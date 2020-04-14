Мародерство и странности власти и бизнеса

Правительство принимает Постановление, согласно которому рассчитывать на господдержку могут либо инфраструктурные компании, подобные «Аэрофлоту», а заодно – «Адидас», «Бургеркинг» да еще и брокерские кампании… Причем деньги на поддержку бизнеса будут переданы в банки – то есть повторяется ровно то, на чем потеряли миллиарды долларов в кризис 2008 года, когда зачем-то «спасали банковскую систему», которая брала деньги и переводила их за границу .

Банки тут же заявляют тем, кто пытается к ним обратиться за каникулами и за подобными кредитами, что, с одной стороны, инструкций по этому поводу они не получали, каникул и кредитов не дадут, потому что это им не выгодно.

Создается некое раздвоение публичного пространства и публичного сознания . Путин говорит, что страна на режиме выходного дня, и зарплата работникам должна быть выплачена, кредитные каникулы объявлены, кредиты для поддержания бизнеса выделены.



При этом о поддержке малого и среднего бизнеса ничего вменяемого не говорится, а размер предполагаемых к каникулам кредитов определяется так, как будто решения подписаны не премьером Мишустиным, а комиком Петросяном.

То есть потребительский кредит предпринимателям – до 300 000 рублей, частным лицам – до 250 000 рублей, по ипотечным кредитам — до 1 500 000 рублей. То есть на деле все обещания о кредитных каникулах оказываются имитацией и издевательством. Либо все это как-то нелепо изложено в принятых документах. Может быть, там речь идет не о подобных смешащих всех и каждого размерах кредитов, а о размерах месячных платежей по этим кредитам… Что пока вызывает сомнения.

Причем иные публичные лица партии власти начинают объявлять, что в условиях кризиса просить деньги у государства – это мародерство, а за мародерство на войне расстреливают (Сергей Поддубный, экс-депутат Госдумы от ЕР — прим.ред.).

Строго говоря, тут действительно есть за что расстреливать. Просто что считать мародерством. Например, объявление мародерством обращение к своему государству с просьбой о помощи – это как раз и есть мародерство в полном смысле слова, то есть когда на войне начинаешь обирать и оправдывать обирание своих же.

Государство может иметь деньги и возможность оказать требуемую помощь, а может ее не иметь, может на нее откликнуться или не откликнуться — ситуация возможна разная. Но обращаться за помощью к своему государству – это нормально. И объявлять это мародерством – значит, и быть мародером. И быть достойным пули военного трибунала. Или просто пули по факту выявленного мародерства.

Впрочем, и по банкам. Строго говоря, когда после обращения президента к народу с объявлением тех или иных норм поддержки хоть частных граждан, хоть бизнеса, банки заявляют: «Нам это не выгодно!» или «Дайте инструкцию!» — это уже и мародерство, и саботаж.

Что операторов банка, проявляющих неуважение к президенту, что владельцев банка – нужно действительно за одну подобную постановку вопроса вести на расстрел. Потому что если в подобных условиях, которые многие сравнивают с войной, банк заявляет: «Инструкцию покажите!» — значит, он отказывается исполнять приказ Верховного Главнокомандующего. Его дело — когда к нему обратились за кредитом, пугливо согнуться, и мелкой рысью побежать за наличностью.

Но и задача государства, узнав, что в банке потребовали что-то большее, чем Обращение президента, просто выслать наряд спецназа, положить сотрудников банка лицом в пол, попросившего инструкцию забрать с собой, а владельцев – либо тоже забрать, либо расстрелять во дворе. А поскольку владелец, скорее всего, уже давно в Куршавеле, объявить банк под внешним управлением, а тому же владельцу передать со спецкурьером пожелание либо срочно вернуться и зайти в прокуратуру, либо нечто подобное болгарскому зонтику.

Вообще, при всех сегодняшних разговорах на конституционные темы никто не вспоминает, что, раз государство у нас социальное и высшая цель государства – обеспечение свободного развития и достойной жизни каждого, то и частная собственность и бизнес, насколько они у нас существуют, существовать могут только постольку, поскольку они создают рабочие места с достойной оплатой и обеспечивают население поставкой товаров и услуг, до которых у государства не доходят руки.

Частная собственность в социальном государстве — это не «священное право», это социальная ответственность. И она существует не для прибыли владельца (без которой ее быть, конечно, не может), а для поддержки и помощи гражданам, государству и обществу.

Наглость и корыстолюбие банков, конечно, впечатляют. И бизнес они, кончено, разоряют. Недаром еще Сен-Симон относил банкиров к паразитам, а промышленных капиталистов – к работникам. Можно понять, зачем стране нужны частные рестораны и магазины, но сложнее понять, зачем стране нужны частные банки.

Причем, как только банк отказывает заемщику в кредите либо в кредитных каникулах, к последнему тут же массово начинают поступать предложения денег от криминальных структур, официально именуемых «микрофинансовыми организациями».



То есть либо банк, выявив нуждающегося в деньгах, сознательно отказывает ему и передает информацию о нем своим партнерам из МФО, либо данные МФО просто и являются дочерними структурами банка, и, отказывая клиенту в деньгах на относительно цивилизованных условиях, банк просто отправляет его в свой же другой отдел, в котором предлагает те же деньги, но на грабительских условиях.

И кому-то при этом непонятно, что делать с Бутовским полигоном и кем его заполнять?

Правда, и сами бизнесмены на поручение президента выплатить зарплату за первую неделю ответили не обращением к резервам, а массовым принуждением работников писать заявления о переводе на неполную рабочую неделю под страхом увольнения.

И если на то пошло, вообще можно задать вопрос: считать ли бизнесом бизнес, который не имеет доступных резервов для того, чтобы обеспечить существование своей компании в отсутствие доходов в течении полугода. Или все его доступные средства давно выведены не в резервы обеспечения работы, а на личные счета в оффшоры…

Так что – одни других стоят. Только государство-то на то и существует, чтобы все это пресекать. А нарушителей репрессировать. А пока его представители напоминают не совсем понимающих сути событий и своих обязанностей мелких управдомов и демагогов.

Либо все это действительно некая разработка и оформление масштабного заговора элиты, направленного на дискредитацию политического руководства страны и обеспечение общественных настроений для его смены и изменения внешнеполитического курса страны.

Во всяком случае, примерно с осени 2016 года тех или иных странных решений и действий высшей власти, разработанных и подготовленных в структурах, отвечающих в Администрации президента за внутреннюю политику и экономику, становится больше и больше, и общим оказывается то, что все они хоть ненамного, но оказываются встряской для рейтинга поддержки Путина в обществе.



Как будто идет подготовка некого политического дефолта в стране.

С.Ф. Черняховский



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