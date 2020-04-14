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Лукашенко проиграл войну с коронавирусом (ФОТО)

06:03. 14 апреля 2020 175 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Лукашенко проиграл войну с коронавирусом (ФОТО) | Русская весна

Ситуация в Белоруссии стремительно ухудшается, а белорусский президент Александр Лукашенко продолжает игнорировать действительность.

Распространение коронавируса в стране уже давно вышло из-под контроля, а белорусский президент борется с инфекцией путем ее полного отрицания, рекомендуя своим гражданам лечиться спортом, баней и водкой.

Батька рассчитывал, что у него получиться бороться с коронавирусом исключительно отрицанием и дальше. Но это самое отрицание настигло его раньше, чем он мог представить. Теперь, осознав, с какой угрозой пришлось столкнуться Белоруссии и всему миру, Лукашенко без всяких извинений перед народом принялся решать проблему, хотя это слишком громко сказано.

Батька просто обратился за помощью к России, прося гуманитарной помощи.

Впрочем, амбиции Лукашенко могут очень дорого обойтись ему — примерно в десятки тысяч погибших.

Несмотря на запрашиваемую помощь у Путина, батька продолжает оправдывать свою близорукость. Он обвиняет весь мир, но только не себя. Россию — в перекрытии границ, что важно с точки зрения безопасности, а российские компании — в распространении заразы. А то, что Лукашенко требовал от врачей и госинстанций молчать о ситуации с коронавирусом в Витебске, он, наверное, забыл.

Реальная ситуация с коронавирусом в Белоруссии может быть страшной, значительно хуже, чем в России, потому что у нас власти приняли экстренные меры по сдерживанию инфекции, а Лукашенко продолжительное время утверждал, что вируса не существует.

Когда же до батьки дойдет, что он рискует здоровьем и жизнями сотен тысяч людей?!

«Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение», — вот он, странный девиз президента Белоруссии, самонадеянно озвученный им в понедельник.

А вот белорусский Минздрав перед этим сообщил, что по состоянию на 13 апреля в стране зарегистрировано 2919 человек, заражённых COVID-19. По официальным данным, уже скончались 29 больных, имевших ряд сопутствующих хронических заболеваний.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1586804844

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8098 6524
    марина 14 апреля 2020 в 10:31

    В РБ находятся представители ВОЗ:””Глава миссии также отметил, что данные, которые собирались с момента вспышки, обширные и полные. По мнению господина О’Коннора, материалы, которые увидели эксперты, отражают реальную картину в стране:

    — Все меры, которые предпринимаются в Беларуси, влияют на Европу и на весь мир. Это не спринт, а забег на длинную дистанцию. Мы должны быть готовы внедрять и поддерживать мероприятия в зависимости от эволюции ситуации на протяжении 12 — 18 месяцев. Вирус нас всех объединяет. И ВОЗ подчеркивает свою поддержку Беларуси и готов далее наращивать совместные усилия по мере вхождения в следующую фазу пандемии.

    Наши подходы порекомендуют другим.

    Комментируя визит экспертной миссии каналу ОНТ, министр здравоохранения Владимир Караник признал, что объективный взгляд со стороны экспертов ВОЗ и их оценка важны для нас:

    — Это помогает сверить часы. И не зря эксперты потом подчеркнули, что это процесс взаимного обучения. Когда мы обсудили протокол диагностики и лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, эксперты ВОЗ сказали, что он не нуждается в какой-то коррекции. Кроме того, они будут его рекомендовать многим сопредельным странам для внедрения тех подходов, которые применяются у нас по лечению этих пациентов.””
    П.С. так что готовьтесь к обучению в рб

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  • 8098 6524
    марина 14 апреля 2020 в 11:14

    “Соглашение об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, Минск и Брюссель подписали в январе. Депутаты белорусского парламента ратифицировали эти документы на открытии весенней сессии Палаты представителей в начале апреля.

    Эти документы теперь должны утвердить в Европарламенте, затем Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию. Лишь после этого шенгенские визы для белорусов будут стоить 35 евро вместо 60, их получение упростится. При этом срок пребывания вырастет в два раза – до 180 дней в году.

    Также ожидается, что после вступления документа в силу страны Евросоюза будут выдавать белорусам больше долгосрочных виз.”

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