Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2020
- 07:44 На Украине заявили о возможности нанести ракетный удар по российскому НПЗ.
- 04:50 Страшный пожар в Чернобыле: Почему горит зона отчуждения (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:00 На Украине назвали показатель смертности от коронавируса.
- Вчера 21:51 В Чернобыле сгорели более 30% туристических объектов (ВИДЕО).
- Вчера 21:48 1,5% продолжают прогибать власть.
- Вчера 20:50 Киев готовится к ослаблению карантина.
- Вчера 19:37 В ДНР выписаны первые выздоровевшие после коронавируса: комментарий врача.
- Вчера 19:25 “Призываю всех смотреть по телевизору”: Глава ЛНР о праздновании Пасхи и параде Победы.
На Украине заявили о возможности нанести ракетный удар по российскому НПЗ
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Страшный пожар в Чернобыле: Почему горит зона отчуждения (ФОТО, ВИДЕО)
Видео и фото, опубликованные с места пожаров в Чернобыле, подрывают оптимизм. Об этом рассказала журналистка киевского издания «Страна.ua» Олеся Медведева. По её словам, пламя всё ближе подбирается к ЧАЭС и с пожарами власти не могут справиться уже который день.
«Виной тому запущенная инфрастуктура и нулевая подготовка к подобного рода ЧП, а также человеческий и природный фактор от подпалов травы до сухой зимы и весны, что провоцирует горение», — сказала Медведева.
Представительница пресс-службы НАЕК «Энергоатом» Наталья Дегтяренко у себя в соцсети пояснила, что сгорели территории бывших сёл Лелив, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянская, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Смарагдовый, Волхов и Чистогаловка. Кроме того, уничтожена огнём территория Рыжего леса, закрытый военный город Чернобыль-2. От пожара пострадал и город Чернобыль.
«Прекратите наконец-то врать, что вы якобы контролируете ситуацию! О каком „горении травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами“ вы твердите?! Сейчас ситуация неконтролируемая — она критична. От всего сердца спасибо пожарным и спасателям! Спасибо так же, как в 1986 году!» — написала она.
По её словам, пламя перекинулось и на левый берег реки Припять. А позже появились кадры с места пожаров в Сети. В одном из роликов видно, как огонь подбирается всё ближе и ближе к АЭС. Люди, оказавшиеся в чернобыльской зоне, стали очевидцами того, как стихия уничтожает дома и сёла. И они в ужасе от того, что происходит.
Между тем, официальные источники пишут, что тушение пожаров продолжается. Так, по информации Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, пожар локализируется в районе сёл Чистогаловка, Варовичи и Лелив, посёлков Полесское, Тарасы и Владимировка.
«При этом информацию сотрудницы „Энергоатома“ Натальи Дегтяренко о том, что огонь перекинулся на левый берег Припяти, в агентстве опровергают», — заметила Медведева.
Она добавила, что «судя по онлайн-карте Госагентства по управлению зоной отчуждения, превышения радиационного фона сейчас нет». Но через несколько дней чернобыльскую гарь можно было уже унюхать и в Киеве.
Медведева рассказала, что «люди закрывали форточки и пытались максимально не выходить на улицу, хотя и так карантин и не многие на самом деле покидают своё жильё, но, тем не менее, проветривать квартиру было невозможно».
«Обстановка в столице с воздухом резко ухудшилась. А через несколько дней в Киев проник Цезий-137. Говорят, не в критической концентрации, в безопасной», — поделилась журналистка.
На данный момент звучат цифры, что огнём захвачено около 100 гектар зоны отчуждения. Среди причин считается поджог сухой травы селянами. Первого поджигателя задержали 6 апреля, ещё двух — 10-го. Зачем они это сделали объяснить сложно. Но не только они виноваты в том, что Чернобыль горит.
«Триггер всех этих возгораний — это в первую очередь очень сухая зима. Палят траву, по-моему, ежегодно, но в этом году она особо сильно горит и уже ввели уголовную ответственность за поджоги сушняка. И такая ситуация по всей Украине. Селяне жгут траву, потому что думают, что это полезно, но, как видим, последствия у этого могут быть опасными, разрушающими и неблагоприятными для здоровья», — сказала блогер.
Как сообщала «Русская Весна», огонь также видели в пригородной зоне Припяти. По информации украинских СМИ, уже уничтожено более десятка отселённых деревень. В Госслужбе по ЧС тем временем продолжают утверждать, что «ситуация находится под контролем».
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На Украине назвали показатель смертности от коронавируса
Смертность от коронавируса в Украине составляет 2,9%, сообщил 14 апреля Центр общественного здоровья Минздрава.
Отмечается, что больше всего смертельных случаев COVID-19 зафиксировано среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Так, в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
♦ сердечно-сосудистые − 74%;
♦ совмещенные заболевания − 29%;
♦ сахарный диабет − 22%;
♦ заболевания легких − 9%;
♦ новообразования − 8%;
♦ заболевания почек − 7%.
Восемь человек из числа умерших ездили за границу за последние две недели до появления клинических симптомов, и только в одном случае был подтвержден тесный контакт с зараженным коронавирусом.
Среди скончавшихся семь медицинских работников.
Средняя длительность от начала появления симптомов заболевания до смерти − 12 суток.
Все пациенты из числа умерших имели позитивный результат лобораторного исследования методом ПЛР.
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В Чернобыле сгорели более 30% туристических объектов (ВИДЕО)
При пожаре в Чернобыльской зоне сгорели 30% туристических объектов. Об этом заявил глава Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в эфире Hromadske во вторник, 14 апреля.
«Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха… Потеряны весьма много сел полесских… Потеряны даже некоторые металлические локации», — сказал Емельяненко.
По словам Емельяненко, пожар нанес серьезный удар по «туризму, наследию и истории».
«Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воспроизвести, возможно, даже с использованием современных технологий, как добавленная реальность.
Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было», — продолжил он.
Тем не менее Емельяненко отметил, что основные туристические локации не пострадали.
«Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2, военный, где расположена радиолокационная станция… Город Припять, в нем буквально по границе прошел огонь», — резюмировал Емельяненко.
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1,5% продолжают прогибать власть
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Киев готовится к ослаблению карантина
Киевская власть уже разрабатывает программу постепенного выхода из карантина. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, назвав нужные условия для ослабления карантина.
«Воплощение этого плана напрямую зависит от того, каким будет количество больных после Пасхи. Наша главная задача — не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса», — заявил столичный мэр.
По его словам, если через неделю после Пасхальных праздников количество зараженных будет снижаться, местная власть рассмотрит вопрос об ослаблении ограничительных мер. Если же количество, наоборот, увеличится, ограничения могут усилить.
Кроме того, Виталий Кличко прокомментировал информацию о том, что пик заболеваемости на Украине и в Киеве ожидают на 24 апреля.
«Я общался со многими эпидемиологами, в том числе и с директором известного в мире института имени Роберта Коха. И я просил просчитать, когда Украина и, в частности, Киев могут достичь пика заболеваемости. Так вот, он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос. И подчеркнул, что главное, по его мнению: мы сможем пройти так называемый пик распространения болезни без коллапса медицинской системы, если будем придерживаться введенных правил», — особо подчеркнул мэр Киева.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР выписаны первые выздоровевшие после коронавируса: комментарий врача
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Призываю всех смотреть по телевизору”: Глава ЛНР о праздновании Пасхи и параде Победы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com