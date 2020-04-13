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Итальянский борщ для русских вирусологов

12:50. 13 апреля 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Итальянцы пытались приготовить "борщ", традиционный в России суп, для медиков, которые находятся в Италии и помогают бороться с коронавирусом, написало 3 апреля испанское издание La Pagina.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский вирусолог Александр Семенов. По его словам, таким образом итальянцы попытались отблагодарить своих иностранных коллег.

На столе с борщом поставили поясняющую надпись: "Извините, это первый раз". [Любопытен казус с переводом на табличке выше. Ясно, что переводил не носитель русского языка. Потому что на итальянском употреблено мн. число 2 лица, а на русском мы видим ед. число. Т.е. инициатива с сюрпризом – чисто местная, исходящая от коренных итальянцев. – Прим. ss69100.]


Однако вместо подлинного "борща" итальянские повара приготовили "свекольно-картофельный суп с мясным бульоном", уточнил Семенов, но никто из российских врачей не расстроился. Этот жест стал "большой и приятной неожиданностью" для приехавших из Москвы.


Всего участники российской экспедиции продезинфицировали около 39 000 квадратных метров в 11 медицинских учреждениях, передает издание.


ИноСМИ

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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4971811.html

Метки: вирус, италия, русский

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