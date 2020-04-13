К-вирус: цифры и факты к утру

Итак, в России начинается третья по счёту нерабочая неделя. В Москве приняты новые ограничительные меры.

В их числе закрытие всего, кроме жизненно важных организаций, остановка строек, кроме больниц и инфраструктурных объектов. Остановлена работа каршеринга, приостановлены госзакупки, кроме неотложных.

Как сообщала «Русская Весна», со среды вводится пропускной режим.

В Уфе у 52 пациентов закрытой на карантин Республиканской больницы имени Куватова подтверждён коронавирус. Об этом сообщил главный врач.

В Ставропольском крае общее число выявленных случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа возросло на 12 и достигло 86 человек, 8 пациентов в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор.

На Камчатке ещё 2 случая, таким образом, за день число заражённых увеличилось с 10 до 21. Губернатор не исключил введения дополнительных мер по ограничению перемещений людей.

РЖД приостанавливают бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны до отмены ограничительных мер из-за коронавируса.

В Китае за сутки выявлено 108 случаев заражения коронавирусом (98 из них — ввозные), умерли два человека, выздоровели 88 пациентов. В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не зафиксировано ни одного нового случая.

В Германии число заражений коронавирусом превысило 123 тысячи, скончались уже 2799 человек — таковы данные Института Коха.

Американский Университет Хопкинса к утру 13 апреля обнародовал такие цифры: по всему миру число выявленных случаев заражения достигло 1 850 220 (напомним, в начале прошлой недели это было 1,6 млн), 113 295 человек умерли.

Печальный хит-парад на сегодня выглядит так:

1. США — 557 300/ 22 079

2. Испания — 166 831 / 17 209

3. Италия — 156 363 / 19 890

4. Франция — 133 670 / 14 412

5. Германия — 127 854 / 3 022

6. Великобритания — 85 208 / 10 629

7. Китай — 83 135 / 3 343

8. Иран — 71 786 / 4 474

9. Турция — 56 956 / 1198

10. Бельгия — 29 647 / 3 600

…

16. Россия — 15 770 / 130 (позавчера, 11 апреля, Россия занимала в этом списке 18-е место).

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