Потомство пьющих самцов получает проблемы с мозгом

У родителей, злоупотребляющих алкоголем, с большой вероятностью может родиться ребёнок с разнообразными аномалиями развития, и в первую очередь эти аномалии касаются мозга и нервной системы : у человека на всю жизнь останутся проблемы с интеллектом, плохая обучаемость, неумение контролировать эмоции, проблемы с моторикой и т. д.

Если отец и мать злоупотребляют алкоголем, у их потомства с высокой вероятностью будет алкогольный синдром – однако влияние материнского алкоголя в этом случае можно ослабить холином.

Но так или иначе сайт и журнал "Наука и жизнь" информативен и полезен для расширения кругозора.

Ознакомившись со статьей на сайте "Наука и жизнь", вспомнилась поговорка: "Чтобы провести 1% лжи, нужно говорить 99% правды" . А правда без лжи в этой теме такова – алкоголь вреден и губителен безальтернативно, безусловно и в любых количествах.



Впрочем, обычно говорят всё-таки не о злоупотребляющих родителях, а злоупотребляющих матерях, поскольку именно мать вынашивает ребёнка и именно в её утробе алкоголь может плохо подействовать на эмбрион.

Однако эксперименты исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде говорят о том, что потомство с алкогольными нарушениями может родиться и от пьющих отцов.



Эксперименты ставили, естественно, с мышами: самцов регулярно поили алкогольным раствором две-три недели, после чего они спаривались с самками, которым никакого алкоголя не давали.



В статье в Alcoholism: Clinical and Experimental Research говорится, что от выпивавших самцов рождались детёныши, у которых гены в коре мозга работали не так и связи между зонами мозга были не такими, как у обычных детёнышей. Что, очевидно, сказывалось на поведении: потомство выпивавших самцов было более тревожным и гиперактивным, но притом с нарушенными моторными функциями – что было довольно похоже на то, какими оказываются дети у пьющих мужчин.

Несколько лет назад те же исследователи публиковали в журнале Cerebral Cortex статью, где описывали эпигенетические изменения на ДНК, которые происходят при употреблении алкоголя.



Эпигенетические изменения – это когда сам генетический код в ДНК не меняется, не происходит никаких мутаций, однако меняются регуляторные модификации на ДНК или на белках, которые с ДНК взаимодействуют (или меняется состав регуляторных РНК, которые тоже влияют на активность генов).

В результате гены становятся более или менее активными и, что важно, такие изменения в активности остаются очень надолго, если не на всю жизнь, и могут даже передаваться из поколения в поколение.



То есть молекулярные регуляторные рубильники, вставшие в определённое положение у родителей, остаются в таком же положении и у детей, у внуков и правнуков.



Алкоголь вызывает эпигенетические изменения в клетках, которые дают начало сперматозоидам, и такие же алкогольные эпигенетические изменения устанавливаются в зародыше после оплодотворения. (Причём на детёнышах-самцах алкоголизм отцов сказывается сильнее, чем на детёнышах-самках.)

Однако последствий можно избежать – по крайней мере, если речь идёт о самках-матерях. В других экспериментах, результаты которых опубликованы в Neuropharmacology, исследователи поили беременных самок мышей 25% алкоголем – у детёнышей, родившихся от выпивавших матерей, был ненормально маленький вес тела и ненормально маленький мозг. Но если тем же самкам давали вместе с алкоголем раствор хлорида холина, то детёныши получались нормального веса и с нормальным мозгом.

Холин – одно из важнейших питательных веществ, который нужен для синтеза нейромедиатора ацетилхолина и для синтеза некоторых сложных липидов клеточных мембран; хлорид холина используют как лекарство при заболеваниях печени и атеросклерозе.



Также известно, что холин служит источником метильных групп, которые становятся эпигенетическими метками на ДНК, и, будучи источником этих метильных групп, холин важен для регуляции генов, которые управляют развитием мозга. Очевидно, поэтому он может смягчать влияние алкоголя на мозг развивающегося зародыша.

Пока что такой эффект от холина наблюдали только на мышах, которые родились от «алкогольных» самок; но не исключено, что с его помощью можно будет предотвращать алкогольный синдром и у людей, у которых оба родителя были неосторожны с алкоголем.

Кирилл Стасевич



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