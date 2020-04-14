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“Топор” с урановым сердечником

09:30. 14 апреля 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


По следам визита Ким Чен Ына https://colonelcassad.livejournal.com/5785683.html в истребительный полк.
Глазастые товарищи разглядели на одной из ракет Р-60 ("Топор") знак радиационной опасности.



Ничего необычного тут на деле нет. Это одна из известных модификаций этой ракеты, родом еще из 70х годов.

Р-60М / Р-60МК – модернизированная стержневая – стержни выполнены с сердечником из обедненного урана. В техническом описании ракет указано: Боевая часть является закрытым источником слабого излучения, поэтому на отсеке № 2 имеется соответствующий знак. Мощность излучения на расстоянии 0,2 м значительно ниже допустимой для человека дозы.

Подробнее про этот тип ракет тут http://militaryrussia.ru/blog/topic-101.html

PS. Сегодня КНДР снова проводила ракетные пуски в направлении Японского моря. Пока что продолжают испытывать ракеты малой дальности. Варианты с запуском МБР в направлении США через Японию пока придерживают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5789797.html

Метки: авиация, ким чен ын, кндр, ракеты, северная корея

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