Итальянский борщ для русских вирусологов

Итальянцы пытались приготовить "борщ", традиционный в России суп, для медиков, которые находятся в Италии и помогают бороться с коронавирусом, написало 3 апреля испанское издание La Pagina.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский вирусолог Александр Семенов. По его словам, таким образом итальянцы попытались отблагодарить своих иностранных коллег.



На столе с борщом поставили поясняющую надпись: "Извините, это первый раз". [Любопытен казус с переводом на табличке выше. Ясно, что переводил не носитель русского языка. Потому что на итальянском употреблено мн. число 2 лица, а на русском мы видим ед. число. Т.е. инициатива с сюрпризом – чисто местная, исходящая от коренных итальянцев. – Прим. ss69100.]