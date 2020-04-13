Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 апреля 2020

Вчера в Турции было зафиксировано ещё 95 смертей от коронавируса. Позавчера летальных исходов было 98. Всего, начиная с 17 марта, от инфекции COVID-19 в стране умерло 1101 человек. Общее число заболевших достигло 52 167.

Всё это вкупе с вводимыми властями ограничительными мерами не могло не поднять градус социальной напряжённости в обществе, и вчера министр внутренних дел Сулейман Сойлу ввёл комендантский час, а объявил об этом за два часа до его начала.

«В течение двух часов в некоторых районах возникло скопление людей. Но это было лишь в определенных местах. Да, я не предвидел такого. Хотя у меня есть опыт. Но я не думаю, что то, что произошло, станет причиной серьезных проблем (катализатором распространения коронавируса)». — заявил министр.

Однако реакция общества оказалась крайне негативной, критикуют это решение как оппозиционеры, так и лояльные Эрдогану политики.

Вчера вечером в стране царила атмосфера хаоса: драки, споры, невероятные очереди у магазинов. Люди буквально бросились скупать продукты, когда узнали, что через 2 часа на улице находиться будет нельзя.

«Вчера руководство страны, которое до этого брало примеры у других и действовало превентивно, показало всему миру, как делать нельзя», — комментируют авторы Telegram-канала «Повестка дня. Турция».

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