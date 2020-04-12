В Германии озвучили план стратегического разворота страны на Восток.
После пандемии коронавируса Евросоюз не останется прежним. Ему придётся "себя переосмыслить или погибнуть". И для этого важно, во-первых, провести реформу евро, избавиться от американского диктата, построить мирные отношения с Россией. Об этом пишет Мориц Эндерс на страницах издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten, передает ИноТВ.
Автор издания отмечает, что после Второй мировой войны США стали ведущей сверхдержавой и вплоть до 2000 года никто — в том числе и Советский Союз — всерьёз не оспаривали их статус. Превосходство американцев основывалось на островном положении их страны, а также экономической мощи, но с 70-ых годов они начали переносить свои производственные мощности в Азию.
В результате у США появился серьёзный конкурент в лице Китая, ведь с экономической силой приходит и политическая, продолжает автор. Теперь Белый дом делает всё возможное, чтобы сдержать экспансию Поднебесной. И этот конфликт может вылиться в раздел мира на западный и восточный блоки. Для Евросоюза и особенно для зависимой от экспорта Германии это станет большой проблемой.
С экономической точки зрения, ЕС мог бы сохранить независимость и занять своё место в клубе сверхдержав, рассуждает Эндерс. Ведь нигде в мире средний бизнес так не развит, как в союзе. Однако "тяжким бременем на шее" у европейцев лежит евро и "тянет их на дно". Но это не значит, что от него нужно полностью отказаться. Он необходим ЕС для сохранения финансового суверенитета от США, ведь Вашингтон постоянно использует доллар для продвижения своих экономических и геополитических интересов. Однако система параллельных национальных валют могла бы позволить государствам на юге ЕС вновь продавать свои товары по конкурентоспособным ценам. Для северной части Европы это бы в свою очередь послужило стимулом для инноваций и соответственно привело бы к росту производства, объясняет Эндерс.
Изменение баланса сил в мире привело к тому, что США стали уделять больше внимания Китаю. Это даёт ЕС возможность эмансипироваться от американцев, или же союз навсегда останется их вассалом. Недавние события — антироссийские санкции и конфликт с Ираном — отчётливо показали, как сильно ограничен простор для действий Европы. Ухудшают ситуацию и внутриевропейские конфликты, например, борьба Франции и Италии за влияние в Ливии, отмечает автор.
Стратегия Брюсселя должна заключаться в том, чтобы сотрудничать не только с США, но и с другими игроками. Для этого нужно использовать искусство дипломатии и в случае необходимости выступать в качестве противовеса давлению одной из сторон. Эффективность такой стратегии подтверждает пример России, которая несмотря на активное сближение с Китаем, всё успешнее отстаивает свои национальные интересы.
Инспирированный США переворот на Украине в 2014 году помешал созданию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, пишет автор. Возникший из-за этого конфликт с Россией выгоден американцам, но не европейцам. Создать же надёжную архитектуру безопасности в Европе без Москвы невозможно. К тому же отстранять Россию от этого процесса было бы неразумным, ведь это тоже европейская страна. "И особенно мы немцы не должны забывать, что Советский Союз принёс наибольшие жертвы для того, чтобы освободить мир от ига национал-социализма, — напоминает автор. — Настало время строить не только немецко-французскую, но и немецко-российскую дружбу. Она может стать опорой для мира в Европе".
Источник: http://alternatio.org/events/all/item/79590-v-germanii-ozvuchili-plan-strategicheskogo-razvorota-strany-na-vostok
Типа ни о чем, но закончится как обычно нах Остен, немцев не переделаешь. Вот если бы они убили шесть лямов французов вместо шести лямов поляков, то сейчас и немцев бы не было и плана Остен, а так это новое дежавю.
Закончится тем, что будет союз лидеров Россия – Германия – Индия.
Три страны будут отвечать за порядок в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Индия?
А почему не Камбоджа? ))
Потому что у Индии есть отличный потенциал в будущем.
Сейчас есть, завтра – нет. Качели.
Воспитатель будет справедлив.
Что Вы там говорили о “предохранителе”?
Растяните это видение на территорию трех стран.
Стул стоит на трех ножках минимум.
Довольно не устойчивая конструкция. А куда Китай дели ?
Китай – вторые США в будущем.
Но с отличием в том, что там будет приоритет философского учения.
Надеюсь до новой битвы “с драконом” не дойдет.
Но шансы есть.
А пока – мы с ними – друзья.
Нужно помнить истоки.
Истоки культуры Китая – не из России (Гипербореи).
Они от противоположного.
Потому и купи-продай работает у них отлично.
Сейчас там – национальный капитализм, и неуёмное потребление энергоресурсов. Т.е. не приемлемая ситуёвина для Исполнителей. Время покажет.
Сейчас Китай – это главный противник США.
Не Россия.
Не буду удивлён тем, что китайская экономика в конце концов поглотит экономику США.
Но это может и не произойти, если Трамп и вся его подложка элит будут думать головой, а не пятой точкой.
Трамп мог бы попросить Китай, но попросил Россию.
Выбор сделан.
Я думаю , что война Трампа с Китаем в прошлом году по экономическим вопросам, и коронавирус – цепь выстроенных событий, но не вся.
Война Трампа – это попытка вернуть в США производство.
Если люди думают, что экономика США (фактическая) сильна и независима – они глубоко ошибаются.
В Китае сосредоточено немало ресурсов, производящих якобы американскую продукцию.
Китай помнит все, и при случае с удовольствием припомнит западному миру былые времена.
И лишь Россия может стать преградой этому.
Философское учение в Китае – сильная вещь.
Оно многое может объяснить, и от многих ошибок будущего предостеречь.
Это их «ящик Пандоры»
В Индии заложена в сознании народа кастовая система, которая может быть интересна именно тем, кто мечтает воплотить эту систему во всём мире. Система ,где переход их касты в касту практически не возможен, ничем не лучше, чем система, где царит нацизм.
Очень удобная система для тех, кто и так её практически использует её под другими флагами.
Без социальных лифтов и хорошего начального воспитания и образования любая система подобна флюсу, мучающего его владельца, по словам Козьмы Пруткова.
Кастовость в Индию пришла от славян.
Система есть везде.
Но не везде работает правильно и справедливо.
Основа «сбоя» – мировоззренческая философия.
Принцип мышления и выбора.
При Романовых Германия была РОДИНА ЦАРЕЙ.
Да она и создана Екатериной ( Катя-немка) Великой.
И сегодня драгнахостен это мерседесы в каждом дворе
До Романовых и крещения Европы Германия была наполовину заселена славянами.
Интересная мысль. И при определённых условиях может быть плодотворной, если уважение к реальному победителю в ВОВ, и признание победы прежде всего русского народа, понёсшего основные моральные, и человеческие потери, станет во главу угла в массе немецкого населения.
Как сказал автор:
“И особенно мы немцы не должны забывать, что Советский Союз принёс наибольшие жертвы для того, чтобы освободить мир от ига национал-социализма”. Немецкий народ должен понять и вбить в своё подсознание, кто бросил его в истребительную войну, и чьи деньги подкармливали этого молоха, пожирающего целые народы.
Фантазии. Жиды не дадут – гешефт потеряют.
Евреи отходят на второй план.
И среди них есть разные люди.
Те, кто осознал ошибочность мировоззрения – прямо сейчас отказываются от него и стремятся осознать большее.
Их прагматичность и щепетильность к мелочам сделает своё дело.
Они придут к тем же выводам, что и те, кто идёт дорогой духовности.
Это просто неизбежно с учётом объективной реальности.
Они помнят.
Тот же ГДР далеко не всеми забыт.
И сейчас пришло время переосмысления.
Немцы дружат с головой – я в них верю.
Правильно пишет Мориц Эндерс.
Чем быстрее Евросоюз станет суверенным и независимым от США,
тем лучше станет для него. Взаимовыгодное сотрудничество с РФ
во всех сферах позволит ЕС избавиться от вассальной зависимости Вашингтона.
Но для этого нужно сделать первый шаг, отменить все санкции
против России.