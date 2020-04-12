ВП СССР. О деятельности Фонда концептуальных технологий «Алтай» после 18.06.2018 года

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Причина написания настоящей записки в том, что начиная с сентября 2018 г. медийное лицо Фонда концептуальных технологий «Алтай» (ФКТ «Алтай») Валерий Викторович Пякин систематически клевещет, излагая свои фантазии и дошедшие до него сплетни на тему деятельности Внутреннего Предиктора СССР до и после 18.06.2018 г. — даты, когда умер Владимир Михайлович Зазнобин (02.09.1938 — 18.06.2018), один из участников Внутреннего Предиктора СССР (ВП СССР), внёсший огромный вклад в создание Концепции общественной безопасности (КОБ) и до конца своих дней представлявший коллектив ВП СССР в обществе с самого начала его деятельности.



«Не читал — но осуждаю…»

О процессе написания работы «Основы социологии»

Об ещё одной лжи В.В. Пякина

Вымыслы о деятельности ВП СССР

Что ещё привиделось В.В. Пякину

О расхождениях методологического характера

О предавании забвению ошибочных утверждений «концептуального гуру»

О реально существующих проблемах в обществе

О снижении интенсивности выхода новых работ ВП СССР

Об известном сценарии интеграции в толпо-«элитарную» культуру неприемлемых для неё учений

Что же осталось от КОБ в выступлениях В.В. Пякина

Разное



ВП СССР



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ВП СССР или Пякин?





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