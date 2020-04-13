Законная (?) обязательная самоизоляция при коронавирусе.

Валерий Кузнецов и Алексей Орлов.



В передаче мы рассмотрим важные вопросы по сути и букве закона.

Что делать как себя вести:

- Если Вас остановил полицейский?

- Если требует разрешение на проход или проезд?

- Если вас останавливают?

- Если полиция составляет протокол?

- Если полицейский выписывает штраф?

- Если Вас увозят в участок, в “обезьянник”?

- Карантин, ЧС, ЧП, самоизоляция – в чём разница и отличия?



Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ» ст.15 ч.1

Мы – сограждане, обязаны защищать Отечество (ст.59 ч.1 КРФ). Мы живём в правовом государстве (ст.1 ч.1 КРФ). Мы созидаем социальное государство (ст.7 КРФ). Мы создаём самоуправление, владеем, распоряжаемся, пользуемся общими природными богатствами (ст.9 КРФ) и народной собственностью, бюджетом (ст.130 КРФ). Мы ответственны за всё происходящее на Земле (ст.6 ч.2 КРФ). Мы – есть государство, в котором: «Человек, его права и свободы является высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2 КРФ). «Достоинство личности, охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления» (ст.21 ч.1 КРФ). «Каждый имеет право на жизнь» (ст.20 ч.1 КРФ). «Все равны перед законом и судом» (ст.19 ч.1 КРФ). Каждый, защищая свои права не должен нарушать права и свободы других лиц! (ст.17 ч.3 КРФ). «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом» (ст.45 ч.2 Конституции РФ)



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LvcdhPs-dPA