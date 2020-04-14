В. Пякин и Ю. Подоляка о „позорном российском нефтяном Брестском мире”

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Замечательная аналитика Ю. Подоляки по итогам ОПЕК++, о том, как Россия „проиграла”, как она „повторила Брестский мир”, а саудиты „выиграли вчистую у России”.



Два коротких выступления Ю. Подоляки

Сделка СУПЕР ОПЕК+ (13.04.20): Кто выиграл, а кто проиграл, или о чем говорят торги на бирже

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Из аннотации к „Вопросам-ответам” В.В. Пякина:„Сберкарта 42760206…”.Из аннотации:„Итак, наступил первый рабочий день биржевиков с момента заключения «исторического соглашения по нефти», как его уже окрестили в мире. И он принес очень и очень многозначительные результаты. Избыток нефти на рынке остается, а значит война не окончена. Да и перемирие пока тоже не наступило.”

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4973708.html