситуацию, и это не несчастные пассажиры и больные.

    Тут недавно пожаловался один офицер служб, что его жену с температурой принимали в больницу 4 часа. Службы работают,врачи проявляют чудеса выдержки, а исполнительная власть на всех уровнях проявляет чудеса халатности и не компетенции. ВОплей и нагнетания истерии много, а толку мало.

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  • 3819 2707
    чужой 15 апреля 2020 в 15:45

    Когда будет беспилотное метро, то робот не будет обращить внимание, кто кинулся на рельсы от набранных кредитов.
    Фарш – тоже человек.

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  • 15617 535
    Русофил 15 апреля 2020 в 15:54

    Ну это пока.
    Вообще-то уже было подобное.
    Нашивали жёлтые звёзды на одежду.

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