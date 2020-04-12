ВП СССР. О деятельности Фонда концептуальных технологий «Алтай» после 18.06.2018 года
Причина написания настоящей записки в том, что начиная с сентября 2018 г. медийное лицо Фонда концептуальных технологий «Алтай» (ФКТ «Алтай») Валерий Викторович Пякин систематически клевещет, излагая свои фантазии и дошедшие до него сплетни на тему деятельности Внутреннего Предиктора СССР до и после 18.06.2018 г. — даты, когда умер Владимир Михайлович Зазнобин (02.09.1938 — 18.06.2018), один из участников Внутреннего Предиктора СССР (ВП СССР), внёсший огромный вклад в создание Концепции общественной безопасности (КОБ) и до конца своих дней представлявший коллектив ВП СССР в обществе с самого начала его деятельности.
- «Не читал — но осуждаю…»
- О процессе написания работы «Основы социологии»
- Об ещё одной лжи В.В. Пякина
- Вымыслы о деятельности ВП СССР
- Что ещё привиделось В.В. Пякину
- О расхождениях методологического характера
- О предавании забвению ошибочных утверждений «концептуального гуру»
- О реально существующих проблемах в обществе
- О снижении интенсивности выхода новых работ ВП СССР
- Об известном сценарии интеграции в толпо-«элитарную» культуру неприемлемых для неё учений
- Что же осталось от КОБ в выступлениях В.В. Пякина
- Разное
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ВП СССР или Пякин?
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жесть
жуть.
Фью-ить !
Вот и сказочке конец, а кто понял – молодец.
Студенты медицинского колледжа пригласили Романа Абрамовича
пожить в их женской общаге два месяца бесплатно. Ему не дадут там отдохнуть.
Девки пригласили попа, так ему и надо.