«Прекрасная сделка!» — Трамп поблагодарил Путина и саудовского короля

Президент США Дональд Трамп, комментируя сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, назвал ее «прекрасной» и поблагодарил президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда за ее заключение.

«Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ заключена. Это позволит сэкономить сотни тысяч рабочих мест в энергетике в Соединенных Штатах», — написал он в Twitter.

«Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана. Я только что говорил с ними из Овального кабинета.

Прекрасная сделка для всех!» — резюмировал Трамп.

Как ранее сообщала «Русская Весна», страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

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