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Карантин из-за коронавируса грозит голодом, — ВОЗ

23:00. 13 апреля 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Карантин из-за коронавируса грозит голодом, — ВОЗ | Русская весна

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что меры по изоляции в связи с пандемией коронавируса не везде оправданы. Она может не иметь смысла и привести к пагубным последствиям в государствах, где значительная часть населения живет в бедности.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В странах с преимущественно бедным населением приказ оставаться дома и прочие ограничения, принятые в странах с высоким уровнем доходов, могут быть непрактичны. Многие бедняки, мигранты, беженцы и без того живут в скученности, с малыми ресурсами, ограниченным доступом к услугам здравоохранения», — сказал Гебрейесус.

По его словам, тяжело пережить изоляцию, когда зависишь от ежедневного труда, чтобы элементарно заработать на еду.

«Новостные сводки со всего мира показывают то, как много людей находятся в опасности остаться без еды», — продолжил Гебрейесус.

Он отметил, что в то время как некоторые правительства изучают возможность смягчения ограничений, в странах со средним и низким уровнем доходов в Африке, Азии и Латинской Америке, наоборот, рассматривают вариант с их введением. В мире 1,4 миллиарда детей не могут ходить в школы из-за карантина. Многих это лишило возможности питаться, так как нормально поесть дети могут только в школе.

Кроме этого, Гебрейесус напомнил, что социальное дистанцирование является лишь частью более масштабных мер в сфере здравоохранения, и изоляция не должна «проводиться за счет прав человека».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1586807361

Метки: Новости

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