Главная » Мировоззрение, Политика

Путин: Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение коронавируса

19:12. 14 апреля 2020 12 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UrYwlj2bL0Y

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 15 мая 2015
... потеря репутации правительства, подарок Путину и будущий клубок проблем, включая...не на пустом месте. Событие действительно экстраординарное если вспомнить, что Саша ...Источник: rusvesna.su Внезапно: Порошенко требует от Туска уточнить европейские перспективы...
Вот как Дональд Трамп и Владимир Путин будут выживать при апокалипсисе
...силам для сдерживания требуются не только бомбардировщики... первый критический период экстраординарного кризиса, самолет оборудовали...президенту России Владимиру Путину и остальному руководству ... воздушный командный центр действительно гарантирует, что никакая...
Проект «Пророчество». Интервью Джима Рикардса о ближайшем будущем мировой системы
...рамках проекта «Пророчество», действительно предсказала террористическую атаку, ... исторически тут ничего экстраординарного. У нас была .... Но системе требуется искра, требуется катализатор. Я ... "Почему глейзеры сильнее аргументов Путина" - прим. ред.). Это...
Новости Украины и Новороссии 13 апреля 2019
...пафосно, но если бог действительно есть, то он в...2014 году дал Владимиру Путину одобрение на применение ...направлении того, чтоб это «экстраординарное» произошло, по информации издания,...Донецкой Народной Республики (если требуется подтвердить статус лица, ...
Новости Украины и Новороссии 04 октября 2017
... из более авторитетных источников, встреча действительно запланирована на 7 октября и..., так и будет, если ничего экстраординарного не произойдет. — В преддверии встречи... не может требовать от них чрезмерных уступок без гарантий. Когда Путин сформулировал...
Пси-воины Генштаба
...создать уникальную методику раскрытия экстраординарных способностей людей, в ...Синекура это. Разогнали при Путине за полной бесполезностью. Если...сходу. В России действительно был период поистине ...должен был начать активно требовать возврата спорных территорий,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)