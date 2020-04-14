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На 150 военных базах в США выявлены заболевшие коронавирусом

00:05. 14 апреля 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Военные базы на территории США, где были выявлены заболевшие военнослужащие.

На полутора сотнях американских военных баз введено чрезвычайное положение – заболевших уже тысячи.
Согласно официальным данным, на 150 американских военных базах, расположенных на территории 41 штата, введено чрезвычайное положение из-за активного распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих и командования. На данный момент тесты показывают на тот факт, что речь может идти о тысячах инфицированных, а учитывая близкий контакт военнослужащих, в ближайшие дни число заразившихся может увеличиться до нескольких десятков тысяч.
«150 военных баз в 41 штатах были поражены с коронавируса, в соответствии с новой информацией. Пентагон во вторник заявил, что в Вооруженных силах превышено 3000 случаев инфицирования, что более чем вдвое увеличило число людей, у которых был выявлен коронавирус, менее чем за неделю. Масштабы географического распространения инфекции среди военных в Соединенных Штатах повторяют ситуацию среди гражданского населения, а также показывают мало признаков ослабления. Продолжающееся распространение коронавируса среди военнослужащих, как в Соединенных Штатах, так и на базах в других странах, остановило все несущественные перемещения, прервало рекрутированные и базовую подготовку, и привело к фактически остановившейся крупномасштабной деятельности. Это также привело к драконовской тайне, оправданной необходимостью для сохранения оперативной безопасности. Но эта политика секретности в настоящее время получает сильный отпор, как со стороны общин вокруг военных баз, так и со стороны законодателей. По последним данным Министерства обороны США, 2120 мужчин и женщин в форме дали положительный результат на вирус COVID-19. Сильнее всего пострадали ВМС США, за которыми следуют армия, ВВС и, наконец, корпус морской пехоты. Гражданские лица, работающие в департаменте, составляют вторую по величине группу после тех, кто в форме, за которыми следуют военные иждивенцы, а затем частные подрядчики, работающие на военных объектах», – сообщает «Newsweek».
Следует уточнить, что Пентагон до сих пор отказывается реагировать на массовое инфицирование американских военнослужащих, что может привести к масштабной гибели американских военнослужащих.

http://perevodika.ru/articles/1208611.html – цинк

И это только официальная статистика на 10 апреля.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5789065.html

Метки: армия сша, коронавирус, пандемия, США

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