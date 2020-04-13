Въезды перекрывают, Истеричные проявления, Просите милостыню // Галопом по Европам #190

В этом выпуске:

- В России за выходные плюс 6411 заболевших. Всего – 18328, умерли 130, выздоровели 1470 пациентов;

- По заболеваемости Россия на 15-м месте в мире, сообщает университет Хопкинса;

- Всего коронавирусом заболели уже миллион 800 тысяч;

- Врачи по всему миру жалуются на ложноотрицательные тесты на коронавирус;

- Страны ОПЕК+ договорились-таки сократить добычу нефти почти на 10 миллионов баррелей в сутки, но цены на сырье пока не спешат расти;

- Иностранные инвестиции в Россию в первом квартале рухнули в 52 раза по сравнению с началом прошлого года;

- Реальные доходы россиян в апреле-июле могут упасть на 17,5% – посчитали в ВЭБ.РФ;

- Число банкротов среди физлиц в России по итогам пандемии может увеличиться в два-три раза – пришли к выводу участники питерского юридического форума;

- Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступлений в стране.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t714cvrbRLE