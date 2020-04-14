Жизнь и практика против дутых западных рейтингов
10:22. 14 апреля 2020 173 просмотра 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Март
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Эпикур говорит, что богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы другими. И действительно, не нужда, но скорей изобилие порождает в нас жадность.
Не указаны Беларусь с Украиной… Выходит, вирус жрёт азиатов и тех, кто родился в смешанных браках…
В США, Германии, Испании, Итали и Франции заболевших
коронавирусом больше, чем в других странах.
Подсчет в корне неправильный, нужно считать выздоровевших и умерших. Подсчет же заболевших и умерших похож на дележ шнуры неубитого медведя.
На острове Пасхи один заболел и никто не умер.
Лучшее на планете здравоохранение ))
Там и всевозможных метисов много…