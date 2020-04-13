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Въезды перекрывают, Истеричные проявления, Просите милостыню // Галопом по Европам #190

20:48. 13 апреля 2020 145 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за выходные плюс 6411 заболевших. Всего – 18328, умерли 130, выздоровели 1470 пациентов;
- По заболеваемости Россия на 15-м месте в мире, сообщает университет Хопкинса;
- Всего коронавирусом заболели уже миллион 800 тысяч;
- Врачи по всему миру жалуются на ложноотрицательные тесты на коронавирус;
- Страны ОПЕК+ договорились-таки сократить добычу нефти почти на 10 миллионов баррелей в сутки, но цены на сырье пока не спешат расти;
- Иностранные инвестиции в Россию в первом квартале рухнули в 52 раза по сравнению с началом прошлого года;
- Реальные доходы россиян в апреле-июле могут упасть на 17,5% – посчитали в ВЭБ.РФ;
- Число банкротов среди физлиц в России по итогам пандемии может увеличиться в два-три раза – пришли к выводу участники питерского юридического форума;
- Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступлений в стране.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t714cvrbRLE

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