Многодетная мать: Все СМИ меня убеждают, что рожать детей не модно

30 января, в здании Профсоюзов Тамбова на Комсомольской площади прошла экспертная сессия Общероссийского Народного Фронта по итогам послания Президента России Федеральному Собранию РФ для выработки предложений по его реализации в Тамбовской области.

В состав вошли общественники, представители профильных НКО, эксперты, власти, депутаты. Обсуждали поддержку семьи, вопросы образования, здравоохранения и многое другое. Спикеры рассказывали про опыт работы в каждой сфере и о том, как можно усовершенствовать каждую по отдельности по результатам послания Владимира Путина.

Ярче всех выступила руководитель одной из общественных организаций Тамбова «Центр поддержки гражданских и общественных инициатив “Открытый мир”», а также создатель проекта «Добрая точка» Алёна Цымбал. На простых примерах из собственной жизни и на основе личных наблюдений и общественной работы она в красках рассказала присутствовавшим о том, почему современные россиянки не хотят рожать детей, почему общество оказывает такое сильное давление на семьи и почему массовую культуру нужно жестко цензуровать.

Мнение многодетной матери

О своих принципах:

«Я не пью спиртное, вообще, никакое, много лет. Не курю, совсем: пробовала, не понравилось. Не использую матерную лексику. Не общаюсь с теми, кто так разговаривает. Не ношу оголяющую одежду (кроме пляжа): не нравится, некомфортно, не нравится на других. Я за классическую семью: один муж на всю жизнь, какой бы он ни был, хороший или не очень хороший – разонравился, полысел, разбрасывает носки – я за традиционную семью. Я за здоровый образ жизни: спорт – максимально, не фанатично, но стараюсь. Я за активную гражданскую позицию, поэтому веду НКО уже 9 лет. Я за ответственную жизнедеятельность – за экологический подход, чтобы от моей жизни оставалось как можно меньше отходов, и Земля от этого не страдала, что мы тоже в НКО внедряем. Также я умею мыслить – вот такая странная особенность у меня, но я могу хотя бы элементарно сравнивать, анализировать, могу читать, что не могут сейчас многие современные люди. И я понимаю, что всё это немодно».

О рождаемости в России:

«Когда я говорю, что не пью, от меня отстраняются многие. Когда я говорю, что у меня пятеро детей, мои соседи перестают пускать детей к нам, потому что они приходят домой и просят братика или сестрёнку. С нами не общается никто – мои дети играют отдельно. Я говорю об этом благодаря нашему Президенту. Он говорит о демографии. И меня устрашила его цифра, которую он ставит как максимум, – 1,7 (по словам президента, Россия к середине десятилетия должна обеспечить естественный рост численности населения с коэффициентом рождаемости 1,7 – прим. ред.). Это вымирание. Для воспроизводства нужно 2,1. Вы представляете, Президент поставил цель, которая ведёт даже не к сохранению нашей страны, а просто замедляет наше вымирание. Потому что это не модно».

О пропаганде и необходимости цензуры СМИ:

«Почему я такая немодная? Из телевизора, со всех СМИ, со всех – со всех звучит, что мой образ жизни – он немодный. Там учат жить легко, просто, красиво, элегантно, броско. А я не крашусь. Я прихожу в любое место, и на меня смотрят как на лохушку. Но это просто мой принцип – я не разбираюсь в художественном рисовании, и поэтому не берусь. И вот что я хочу сказать: чтобы выполнить чаяния президента – и мои личные, потому что я с ним полностью согласна – нужно на государственном уровне, только силой верховной власти, запретить – жёстко, бескомпромиссно – всю подобную пропаганду. Фильмы убрать, шоу, которые опускают семью на такой уровень, что это становится неприлично. Я 15 лет в браке, и на меня не только молодые, но и пожилые люди смотрят, как на антиквариат. Я за то, что невозможно выполнить послание президента, если не ввести жёсткую диктатуру в отношении СМИ».

О нехватке дресс-кода на телевидении и рекламе порнографии:

«Я за то, чтобы ввести дресс-код на телевидении. Когда вам поёт женщина о любви, и она одета так, как одеваются женщины определённых профессий, это не стимулирует к рождаемости – никого. Запретить рекламу порнографии. Иду по улице, вижу – гигантская реклама женского белья. Моя дочка недавно мне сказала: «Мам, как ей не стыдно такой стоять на витрине (имеются в виду баннеры, витрины уличных магазинов и ТЦ с соответствующими изображениями – прим. ред.)?» Моей дочери 12 лет. Ей неприятно смотреть на это. Скажите, почему женщины, выросшие на такой рекламе, должны хотеть рожать?».

О дезинформации про ужасы деторождения:

«У нас страшная дезинформация. Считается, что у родившей женщины меняется фигура, она становится некрасивой, неинтересной мужчине. Это такая ложь, это такая неправда. Но наша молодёжь растёт на этом. Среди моих знакомых 80% разведены, у 50% нет детей. Мне 37. А женщины до 37 вообще не имеют детей? Ни одного. И не хотят и не стремятся в принципе, хотя некоторые ещё могут. Нужно перестать нагнетать страх. Много ужасов и рекламы во всём. Люди боятся жить, боятся рожать. Друг моего мужа говорит: «А зачем нам рожать детей, когда скоро будет апокалипсис? Мы живём так, что у нас постоянные войны». И таких много».

О необходимости цензуровать детские игрушки:

«К нам в «Добрую точку» игрушки приносят такие страшные. Я сама не хожу уже давно по магазинам. Мои дети играют в советские игрушки. Остальные – некрасивые, непропорциональные, неестественные. Вы видели кукол-младенцев? Вот буквально вчера принесли «ребёночка»: у него голова младенца, а туловище двухлетнего ребёнка. Это отвратительно. На него неприятно смотреть и в него неприятно играть. Какая девочка захочет быть матерью такого уродца?»

«При рождении детей очень много должно быть компетенции. Я родила первого ребёнка в 24 года и ничего об этом не знала – я читала книги, хотя у меня полтора высших образования, я психолог. Требуется очень много времени на компетенцию. И в этом не может помочь НКО. Основной посыл должен быть от государства. Потому что НКО не в силах перебороть все эти тенденции. В фильмах везде пропаганда разводов, измены. Просто страшно смотреть. Сейчас не в моде мужская ответственность, мужественность. Этим всем должен заниматься, вообще знаете, Президент! Я считаю, это от него зависит. Он сам – приятный, замечательный мужчина, но почему он всегда один? И руководители комитетов. Они говорят о демографии. Но кто должен рожать? Низы? Почему верхи не рожают? Почему у нас в Думе, в общественной палате, в комитете по вопросам семьи сидят люди, у которых один ребёнок? В комитетах по семейной политике должны быть люди, которые имеют хотя бы троих детей. Нужно иметь свой опыт».

Об акушерской агрессии:

«Акушерская агрессия – ещё один очень важный момент. Это уже термин. Не первый год – и уже начались акции – женщины, испытав насилие во время родов, несут цветы в роддом и пишут письма. Это уже, по-моему, аномалия. Но женщины никак не могут справиться с той бедой, которая с ними случилась в роддоме. Люди настолько противоестественно проходят через прекрасную процедуру рождения ребёнка. Они не хотят через это проходить. Настолько всё задокументировано, что врач даже не имеет право улыбнуться человеку, ему некогда. То же самое в женской консультации. Как только женщина узнаёт, что она беременна, она попадает в другой мир. Тебе не говорят, что это здорово, тебя не поздравляют. Да этого и не надо. Понятно, что доктора к этому привыкли, у них это каждый день. Но тебе же сразу говорят: вес не такой, гемоглобин не такой, всё – у тебя анемия! 9 месяцев такого нервяка? Кто захочет рожать в таких условиях?Какая демография? О чём можно говорить? Это нужно менять кардинально. И это меняется сверху».

Про #тыжмать как моральное давление общества на молодых женщин:

«Моральная нагрузка на матерей очень велика. Например, в интернете есть тег #тыжмать. Ребёнок опоздал в садик на 5 минут на завтрак – ты ж мать, как ты могла проспать?! Вы не сделали поделку в школу на «труды» (всё же сейчас делают родители) – ты ж мать, как ты посмела не успеть?! Твой ребёнок не ходит в бассейн? Ты не думаешь о здоровье ребёнка! Твой ребёнок до сих пор не говорит на английском? А ему уже 5 лет! И вот это давление – постоянно! Я читаю то, что матери пишут в интернете, – это полнейший психоз. Такая женщина, которую «накрутили», пока муж на работе (она сходила в садик, она сходила в школу на родительское собрание), когда он вернётся, она его готова убить. Это всё должно решаться на высшем уровне. НКО здесь помочь не может. Несоразмерная нагрузка. Общественное сознание слишком перегружено стереотипами и негативом. НКО это не побороть. Если мы хотим нормальную демографию, нужно вспомнить о классической семье, нужно задуматься, нужны вам голубые, розовые, радужные. Эти люди не дают семьи и будущего. Они не могут родить. О чём мы говорим, если у нас огромная территория, а мы вымираем».

О приоритетах:

«С меня даже водители в автобусах не берут денег, потому что думают, что я нищая, и никто не верит, что я счастлива, даже люди, которые живут со мной рядом и видят, что мы нормальные, счастливые, небедные, здоровые. Мне говорят: «Ты же рожаешь, потому что ты здоровая». Но я здоровая почему? Я не пью и не курю, я занимаюсь спортом. Да, я хорошо родила. И рожу ещё. Но кто вам мешает быть здоровыми? Бросить пить, курить и прочее? Это общая общественная тенденция. Когда я прихожу оформлять документы на очередного ребёнка, на меня работники соцорганизации смотрят и говорят: «Трудовой книжки нет. 37 лет и ни разу не работала. В декрете с института. Живёте на пособия». А вы-то чего не рожаете? Роди и живи на эти госсредства. Но растить его придётся в основном самим. А это невыгодно. И пока это не закончится, не будет у нас в стране нормальной демографии».

По материалам: Детский Тамбов

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Источник: https://whatisgood.ru/press/events/mnogodetnaya-mat/