Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2020

Видео и фото, опубликованные с места пожаров в Чернобыле, подрывают оптимизм. Об этом рассказала журналистка киевского издания «Страна.ua» Олеся Медведева. По её словам, пламя всё ближе подбирается к ЧАЭС и с пожарами власти не могут справиться уже который день.

«Виной тому запущенная инфрастуктура и нулевая подготовка к подобного рода ЧП, а также человеческий и природный фактор от подпалов травы до сухой зимы и весны, что провоцирует горение», — сказала Медведева.

Представительница пресс-службы НАЕК «Энергоатом» Наталья Дегтяренко у себя в соцсети пояснила, что сгорели территории бывших сёл Лелив, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянская, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Смарагдовый, Волхов и Чистогаловка. Кроме того, уничтожена огнём территория Рыжего леса, закрытый военный город Чернобыль-2. От пожара пострадал и город Чернобыль.

«Прекратите наконец-то врать, что вы якобы контролируете ситуацию! О каком „горении травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами“ вы твердите?! Сейчас ситуация неконтролируемая — она критична. От всего сердца спасибо пожарным и спасателям! Спасибо так же, как в 1986 году!» — написала она.

По её словам, пламя перекинулось и на левый берег реки Припять. А позже появились кадры с места пожаров в Сети. В одном из роликов видно, как огонь подбирается всё ближе и ближе к АЭС. Люди, оказавшиеся в чернобыльской зоне, стали очевидцами того, как стихия уничтожает дома и сёла. И они в ужасе от того, что происходит.

Между тем, официальные источники пишут, что тушение пожаров продолжается. Так, по информации Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, пожар локализируется в районе сёл Чистогаловка, Варовичи и Лелив, посёлков Полесское, Тарасы и Владимировка.

«При этом информацию сотрудницы „Энергоатома“ Натальи Дегтяренко о том, что огонь перекинулся на левый берег Припяти, в агентстве опровергают», — заметила Медведева.

Она добавила, что «судя по онлайн-карте Госагентства по управлению зоной отчуждения, превышения радиационного фона сейчас нет». Но через несколько дней чернобыльскую гарь можно было уже унюхать и в Киеве.

Медведева рассказала, что «люди закрывали форточки и пытались максимально не выходить на улицу, хотя и так карантин и не многие на самом деле покидают своё жильё, но, тем не менее, проветривать квартиру было невозможно».

«Обстановка в столице с воздухом резко ухудшилась. А через несколько дней в Киев проник Цезий-137. Говорят, не в критической концентрации, в безопасной», — поделилась журналистка.

На данный момент звучат цифры, что огнём захвачено около 100 гектар зоны отчуждения. Среди причин считается поджог сухой травы селянами. Первого поджигателя задержали 6 апреля, ещё двух — 10-го. Зачем они это сделали объяснить сложно. Но не только они виноваты в том, что Чернобыль горит.

«Триггер всех этих возгораний — это в первую очередь очень сухая зима. Палят траву, по-моему, ежегодно, но в этом году она особо сильно горит и уже ввели уголовную ответственность за поджоги сушняка. И такая ситуация по всей Украине. Селяне жгут траву, потому что думают, что это полезно, но, как видим, последствия у этого могут быть опасными, разрушающими и неблагоприятными для здоровья», — сказала блогер.

Как сообщала «Русская Весна», огонь также видели в пригородной зоне Припяти. По информации украинских СМИ, уже уничтожено более десятка отселённых деревень. В Госслужбе по ЧС тем временем продолжают утверждать, что «ситуация находится под контролем».

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