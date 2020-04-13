«Прекрасная сделка!» — Трамп поблагодарил Путина и саудовского короля
Президент США Дональд Трамп, комментируя сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, назвал ее «прекрасной» и поблагодарил президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда за ее заключение.
«Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ заключена. Это позволит сэкономить сотни тысяч рабочих мест в энергетике в Соединенных Штатах», — написал он в Twitter.
«Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана. Я только что говорил с ними из Овального кабинета.
Прекрасная сделка для всех!» — резюмировал Трамп.
Как ранее сообщала «Русская Весна», страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.
Читайте также: В Бельгии вспыхнули массовые беспорядки после гибели нарушителя карантина (ВИДЕО)
Источник: https://rusvesna.su/news/1586723602
так США участвует напрямую уже в этой сделке ,т.е. с закрепленными за ней цифрами сокращения добычи ,или отделались только вынужденным сокращением за прошедший месяц до переговоров.Одни считают (марков,)да ,другие ,поскольку в документах не отражено -нет.Это ,как с кароновирусом -для Хохла -фейк,для чужого с Котом -факт с ужасными ,скрываемыми реально цифрами.