“В Германии не было фашизма”
11:32. 14 апреля 2020 48 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
На тему измышлений "А вот в Германии фашизма не было, там был нацизм, а фашизм был в Италии, и вообще, фашизм в Германии придумала советская пропаганда".
На фотографии Дом «Карл Либкнехт», штаб-квартира Коммунистической Партии Германии с 1926 года. Надпись: «Выходи на антифашистские акции против войны, голода и фашизма. Голосуй за коммунистов. Голосуй за КПГ. КПГ – список №3».
Компартия Германии времен Веймарской республики видимо было не в курсе, что в Германии то фашизма не было.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5790019.html
В СССР тоже были плакаты против ФАШИЗМА.
Ком партия СССР не знала что в СССР фашизма нет?
Какие то стремные Ваши сравнения. В СССР были плакаты “Свободу Анджеле Дэвис”, хоть в глаза ее никто и не видел.