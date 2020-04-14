Панамский вариант

США при поддержке 22 стран объявили о начале масштабной операции против наркокартелей Латинской Америки. Но их истинной целью является Венесуэла.

«Есть повышенная вероятность того, что картели, террористы и другие нарушители закона могут воспользоваться ситуацией в дурных целях. И мы не должны позволить этому случиться, мы никогда этого не допустим, — отметил Дональд Трамп. – США не могут позволить наркокартелям использовать эпидемию для угрозы жителям страны… К операции будут привлечены дополнительные военные вертолёты, корабли и самолёты…».

Незадолго до этого заявления американский Минюст обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде в 15 млн. долл. за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы.

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что только в прошлом году американским властям удалось изъять 280 т наркотиков, большая часть которых предназначалась для транспортировки в США. По его словам, каждый год от передозировки наркотиками умирают десятки тысяч граждан США, сотни тысяч сталкиваются с последствиями наркотической зависимости. Эспер также отметил, что коррумпированные лица, в числе которых он назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро, «полагаются на выгоду, полученную от продажи наркотиков, чтобы удержать свою репрессивную власть».

Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передал, что США направят свои военные корабли к берегам Венесуэлы.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что ситуация представляет угрозу для национальной безопасности Соединённых Штатов, а потому его страна «не заинтересована в полумерах».

Согласно докладу ООН, в мире от расстройств, связанных с употреблением наркотиков, страдают около 35 млн. человек. В США только за 2018 год от наркотиков скончались почти 69 тыс. человек.

В Каракасе отрицают все обвинения со стороны Вашингтона, но приветствовали начало антинаркотической операции. «Впервые за многие десятилетия власти США готовятся принять меры для защиты своих границ, которые исторически были уязвимы перед тысячами тонн наркотиков, поступающих в эту страну из года в год из-за наркобизнеса, который развился на территории их союзника и близкого партнёра – Колумбии», — заявил МИД Венесуэлы, при этом подчеркнув, что Вашингтон не должен использовать антинаркотическую кампанию для атак на официальный Каракас, который готов сотрудничать с американцами борьбе с незаконным оборотом запрещённых веществ.

Но американская сторона вовсе не собирается отказываться от идеи свергнуть правительство Мадуро — теперь под прикрытием борьбы с наркоторговлей. По словам помощника Трампа по национальной безопасности Роберта О’Брайена, Белый дом не оставит попыток привлечь «режим Мадуро» к ответственности, а антинаркотическая операция США «сократит финансовую поддержку наркотрафика, снабжающего режим Мадуро».

Всё это очень напоминает события тридцатилетней давности, когда США провели военную интервенцию против Панамы и свергли её президента генерала Мануэля Норьегу. Напомним, пришедший к власти в 1983 году и начавший проводить независимую политику, пошедший на сближение с Кубой и заявивший о национализации Панамского канала Норьега был большой проблемой для американцев, привыкших считать и Панамский канал, и всю Панаму подконтрольной территорией.

Кульминацией крупномасштабной и долговременной антипанамской кампании стала операция «Just cause» («Правое дело»), которая была осуществлена 20 декабря 1989 года в полном соответствии с «неоглобалистской» концепцией «конфликтов низкой интенсивности».

В заявлении независимой комиссии по расследованию вторжения США в Панаму, в которую входили известные американские юристы, деятели культуры и профсоюзные лидеры, было отмечено, что подлинной целью интервенции было «приведение к власти марионеточного правительства, готового пересмотреть условия договоров о Панамском канале таким образом, чтобы 14 американских военных баз могли ещё долго функционировать после 2000 года, когда их предполагалось закрыть согласно достигнутым соглашениям».

В ходе этой операции, продолжавшейся более сорока дней, погибли 234 панамских военнослужащих и от 300 до 500 гражданских лиц. Американцы потеряли убитыми 24 военнослужащих, 323 были ранены. Самого президента Панамы захватили в плен, вывезли на территорию США и 10 июля 1992 года приговорили к 40 годам лишения свободы «за торговлю наркотиками и вымогательство», однако в силу его сотрудничества с ЦРУ срок заключения уменьшили до 30 лет. Он скончался в тюрьме 29 мая 2017 года… Так закончилась история генерала Норьеги.

Теперь, похоже, аналогичный вариант американцы хотят повторить и с Николасом Мадуро.

Шурыгин Владислав Владиславович (род. 1963) ‑ военный публицист, обозреватель газеты «Завтра», член редколлегии АПН.ру. Постоянный член Изборского клуба.

Обложка: 1989 год. Патруль демократизаторов на улице панамской столицы

Источник: https://nstarikov.ru/panamskij-variant-114664