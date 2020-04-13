NASA хочет превратить лунный кратер в самый большой радиотелескоп в истории.

НАСА выдало грант на проработку концепции внеземного радиотелескопа невиданных масштабов. Специальная команда получила $125 тыс. и время до конца года, чтобы проверить все условия и факты и подготовить план такого проекта. Если он увенчается успехом, это сулит прорыв в фундаментальной науке, робототехнике, космических полетах, освоении новых миров и других областях.

Идея проекта в том, чтобы подыскать на обратной стороне Луны кратер, который можно использовать как готовое основание для полусферической чаши радиотелескопа. Далее роботы равномерно растянут по дну кратера токопроводящую проволоку, чтобы создать рабочее поле диаметром не менее 1 км. Это вдвое больше размеров FAST, самого крупного на сегодняшний день радиотелескопа. В центре чаши будет находиться приемник сигналов, а на лунной орбите – спутник-ретранслятор сигнала на Землю.

Строить такое устройство придется непременно на противоположной стороне Луны. Во-первых, нужно разместить оборудование подальше от Земли и замусоренного околоземного пространства. Во-вторых, Луна выступит естественным экраном земного излучения и радиотелескоп сможет работать в идеальных условиях. В частности, изучать Вселенную на длине волн 10–50 м, в полосе частот 6–30 МГц, что позволит узнать гораздо больше о ее прошлом.

Предполагается, что весь проект, от поиска кратера до эксплуатации радиотелескопа, будет автоматизированным. Это позволит избежать затрат на отправку на Луну людей, удешевит и обезопасит весь проект. В НАСА надеются, что столь глобальная задумка подстегнет прогресс и в других областях науки.

Источник: https://www.techcult.ru/space/8145-nasa-hochet-prevratit-lunnyj-krater-v-bolshoj-radioteleskop