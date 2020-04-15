М.В. Величко про эмоции

Про эмоции и управление ими, интересно и познавательно.

Для онлайн курса УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ записали специальное занятие с Михаилом Викторовичем Величко, которое сделали открытым.

Содержание:





00:21 Важность управления эмоциями

01:40 Психологические традиции запада и востока

04:49 Условие для правильного решения проблемы эмоций

07:30 Уровни психики человека

08:44 Как отображается информация из подсознания

09:11 Возможности психофизиологических практик

10:38 Если эмоций нет

12:21 Когда эмоции зашкаливают

13:07 Управление эмоциями – ключевой вопрос успеха и счастья в жизни

13:21 Какие нормальные эмоции и смысл обеспечивают эффективную работу психики

15:44 В мире столько бедствий, как радоваться

17:35 Что делать, если депрессия, апатия, эйфория

18:33 Плюсы управления эмоциями

20:02 Можно ли всегда находиться в хорошем настроении

21:22 Виды эмоций

27:55 Что делать, если утверждение "Всевышний не ошибается…" не работает

29:23 Как воздействовать на подростков

30:35 Что делать в ситуации агрессии

31:55 Любимое «божество» многих россиян

35:55 Разница между мужской и женской эмоциональностью

38:44 Есть ли смысл ходить к психологам

41:51 Что читать по психологии

42:41 Примеры про студентов

45:55 Нужно правильное настроение, чтобы процесс тёк сам собой

47:30 Людям надо помогать создавать настроение

47:42 Что делать, когда теряется эмоционально-смысловой строй

48:39 Про не особое и не волшебное слово «Цыц»

49:44 Про СМИ и мозг

51:10 Про книгу «Роза мира» Даниила Андреева

51:48 Про Торсунова, Гадетского

52:09 Смысл управления эмоциями

52:30 Анекдот про радостного Карабаса-барабаса

53:39 Возрастные эмоциональные особенности

54:54 Неадекватность современной психологии

56:23 Причины и прапричины эмоций



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Оглавление под роликом.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4975529.html