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Сводки от ополчения Новороссии 14 апреля 2020

16:13. 14 апреля 2020 194 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Шестая годовщина начала преступной “АТО” на Донбассе

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ВСУ открыли огонь по жилым кварталам — экстренное заявление Армии ДНР

ВСУ открыли огонь по жилым кварталам — экстренное заявление Армии ДНР | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.

В период всемирной борьбы человечества с пандемией коронавируса украинские каратели не оставляют попыток геноцида мирного населения Донбасса. Военные преступники выбирают целью исключительно жилые районы населенных пунктов Республики, понимая, что большинство жителей находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения заболевания.

Так, сегодня в 07.50 украинские боевики 28 бригады ВСУ под командованием Марченко совершили очередное преступление, открыв огонь из вооружения БМП по н. п. Старомихайловка, выпустив по территории Республики более 20 снарядов.

В результате обстрела повреждения получили десять домостроений по адресам:

♦ ул. Октябрьская, д. 11;
♦ ул. Октябрьская, д. 69;
♦ ул. Ивана Марченко, д. 38;
♦ ул. Чкалова, д. 30, 32, 37, 39, 43, 45;
♦ ул. Днепропетровская, д. 35 — произошло возгорание жилого дома, которое было оперативно ликвидировано экстренными службами.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Материалы по факту обстрела будут в оперативном порядке переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, и Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Марченко.

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Смерть карателя Скакуненко обернулась скандалом: ВСУ вышвырнули киевских пропагандистов

Смерть карателя Скакуненко обернулась скандалом: ВСУ вышвырнули киевских пропагандистов | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.

Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях противника в зоне ответственности ОТГ «Север».

За прошедшие сутки в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время инженерных работ один военнослужащий 93-й бригады солдат Скакуненко погиб, двое военнослужащих — солдаты Ванда и Коваленко — получили ранения.

Командование ВСУ продолжает скрывать небоевые потери и только благодаря журналистам информационных агентств, которые работают в зоне карательной операции, данные факты становятся достоянием общественности.

Необходимо отметить, что после публикации корреспондентом ИА «Факты. ua» информации о гибели солдата Скакуненко, по приказу командира 93-й бригады Брыжинского, журналисты данного информагентства были задержаны и выдворены за пределы зоны ответственности соединения, при этом у них были изъяты средства фото- и видеосъёмки.

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По имеющейся у нас информации, в н. п. Кременчуг Полтавской области, где дислоцируется 107-я реактивная артиллерийская бригада ВСУ, отмечается вспышка острых респираторных заболеваний среди местного населения.

В администрацию города поступают письма, в которых граждане выражают обеспокоенность тем фактом, что в переполненных лечебных заведениях всё чаще отказывают в госпитализации гражданским лицам, но при этом в общие палаты помещают военнослужащих, не прошедших даже тесты на коронавирус.

В ответ на возмущения обеспокоенных граждан медицинский персонал обосновывает свои действия распоряжением, в котором предписывается в первую очередь оказывать помощь представителям силовых ведомств.

Кроме того, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на Украине и, в частности, в ВСУ, на 15 апреля в международный аэропорт Борисполя под видом доставки гуманитарной помощи запланировано прибытие самолёта ВС США для эвакуации 93 американских инструкторов и советников с территории Украины в целях недопущения паники.

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Командующий «ООС» Кравченко обеспокоен вспышкой заболеваемости бешенством среди военнослужащих ВСУ в результате укусов бродячими собаками на передовой.

За прошедшие сутки в ОТГ «Север» зафиксированы восемь случаев заболевания бешенством, один из военнослужащих 30-й бригады, солдат Гоман, умер.

Усугубляет ситуацию отсутствие в зоне «ООС» препаратов и мест размещения военнослужащих, заражённых бешенством, в связи с чем медики вынуждены размещать их в изоляторах, предназначенных для больных коронавирусом.

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За прошедшие выходные в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило шесть заявлений от водителей и директора одного из коммерческих предприятий н. п. Счастье с жалобами на военнослужащих 25-й бригады, продающих некачественное топливо, в результате использования которого 12 единиц техники вышли из строя.

Мирные жители требуют от военнослужащих 25-й бригады компенсации за ремонт транспортных средств и возвращения денежных средств, уплаченных за некачественное топливо в количестве 10 тонн.

В настоящее время командир 25-й бригады Зенченко подключил все свои ресурсы и связи, чтобы жители н. п. Счастье забрали свои заявления и о происшествии не узнали в штабе оккупационных сил и СБУ.

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Метки: компиляция

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