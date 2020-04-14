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В. Пякин и Ю. Подоляка о „позорном российском нефтяном Брестском мире”

14:56. 14 апреля 2020 69 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Из аннотации к „Вопросам-ответам” В.В. Пякина:
„Сберкарта 42760206…”.


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Замечательная аналитика Ю. Подоляки по итогам ОПЕК++, о том, как Россия „проиграла”, как она „повторила Брестский мир”, а саудиты „выиграли вчистую у России”.

Два коротких выступления Ю. Подоляки

Из аннотации:
„Итак, наступил первый рабочий день биржевиков с момента заключения «исторического соглашения по нефти», как его уже окрестили в мире. И он принес очень и очень многозначительные результаты. Избыток нефти на рынке остается, а значит война не окончена. Да и перемирие пока тоже не наступило.”


Сделка СУПЕР ОПЕК+ (13.04.20): Кто выиграл, а кто проиграл, или о чем говорят торги на бирже








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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4973708.html

Метки: арабский, бизнес, глобализация, Европа, либералы, подоляка, Путин, пякин, Россия, рынок, США, Трамп, управление, энергетика

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