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Чума XXI века, США — Древний Рим, полный игнор пандемии

20:49. 13 апреля 2020 184 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

То, что сегодня осуществляет Запад в качестве экономической политики для своего населения, — практически полностью совпадает… с действиями Древнего Рима. Помните знаменитое «хлеба и зрелищ»? В период эпидемии зрелищ стало чуть меньше, но интернет и телевидение продолжают развлекать миллиарды людей.

А вот для того, чтобы у них был «хлеб», США, Евросоюз и другие страны делают ровно так, как поступают римские императоры — прямая раздача хлеба населению. Те выплаты, которые путём создания денег из воздуха США осуществляют в адрес своих граждан можно называть как угодно — суть от этого не меняется. Раздача денег сегодня — это раздача хлеба в античности. Просто поменялась форма выдача, смысл остался тот же самый.

Раз внутренняя политика «современного Рима» осталась неизменной, мы можем смело предположить, что и его внешняя политика точно такая же как у античного предшественника. Эта мысль и стала точкой отчёта для обсуждения в новом ролике, записанном совместно с ресурсом «Политраша».

Хронометраж:
00:20 – Как действуют США, чтобы оставаться наверху иерархии?
10:52 – Российская помощь Европе: кто оценит, а кто обесценит?
14:54 – Какими могут быть последствия для государств, которые пытаются игнорировать ситуацию с пандемией?

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Источник: https://nstarikov.ru/chuma-xxi-veka-ssha-drevnij-rim-polnyj-ignor-pandemii-114706

Метки: блог, Видео

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