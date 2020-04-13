Врачи требуют от навальнистки Васильевой оставить их в покое и прекратить распространять фейки.

В Сети появился интересный видеоролик, рассказывающий о фейковой деятельности личного врача скандального блогера Алексея Навального Анастасии Васильевой.

В видеосюжете собрана вся ложь, которую навальнистка распространяет, пытаясь получить дешевый пиар на теме борьбы с коронавирусом.

Так скандалистка Васильева 2 апреля отправляется в Новгородскую область, где медучреждения якобы испытывают недостаток средств индивидуальной защиты. Примечательный факт: на тот момент в регионе, куда отправилась Васильева, было зафиксировано лишь три случая заболевания вирусом COVID-19, в то время как в Москве в несколько десятков раз больше.

Так зачем было поднимать такой кипиш? Ведь новгородские врачи сами заявили, что обеспечены всем необходимым для борьбы с инфекцией и не получали от окулиста Навального никаких масок, антисептиков и других средств защиты. Ответ простой: как и все навальнисты, Васильева озабочена лишь одним – дешевым пиаром и возможностью его монетизации.

Идем дальше. Себе в помощники Васильева подрядила не менее одиозных личностей, чем она сама. В качестве «эксперта» в ее роликах выступает предприниматель-печник Дмитрий Соколов, напяливший белый халат и выдающий себя за врача.

По словам Васильевой, в Новгородской области она передала маски, к слову – неизвестного происхождения, не сертифицированные и, возможно, представляющие опасность для здоровья, хирургу Юрию Коровину, которого якобы тут же принудительно отправили на карантин. При этом существует множество свидетельств того, что Коровин спокойно передвигается на машине по городу.

Подобным образом опровергается любое утверждение скандалистки Васильевой. Примечательно, что навальнистку на чистую воду выводят сами медики, работу которых Васильева стремится опорочить и дискредитировать.

Врачи Уфы опровергли заявление окулиста Навального о том, что в медучреждениях города отсутствуют индивидуальные средства защиты. По факту распространения фейков Следственный комитет Башкирии уже начал проверку.

Персонал Калачевской ЦРБ записал видео, в котором продемонстрировал, что медучреждение полностью укомплектовано аппаратами ИВЛ, хотя Васильева лгала об их дефиците.

Медсообщество требует, чтобы навальнистка Васильева прекратила свои провокации и не мешала врачам выполнять их долг в непростой период борьбы с коронавирусом.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/580944-vrachi-trebuyut-ot-navalnistki-vasilevoy-ostavit-ih-v-pokoe-i-prekratit-rasprostranyat-feyki.html