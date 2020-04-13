Любопытно будет сравнить результаты
15:15. 13 апреля 2020 126 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В дополнение к впечатлениям https://colonelcassad.livejournal.com/5787778.html Солоухиной о происходящем в Лондоне.
Сравнение тотального государства и эффективного демократического от Ходорковского.
Италия на 12.04.2020 – Всего 156563 заболевших, умерло 19899, выздоровело – 34211.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5788138.html
Ситуация в России на 12 апреля 2020.
В России выявлено 2186 новых случаев заражения COVID-19.
Общее число зараженных в нашей стране достигло 15 770 в 82 регионах.
Всего было проведено более 1,2 миллиона тестов на коронавирус.
Число жертв в стране увеличилось до 130, за сутки скончались 24 человека.
Тем временем общее число поправившихся достигло 1 291, за сутки были выписаны 246 человек.
Жертвами вируса за минувший день в столице стали 14 человек.
Согласно сведениям Оперативного штаба В Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего зафиксировано 10158 случаев коронавируса.
45% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет,
36% — от 46 до 65 лет и еще
15,5% старше 65 лет, причем почти 5% из них — старше 80 лет.
Также 3,5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
50,4% среди новых заболевших — женщины, 49,6% — мужчины.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 146 тысяч россиян. За сутки было проведено более 94 тысяч тестов на COVID-19.
А теперь немного анализа:
В Китае и Италии референтной группой были старики и пенсионеры. Так кажется.
А в России 83,5% заболевших возрастом от детского до пенсионного.
Старше 65 лет только 15, 5% , причём старше 80, только 5%.
О чём это говорит?
Либо иммунитет молодого поколения и работающей части населения никудышный, либо срабатывают те прививки сделанные раннее, которые этот иммунитет подорвали.
Либо вирус искусственного происхождения и срабатывает в России на молодых, ослабляя и деморализуя население.
А злорадство как и прогнозы Ходорковского попали пальцем в ….сами знаете куда. И такие мнят себя оппозицией.
Можно посоветовать ему оставаться в Англии.