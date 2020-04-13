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Обязательная самоизоляция при коронавирусе

16:43. 13 апреля 2020 109 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Законная (?) обязательная самоизоляция при коронавирусе.
Валерий Кузнецов и Алексей Орлов.

В передаче мы рассмотрим важные вопросы по сути и букве закона.
Что делать как себя вести:
- Если Вас остановил полицейский?
- Если требует разрешение на проход или проезд?
- Если вас останавливают?
- Если полиция составляет протокол?
- Если полицейский выписывает штраф?
- Если Вас увозят в участок, в “обезьянник”?
- Карантин, ЧС, ЧП, самоизоляция – в чём разница и отличия?

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ» ст.15 ч.1
Мы – сограждане, обязаны защищать Отечество (ст.59 ч.1 КРФ). Мы живём в правовом государстве (ст.1 ч.1 КРФ). Мы созидаем социальное государство (ст.7 КРФ). Мы создаём самоуправление, владеем, распоряжаемся, пользуемся общими природными богатствами (ст.9 КРФ) и народной собственностью, бюджетом (ст.130 КРФ). Мы ответственны за всё происходящее на Земле (ст.6 ч.2 КРФ). Мы – есть государство, в котором: «Человек, его права и свободы является высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2 КРФ). «Достоинство личности, охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления» (ст.21 ч.1 КРФ). «Каждый имеет право на жизнь» (ст.20 ч.1 КРФ). «Все равны перед законом и судом» (ст.19 ч.1 КРФ). Каждый, защищая свои права не должен нарушать права и свободы других лиц! (ст.17 ч.3 КРФ). «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом» (ст.45 ч.2 Конституции РФ)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LvcdhPs-dPA

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3800 2692
    чужой 13 апреля 2020 в 17:19

    Вот тут давиче я говорил, о высочайшей порядочности китайцев.
    Когда Брахман публиковал картинку “вам посылка из Китая”.
    А Маруся ржала надо мной.
    Теперь время испытаний порядочности у нас.

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