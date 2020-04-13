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Любопытно будет сравнить результаты

15:15. 13 апреля 2020 126 просмотров Один комментарий Опубликовал:


В дополнение к впечатлениям https://colonelcassad.livejournal.com/5787778.html Солоухиной о происходящем в Лондоне.
Сравнение тотального государства и эффективного демократического от Ходорковского.



Италия на 12.04.2020 – Всего 156563 заболевших, умерло 19899, выздоровело – 34211.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5788138.html

Метки: Британия, италия, Китай, коронавирус, ходорковский, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2777 2421
    прохожий 13 апреля 2020 в 17:50

    Ситуация в России на 12 апреля 2020.

    В России выявлено 2186 новых случаев заражения COVID-19.
    Общее число зараженных в нашей стране достигло 15 770 в 82 регионах.

    Всего было проведено более 1,2 миллиона тестов на коронавирус.

    Число жертв в стране увеличилось до 130, за сутки скончались 24 человека.

    Тем временем общее число поправившихся достигло 1 291, за сутки были выписаны 246 человек.

    Жертвами вируса за минувший день в столице стали 14 человек.

    Согласно сведениям Оперативного штаба В Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего зафиксировано 10158 случаев коронавируса.

    45% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет,

    36% — от 46 до 65 лет и еще

    15,5% старше 65 лет, причем почти 5% из них — старше 80 лет.

    Также 3,5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
    50,4% среди новых заболевших — женщины, 49,6% — мужчины.

    По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 146 тысяч россиян. За сутки было проведено более 94 тысяч тестов на COVID-19.

    А теперь немного анализа:
    В Китае и Италии референтной группой были старики и пенсионеры. Так кажется.

    А в России 83,5% заболевших возрастом от детского до пенсионного.
    Старше 65 лет только 15, 5% , причём старше 80, только 5%.
    О чём это говорит?
    Либо иммунитет молодого поколения и работающей части населения никудышный, либо срабатывают те прививки сделанные раннее, которые этот иммунитет подорвали.
    Либо вирус искусственного происхождения и срабатывает в России на молодых, ослабляя и деморализуя население.

    А злорадство как и прогнозы Ходорковского попали пальцем в ….сами знаете куда. И такие мнят себя оппозицией.

    Можно посоветовать ему оставаться в Англии.

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