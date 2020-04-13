Сводки от ополчения Новороссии 13 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

Командование оккупационных сил, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на ответный огонь с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня, умышленно отдает распоряжения на обстрелы населенных пунктов, проводя политику геноцида мирных жителей Республики.

Так, вчера на славяносербском направлении в 8 часов 5 минут боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли из вооружения БМП и противотанковых гранатометов н. п. Донецкий и Голубовское.

Всего по населенным пунктам было выпущено тридцать четыре боеприпаса.

В результате обстрела в н. п. Голубовское повреждения получили четырнадцать жилых домостроений по адресам: ул. Молодежная, 2, ул. Широкая, 9, 11, 13, 15, 26, ул. Посохова, 17, 21, 27, 36, ул. Шевченко, 12, ул. Юбилейная, 38, 61а и ул. Набережная, 82, а в н. п. Донецкий один жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 14/2.

Факт очередного преступления, совершенного командиром 93-й бригады ВФУ в отношении жителей нашей Республики задокументирован, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела, а также будет оформлен иск в Международный уголовный суд для привлечения Брыжинского к ответственности по статье 6 «Геноцид» и статье 7 «Преступления против человечности».

Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и добиться от украинской стороны соблюдения перемирия!

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Визит президента Украины Зеленского в зону «ООС» самым ярким образом продемонстрировал всему миру неспособность действующего командующего «ООС» Кравченко осуществлять контроль за вверенными ему соединениями.

Обложившиеся контрабандой и погрязшие в коррупции «засидевшиеся» командиры бригад распродают военное имущество под прикрытием конфликта, который сами и разжигают путем ведения преступных обстрелов территории Луганской Народной Республики.

Разрушения жилых домов, повреждения инфраструктуры и гибель мирных жителей являются неопровержимыми доказательствами украинской агрессии на Донбассе.

Бездействие президента Украины и его штаба найдут своё отражение в мировой истории как величайшей ошибки добровольного волеизъявления украинского народа, который, устав от вранья, поверил предвыборным обещания установления мира на Донбассе.

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Наряду с преступными обстрелами Республики, ВФУ продолжают использовать перемирие для перегруппировки сил и средств с целью наращивания военного потенциала в зоне карательной операции, размещая военную технику вблизи объектов гражданской инфраструктуры, тем самым подвергая смертельной опасности мирное население.

Так, в зоне ответственности 30-й бригады в жилых районах н. п. Золотое нашей разведкой зафиксировано размещение двух боевых бронированных машин, одного бронетранспортера МТ-ЛБ и одного 120-мм миномета 2Б11 «Сани». В н. п. Новозвановка также отмечено размещение боевой машины пехоты.

В зоне ответственности 93-й бригады в непосредственной близости от жилых домов в н. п. Крымское нашей разведкой обнаружены три боевые машины пехоты и 82-мм миномет 2Б14 «Поднос», также на окраине данного населенного пункта, на территории животноводческой фермы, отмечено размещение ЗПУ-1, ПЗМ-2, БАТ-2 и трех ББМ.

Вблизи н. п. Боброво вскрыты боевые позиции десяти боевых машин пехоты и бронетранспортера МТ-ЛБ.

Данные факты также подтверждаются наблюдателями Миссии ОБСЕ в официальных отчетах.

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Несмотря на заявления министра обороны Украины Тарана о предпринимаемых мерах по борьбе с пандемией коронавируса, эпидемиологическая ситуация в рядах ВСУ продолжает ухудшаться.

Очередной жертвой коронавируса стал военнослужащий 406-й артиллерийской бригады Пономарёв, который умер от осложнений, вызванных инфекцией.

Следует отметить, что на официальном сайте статистики жертв коронавируса была опубликована информация о данной потере, однако с подачи военных позже в срочном порядке была удалена. Таким образом командование ВСУ пытается скрыть данный факт, а между тем в бригаде подтвердились ещё три случая заболевания.

Продолжающаяся пандемия коронавируса в 25-й бригаде обретает критические масштабы, а все попытки командования сдержать распространение инфекции ни к чему не приводят.

В связи с этим, отчаявшиеся украинские военачальники, а именно комбриг Зенченко, был вынужден обратиться в международную организацию «ASAP Rescue» за помощью в проведении антикоронавирусных мероприятий, в очередной раз продемонстрировав собственную несостоятельность как командира.

Случай обращения к данной организации для ВСУ не первый.

С 2014 года «ASAP Rescue» принимает участие в «ООС», занимаясь преимущественно эвакуацией раненых военнослужащих, а также оказанием помощи гражданскому населению.

В это же время к волонтерам обратился за помощью комбриг 59-й бригады Шаповалов.

Отсутствие средств обработки и дезинфекции, а также указание высшего командования в случае необходимости закупать эти средства самостоятельно, вынудили командира бригады обратиться к волонтерам, ранее уже работавшим в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Волонтёры согласились помочь комбригу и прибыли в бригаду с медицинским грузом.

Однако сделали они это без согласования со штабом «ООС», поскольку бюрократические проволочки украинского командования регулярно затягивают процесс передачи на недели и месяцы, в то время как дезинфицирующие средства и медпрепараты уже закончились, и бойцы 59-й бригады остро в них нуждались.

На данный момент представители волонтёрской организации задержаны ВСП, прибывшей из штаба ОТГ «Север». Командованием «ООС» проводится разбирательство по факту действий комбрига Шаповалова без согласования со штабом операции оккупационных сил.

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