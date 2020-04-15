М.В. Величко про эмоции
21:47. 15 апреля 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Оглавление под роликом.
00:21 Важность управления эмоциями
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Про эмоции и управление ими, интересно и познавательно.
Для онлайн курса УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ записали специальное занятие с Михаилом Викторовичем Величко, которое сделали открытым.
Содержание:
00:21 Важность управления эмоциями
01:40 Психологические традиции запада и востока
04:49 Условие для правильного решения проблемы эмоций
07:30 Уровни психики человека
08:44 Как отображается информация из подсознания
09:11 Возможности психофизиологических практик
10:38 Если эмоций нет
12:21 Когда эмоции зашкаливают
13:07 Управление эмоциями – ключевой вопрос успеха и счастья в жизни
13:21 Какие нормальные эмоции и смысл обеспечивают эффективную работу психики
15:44 В мире столько бедствий, как радоваться
17:35 Что делать, если депрессия, апатия, эйфория
18:33 Плюсы управления эмоциями
20:02 Можно ли всегда находиться в хорошем настроении
21:22 Виды эмоций
27:55 Что делать, если утверждение "Всевышний не ошибается…" не работает
29:23 Как воздействовать на подростков
30:35 Что делать в ситуации агрессии
31:55 Любимое «божество» многих россиян
35:55 Разница между мужской и женской эмоциональностью
38:44 Есть ли смысл ходить к психологам
41:51 Что читать по психологии
42:41 Примеры про студентов
45:55 Нужно правильное настроение, чтобы процесс тёк сам собой
47:30 Людям надо помогать создавать настроение
47:42 Что делать, когда теряется эмоционально-смысловой строй
48:39 Про не особое и не волшебное слово «Цыц»
49:44 Про СМИ и мозг
51:10 Про книгу «Роза мира» Даниила Андреева
51:48 Про Торсунова, Гадетского
52:09 Смысл управления эмоциями
52:30 Анекдот про радостного Карабаса-барабаса
53:39 Возрастные эмоциональные особенности
54:54 Неадекватность современной психологии
56:23 Причины и прапричины эмоций
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