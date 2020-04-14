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“В Германии не было фашизма”

11:32. 14 апреля 2020 48 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


На тему измышлений "А вот в Германии фашизма не было, там был нацизм, а фашизм был в Италии, и вообще, фашизм в Германии придумала советская пропаганда".
На фотографии Дом «Карл Либкнехт», штаб-квартира Коммунистической Партии Германии с 1926 года. Надпись: «Выходи на антифашистские акции против войны, голода и фашизма. Голосуй за коммунистов. Голосуй за КПГ. КПГ – список №3».
Компартия Германии времен Веймарской республики видимо было не в курсе, что в Германии то фашизма не было.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5790019.html

Метки: Германия, история, коммунизм, Нацизм, фашизм, фотографии

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