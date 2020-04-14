Лукашенко проиграл войну с коронавирусом (ФОТО)

Ситуация в Белоруссии стремительно ухудшается, а белорусский президент Александр Лукашенко продолжает игнорировать действительность.

Распространение коронавируса в стране уже давно вышло из-под контроля, а белорусский президент борется с инфекцией путем ее полного отрицания, рекомендуя своим гражданам лечиться спортом, баней и водкой.

Батька рассчитывал, что у него получиться бороться с коронавирусом исключительно отрицанием и дальше. Но это самое отрицание настигло его раньше, чем он мог представить. Теперь, осознав, с какой угрозой пришлось столкнуться Белоруссии и всему миру, Лукашенко без всяких извинений перед народом принялся решать проблему, хотя это слишком громко сказано.

Батька просто обратился за помощью к России, прося гуманитарной помощи.

Впрочем, амбиции Лукашенко могут очень дорого обойтись ему — примерно в десятки тысяч погибших.

Несмотря на запрашиваемую помощь у Путина, батька продолжает оправдывать свою близорукость. Он обвиняет весь мир, но только не себя. Россию — в перекрытии границ, что важно с точки зрения безопасности, а российские компании — в распространении заразы. А то, что Лукашенко требовал от врачей и госинстанций молчать о ситуации с коронавирусом в Витебске, он, наверное, забыл.

Реальная ситуация с коронавирусом в Белоруссии может быть страшной, значительно хуже, чем в России, потому что у нас власти приняли экстренные меры по сдерживанию инфекции, а Лукашенко продолжительное время утверждал, что вируса не существует.

Когда же до батьки дойдет, что он рискует здоровьем и жизнями сотен тысяч людей?!

«Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение», — вот он, странный девиз президента Белоруссии, самонадеянно озвученный им в понедельник.

А вот белорусский Минздрав перед этим сообщил, что по состоянию на 13 апреля в стране зарегистрировано 2919 человек, заражённых COVID-19. По официальным данным, уже скончались 29 больных, имевших ряд сопутствующих хронических заболеваний.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»