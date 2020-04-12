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ВП СССР. О деятельности Фонда концептуальных технологий «Алтай» после 18.06.2018 года

18:47. 12 апреля 2020 222 просмотра 5 коммент. Опубликовал:
На сайте ВП СССР опубликована объёмная аналитическая записка „О деятельности Фонда концептуальных технологий «Алтай» после 18.06.2018 года”.

*

Причина написания настоящей записки в том, что начиная с сентября 2018 г. медийное лицо Фонда концептуальных технологий «Алтай» (ФКТ «Алтай») Валерий Викторович Пякин систематически клевещет, излагая свои фантазии и дошедшие до него сплетни на тему деятельности Внутреннего Предиктора СССР до и после 18.06.2018 г. — даты, когда умер Владимир Михайлович Зазнобин (02.09.1938 — 18.06.2018), один из участников Внутреннего Предиктора СССР (ВП СССР), внёсший огромный вклад в создание Концепции общественной безопасности (КОБ) и до конца своих дней представлявший коллектив ВП СССР в обществе с самого начала его деятельности.


  1. «Не читал — но осуждаю…»

  2. О процессе написания работы «Основы социологии»

  3. Об ещё одной лжи В.В. Пякина

  4. Вымыслы о деятельности ВП СССР

  5. Что ещё привиделось В.В. Пякину

  6. О расхождениях методологического характера

  7. О предавании забвению ошибочных утверждений «концептуального гуру»

  8. О реально существующих проблемах в обществе

  9. О снижении интенсивности выхода новых работ ВП СССР

  10. Об известном сценарии интеграции в толпо-«элитарную» культуру неприемлемых для неё учений

  11. Что же осталось от КОБ в выступлениях В.В. Пякина

  12. Разное

ВП СССР


*

ВП СССР или Пякин?




.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4971241.html

Метки: ефимов, зазнобин, КОБ, концепция, Культура, методология, пякин, социология, ссср

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