Сводки от ополчения Новороссии 14 апреля 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.

В период всемирной борьбы человечества с пандемией коронавируса украинские каратели не оставляют попыток геноцида мирного населения Донбасса. Военные преступники выбирают целью исключительно жилые районы населенных пунктов Республики, понимая, что большинство жителей находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения заболевания.

Так, сегодня в 07.50 украинские боевики 28 бригады ВСУ под командованием Марченко совершили очередное преступление, открыв огонь из вооружения БМП по н. п. Старомихайловка, выпустив по территории Республики более 20 снарядов.

В результате обстрела повреждения получили десять домостроений по адресам:

♦ ул. Октябрьская, д. 11;

♦ ул. Октябрьская, д. 69;

♦ ул. Ивана Марченко, д. 38;

♦ ул. Чкалова, д. 30, 32, 37, 39, 43, 45;

♦ ул. Днепропетровская, д. 35 — произошло возгорание жилого дома, которое было оперативно ликвидировано экстренными службами.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Материалы по факту обстрела будут в оперативном порядке переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, и Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Марченко.

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