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Пандемия здравого смысла

19:10. 14 апреля 2020 9 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Тут один товарищ написал про Ю. Подоляку, что тот „фирменный аналитик то ли Коломойского, то ли Пинчука, а эти сволочи правду в эфир не выложат…”.

Последнее безспорно. Однако можно отметить ещё пару моментов. Первый – это определение „фирменный”. Подоляка действительно фирменный аналитик, перелопачивающий огромный объём материала и делающий, с точностью до доказательства противного, пока что правильные выводы.

Второй момент – это именно момент. В былые моменты, наверно, Коломойский или Пинчук платили Юрию за качественную аналитику. Однако те моменты – в прошлом. Теперь же Юрий живёт в РФ и нисколько не обеляет нынешнюю украино-жидовскую хунту.

Более того, занимает явно пророссийскую позицию и выдаёт качественную аналитику. А о его отношении к России и Западу можно составить мнение после следующего короткого выступления под совершенно справедливым заголовком „Пандемия здравого смысла”.


Пандемия здравого смысла: Западное общество неизлечимо больно




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4973971.html

Метки: Европа, Запад, здравый смысл, капитализм, общество, подоляка, Россия, США, Украина

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