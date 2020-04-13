Остланд без права на жизнь. Какие планы были у нацистов в отношении Прибалтики

Весна в Прибалтике — традиционный сезон шествий престарелых легионеров СС и их последователей. К маршу присоединяются и сторонники легионеров из местных политиков, которые утверждают, что немецкая оккупация была единственной дорогой к освобождению от «ненавистных Советов», а война под знаменами со свастикой — борьбой за независимость. Отмечая 75-летие так называемых «боев за море», министр обороны Латвии назвал легионеров «гордостью народа».

Что на самом деле происходило в Прибалтике в 1941-1944 гг. и какие планы были у нацистов в отношении литовцев, латышей и эстонцев, какую участь готовили населению территории «Остланд» оккупанты? На эти вопросы «РГ» отвечает Юлия Кантор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и автор книги «Прибалтика: 1939-1945 гг. Война и память», готовящейся к выходу в издательстве «РОССПЭН».

Были ли у вас в распоряжении архивные документы, с которыми трудно спорить?

Юлия Кантор: Спорят, как правило, не с документами, а с трактовками. Но есть исторические материалы, которые исключают двоякое толкование. Что касается мифа об «освободительной германизации», то документы неопровержимо доказывают: гитлеровский режим нес народам Балтии ассимиляцию и уничтожение. Обширная коллекция материалов Оперативного штаба рейхсляйтера Альфреда Розенберга в Риге с берлинской рейхсканцелярией, министерствами и ведомствами Третьего рейха по вопросам, связанным с «жизнедеятельностью» территории «Остланд», хранится в Латвийском государственном историческом архиве. Они открыты с постсоветского времени. Колоссальное упущение исторической политики советского времени в том, что архивы, в частности касающиеся Второй мировой войны в Прибалтике, были скрыты от исследователей. Они могли бы предохранить нас от большинства идеологически токсичных мифов и войн вокруг истории. Это касается и событий 1939-1941 годов, которые в советское время именовались «добровольным присоединением Прибалтики»: это избавило бы от политических спекуляций по обе стороны границы. Вообще, документы следует изучать планомерно, их не стоит выхватывать «из рукава» в угоду конъюнктуре. А истории нужны не архивные войны, а внимательное изучение архивов. В российских, балтийских и немецких архивах хранится достаточное количество документов, которые рассказывают о планах нацистов в отношении «титульных» балтийских народов. И они доступны. Но пользуются очень малой популярностью и в Балтии, и у нас. Я помню, что во многих листах использования расписывалась первой.

Особую неприязнь местных вызвали магазины, где делать покупки могли только «арийцы»

С какой целью был создан Остланд?

Юлия Кантор: Эта территория охватывала часть Белоруссии, некоторые районы РСФСР и всю Прибалтику. Это был один из районов «расширения жизненного пространства», ведь «великий рейх» должен был — по планам идеологов нацизма — простираться от Волги до Сибири. К балтийским народам нацисты относились, я бы сказала, с опасливым презрением. «Опасливым», потому что непредсказуемы, а «с презрением» — исходя из своей расовой теории. В Германии прекрасно помнили, что огромное количество очагов большевизма добавили миру так называемые балтийские окраины Российской империи.

Остланд планировалось заселить немцами-колонистами, в частности из Баварии, а балтийские народы стали бы у них рабами. Об этих планах можно прочитать в меморандуме от 2 апреля 1941 года уполномоченного по централизованному решению проблем восточноевропейского пространства — ближайшего сподвижника Гитлера, одного из основоположников расовой теории Альфреда Розенберга, ставшего позже рейхсминистром «восточных территорий». Кстати, сам Розенберг — прибалтийский немец, уроженец Ревеля (Таллина), выпускник Рижского политеха. Человек, знавший в совершенстве русский язык как гражданин России.

«Ассимилировать», как известно, предполагалось не всех, а только подходящих «в расовом отношении». Как проводилась эта национальная политика и отбор «годных»?

Юлия Кантор: Да, политический отдел министерства Розенберга в ноябре 1942 года подготовил «Рассуждения по вопросу онемечивания народов Восточного края», где, в частности, и говорилось о «годных с точки зрения расы»… В расовой иерархии нацистов все балтийские народы были признаны «неперспективными». Но самыми перспективными из «неперспективных» называли эстонцев. «Негодными» среди них было признано только 25 процентов населения. За ними следовали латыши — половина непригодных, за исключением близких к славянам латгальцев (к «растворению» — 65 процентов). В Литве непригодных для германизации насчитывалось 70 процентов. Вся неперспективная часть населения должна была исчезнуть с лица земли. Об этом говорится в материалах оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга. Эти документы находятся в Риге, потому что немцы в 1944 году не успели их вывезти. Так вот, по документам видно, как было устроено марионеточное самоуправление, как запрещалась, уничтожалась национальная культура. Скажем, был закрыт Вильнюсский университет, единственным государственным языком Остланда назван немецкий, введены ограничения на посещение местным населением общественных мест вместе с немцами. Под запрет попали национальные флаги и гимны не только прибалтийских советских республик, но и досоветских балтийских государств. Директивой рейхскомиссара Остланда от 5 ноября 1941 года отменялся не только советский День принятия Латвии в состав СССР, но и День независимости, отмечавшийся в течение 20 лет до 1940 года. Нацисты ввели новый праздник — «День освобождения», посвященный вводу вермахта в Ригу 1 июля, ознаменовавший начало оккупации. Прессе — а вся она выходила под контролем оккупационных властей — было запрещено использовать слова «свобода», «государственная независимость» и «самостоятельность» даже при агитации вступления в добровольческие легионы СС когда нацисты отступали в 1943-1944 годах. Даже в целях пропаганды — во время мобилизации в ваффен-СС, охранные батальоны и иные военизированные формирования, воевавшие «под знаком свастики», — немцы не собирались «подкармливать» иллюзии такого рода.

Латышская дивизия СС. 1943 год. Фото: Getty Images

Когда у Латвии, Литвы и Эстонии исчезла иллюзия, что в случае победы Гитлера их государства станут независимыми?

Юлия Кантор: На самом деле все было понятно уже после первых месяцев нацистской оккупации. Например, Временное правительство Литвы, которое было организовано летом 1941 года (в единственной из трех республик), просуществовало меньше двух месяцев и успело напринимать огромное количество законов, в том числе и расового свойства. Но сразу после того, как оно продекларировало восстановление независимости, немцы его прихлопнули. Полковник литовской армии Казис Шкирпа, назначенный главой Временного правительства Литвы, закончил свои дни в Вашингтоне, в 1995 году торжественно перезахоронен в Каунасе — в Пантеоне выдающихся деятелей Литвы, его именем названы улица в Каунасе и аллея в Вильнюсе.

Прибалтам было отказано и в создании собственных армий: вермахту не нужны были такие «сателлиты». Максимум на что могло рассчитывать местное население, это на полицейские батальоны и ваффен-СС: все под немецким контролем.

И в такие формирования шли добровольно?

Юлия Кантор: Поскольку Гитлер не доверял местному населению, в начале войны его не призывали насильственно. «Фюрер не желает никаких воинских соединений из Прибалтики для использования их на фронте, так как после войны это привело бы к политическим требованиям с их стороны. Однако следует формировать возможно большее количество охранных батальонов для несения караульной службы на оккупированных территориях», — говорилось в меморандуме, регламентирующем призыв в так называемые парамилитарные формирования. Позже, в 1943 году, когда ситуация стала для нацистов критической, немцы объявили мобилизацию уже принудительно. Главным «мобилизатором» в Латвии стал генерал-инспектор латышских войск СС Рудольф Бангерскис, в конце войны ушедший с частями вермахта в Германию, где и закончил жизнь (в 1995 году торжественно перезахоронен в Риге, на Воинском кладбище). Текст клятвы легионера однозначно говорил о том, за чью независимость придется сражаться: «Я клянусь перед Богом этой священной клятвой, что в борьбе с большевизмом я буду беспрекословно выполнять приказы Верховного главнокомандующего германского вермахта Адольфа Гитлера и как храбрый солдат буду готов в любое время отдать свою жизнь за эту клятву». Это документ, а вот идеологема из учебника истории Эстонии:

«Войска СС использовались, как правило, на самых трудных участках фронта. Эстонцы получили право сформировать Эстонский легион СС … из первых добровольцев был сформирован батальон «Нарва», самое элитное из когда-либо существовавших эстонских подразделений; в 1943-1944 гг. он проявил незаурядную отвагу в боях». Чудовищно и то, что в этом же учебнике Эстонию называют среди стран, проигравших Вторую мировую войну. Иными словами, детям объясняют, что Эстония ассоциирует себя не с антигитлеровской коалицией, а с гитлеровской.

Картина происходившего на территории Прибалтики не дает шансов мифу об «освободительных планах» Третьего рейха

Как была организована военная промышленность Остланда, работал ли он на немецкую армию?

Юлия Кантор: В этом смысле особых отличий от других оккупированных территорий СССР не было. Предприятия или увозились в глубину Третьего рейха вместе с рабочей силой, или же перепрофилировались на нужды фронта и на сопровождающие его структуры. Уже в августе 1941 года было издано распоряжение рейхскомиссара Остланда по поводу использования рабочей силы и начался вывоз местных жителей с 17 до 45 лет на работы в Германию. В 1942-1943 годах угон населения в Германию был массовым. По мере же освоения «жизненного пространства на Восток вплоть до Урала и Сибири» планировалась переброска туда и прибалтийской рабочей силы.

Больной вопрос для граждан Прибалтики — возвращение национализированного в советское время имущества… Получили ли они что-нибудь от немцев?

Юлия Кантор: Такой вопрос не стоял никогда. Уже 18 августа 1941 года было опубликовано распоряжение рейхскомиссара Остланда, где говорилось, что вся собственность, принадлежавшая СССР на 22 июня 1941 года, переходит немецкому государству. И национализированную землю немцы не вернули.

Как различалась жизнь местных граждан и «арийцев»? Какие привилегии были у немцев Остланда?

Юлия Кантор: В целях укрепления оккупационного режима 12 января 1942 года рейхсминистр Розенберг издал указ о создании чрезвычайных судов наряду с уже существующими. Приговоры «чрезвычайки» были окончательными и обжалованию не подлежали. «Арийцы» под юрисдикцию этого суда не подпадали.

Для «народа господ» были созданы отдельные учреждения просвещения, организовывались специальные культурные мероприятия, создавались кружки пения и т.д. Особую неприязнь местных вызвали магазины, где делать покупки могли только «арийцы». Для них было открыто даже специальное брачное бюро, где нужно было предоставить разрешение отдела здравоохранения Генерального комиссариата, подтверждающее чистоту крови той, на ком «ариец» собирается жениться. На некоторых вагонах, кафе, магазинах висела надпись «Вход только для немцев». Так что картина реально происходившего на территории Прибалтики во время войны не дает шансов мифу об «освободительных планах» Третьего рейха в отношении Латвии, Литвы и Эстонии и о представителях титульных национальностей Прибалтики, воевавших под знаменами со свастикой, как о «борцах за независимость». Просто нужно иметь историческую ответственность в эту картину вглядеться.

Разрушенная немцами Рига. 3 октября 1941. Фото: РИА Новости

Обложка: Рижане слушают объявление о создании латышского добровольческого легиона СС. 16 ноября 1943 г. Фото: Getty Images