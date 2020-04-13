Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

«Прекрасная сделка!» — Трамп поблагодарил Путина и саудовского короля

00:00. 13 апреля 2020 108 просмотров Один комментарий Опубликовал:
«Прекрасная сделка!» — Трамп поблагодарил Путина и саудовского короля | Русская весна

Президент США Дональд Трамп, комментируя сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, назвал ее «прекрасной» и поблагодарил президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда за ее заключение.

«Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ заключена. Это позволит сэкономить сотни тысяч рабочих мест в энергетике в Соединенных Штатах», — написал он в Twitter.

«Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана. Я только что говорил с ними из Овального кабинета.

Прекрасная сделка для всех!» — резюмировал Трамп.

Как ранее сообщала «Русская Весна», страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Читайте также: В Бельгии вспыхнули массовые беспорядки после гибели нарушителя карантина (ВИДЕО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1586723602

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Интервью Дональда Трампа изданию New York Times: полный текст
...острове, сэр, я хочу поблагодарить вас за вашу непредвзятость. Мы...занимаемся бизнесом, они заключают сделки с нашим президентом или с..., а я ранее заключал сделки с этими людьми, то ... рынки. Трамп: Конечно. Встреча с президентом Обамой была прекрасной. Прежде ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... России амбициозную сделку о совместной борьбе с ИГ. «Президент Дональд Трамп рассказал... Сергеем Нарышкиным и мы сможем поблагодарить его за поддержку, Госдума неоднократно... же Шевченко, когда-то главреда прекрасного левого журнала Смысл, мы потеряли...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2020
... Ираном (эмир Катара сегодня официально поблагодарил Тегеран за то, что тот... они также не горят желанием. Прекрасно понимая, чем закончится штурм Маарэт... ошибочности выхода из "Ядерной сделки" и авантюризма администрации Трампа, зачастую ретранслируя тезисы...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 сентября 2016
... в течение суток. Трамп пообещал за месяц разработать...разоткровенничался на тему возможной сделки по Сирии.Президент ...то все хорошо и прекрасно, только выберете правильного ..., в свою очередь, поблагодарили старейшину за гостеприимство и сотрудничество...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2019
... чем Американский университет в прекрасном Каире, в котором я...любой ценой мы заключили сделку с Ираном, нашим общим...по созданию коалиции. Администрация Трампа оперативно занялась восстановлением связей... слезы. «Я хочу поблагодарить власти Абу-Даби и ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
...жестокой атаки США. Генерал поблагодарил командование и личный состав...Госдумы Леонид Слуцкий. Дональд Трамп после некоторого периода неопределённости...В преддверии 2-й сделки по Сирии, которую американцы...женщины, дети и даже прекрасные младенцы. Ракетный удар ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8048 6474
    марина 13 апреля 2020 в 10:09

    так США участвует напрямую уже в этой сделке ,т.е. с закрепленными за ней цифрами сокращения добычи ,или отделались только вынужденным сокращением за прошедший месяц до переговоров.Одни считают (марков,)да ,другие ,поскольку в документах не отражено -нет.Это ,как с кароновирусом -для Хохла -фейк,для чужого с Котом -факт с ужасными ,скрываемыми реально цифрами.

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)