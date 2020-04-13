Въезды перекрывают, Истеричные проявления, Просите милостыню // Галопом по Европам #190
В этом выпуске:
- В России за выходные плюс 6411 заболевших. Всего – 18328, умерли 130, выздоровели 1470 пациентов;
- По заболеваемости Россия на 15-м месте в мире, сообщает университет Хопкинса;
- Всего коронавирусом заболели уже миллион 800 тысяч;
- Врачи по всему миру жалуются на ложноотрицательные тесты на коронавирус;
- Страны ОПЕК+ договорились-таки сократить добычу нефти почти на 10 миллионов баррелей в сутки, но цены на сырье пока не спешат расти;
- Иностранные инвестиции в Россию в первом квартале рухнули в 52 раза по сравнению с началом прошлого года;
- Реальные доходы россиян в апреле-июле могут упасть на 17,5% – посчитали в ВЭБ.РФ;
- Число банкротов среди физлиц в России по итогам пандемии может увеличиться в два-три раза – пришли к выводу участники питерского юридического форума;
- Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступлений в стране.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По
возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам