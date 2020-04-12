Сводки от ополчения Новороссии 12 апреля 2020
- 03:00 Донбасс: Позиции ВСУ пылают, каратели хватают мирных граждан и вывозят в неизвестном направлении.
- 01:00 В ВСУ резко увеличилось количество заболевших коронавирусом.
- Вчера 23:00 Каратели выходят из подчинения: массовая драка закончилась огнестрелом, комбриг бежал (ВИДЕО).
Донбасс: Позиции ВСУ пылают, каратели хватают мирных граждан и вывозят в неизвестном направлении
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
Несмотря на договорённости о перемирии, командование «ООС» продолжает наращивание сил и средств вблизи линии соприкосновения, размещая тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов, чем подвергает жизнь мирных жителей смертельной опасности.
Так, в зоне ответственности 30-й бригады ВCУ в жилом районе н. п. Золотое нашей разведкой обнаружены две боевые бронированные машины. Кроме этого в н. п. Новозвановка на двух приусадебных участках также отмечено размещение двух боевых бронированных машин.
В зоне ответственности 25-й бригады ВСУ в н. п. Станица Луганская на территории трех частных домовладений нашей разведкой обнаружено размещение трех боевых бронированных машин.
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С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией. Так, 9 апреля нами отмечена работа маневренных групп РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 30-й бригады по подавлению каналов управления БЛА миссии ОБСЕ в районе н. п. Новозвановка. Патруль Миссии был вынужден прекратить воздушное наблюдение за оккупированной Украиной территорией и вернуть беспилотный летательный аппарат к месту взлета во избежание его утраты.
Данные факты подтверждаются наблюдателями миссии ОБСЕ.
В нарушение Минских договорённостей, противник продолжает активно использовать беспилотные летательные аппараты с целью ведения воздушной разведки.
Командование Народной милиции ЛНР еще раз заверяет украинских оккупантов в бесполезности данных действий, так как подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы находятся в постоянной боевой готовности.
Благодаря их слаженным действиям, а также профессиональному применению единой системы управления средствами РЭБ и ПВО «Альбатрос К» и автоматизированного комплекса РЭБ «Тритон М1» 10 апреля в районе н. п. Сокольники был обнаружен и сбит очередной беспилотный летательный аппарат боевиков 93-й бригады типа «Фантом».
По данным нашей разведки, военный преступник Брыжинский в этот же день обратился с просьбой к генеральному директору «Южно-Украинская АЭС» Владимиру Лисниченко, как к основателю волонтерского движения, с просьбой оказать помощь в приобретении двух квадрокоптеров, в связи с тем, что разведывательное подразделение бригады в зоне «ООС» осталось без средств воздушной разведки.
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В частях и соединениях ВСУ в зоне карательной операции продолжается стремительное распространение пандемии коронавируса.
Так, в штаб «ООС» поступают сведения о вспышках коронавирусной инфекции в подразделениях ВСУ, а также о случаях сокрытия командованием бригад реального положения дел во вверенных им подразделениях.
В связи с этим, командованием «ООС» проводятся масштабные проверки, в первую очередь, в органах управления и соединениях, уже неоднократно замеченных в замалчивании информации об уровне заболеваемости, а именно в подчинённых подразделениях ОТГ «Север» и 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде в частности.
Ранее мы уже говорили о том, что комбриг Зенченко всеми силами старается скрыть реальное количество заражённых военнослужащих бригады, дабы не привлечь к себе еще большего внимания командования, которое сосредоточено на разбирательствах по фактам хищений и продажи крупных партий ГСМ самим Зенченко и его заместителем по тылу.
После работы комиссии в 25-й овдбр также спланированы проверки других соединений и частей в зоне карательной операции и рейды по гражданским медицинским учреждениям, в которых выявлены военнослужащие, проходившие лечение под видом гражданских лиц.
Ситуация с коронавирусом в зоне ответственности 25-й овдбр ВСУ стала очередной возможностью для киевских боевиков под эгидой борьбы с эпидемией заниматься противоправной деятельностью.
Так, нам стало известно, что под видом проверки выполнения требований карантина военнослужащими 25-й бригады совместно с сотрудниками военной службы правопорядка проводятся адресные проверки гражданских лиц. От жителей, напуганных визитами так называемых стражей правопорядка, поступает тревожная информация об обвинении их в содействии ЛНР.
В районах н. п. Макарово и Тёплое бойцы ВСУ проверяют у всех документы, всех «подозрительных» лиц увозят в неизвестном направлении. Так, на сегодняшний день уже трое мирных жителей уехали с боевиками в неизвестном направлении. Ни один из них домой не вернулся.
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Мы продолжаем фиксировать случаи небоевых потерь в подразделениях ВСУ в зоне карательной операции.
Ночью с 9 на 10 апреля в районе н. п. Орехово военнослужащие 30-й отдельной бригады ВСУ в результате неосторожного обращения с огнём, используя для растопки печи дизельное топливо, подожгли собственный блиндаж. По деревянным конструкциям и сухой растительности огонь быстро распространился по всей позиции, а так как зачинщики пожара находились в состоянии алкогольного опьянения, покинуть место пожара и вынести ящики с боеприпасами они не смогли.
По имеющимся у нас данным, в результате пожара и детонации боеприпасов один военнослужащий погиб на месте, трое получили ранения и ожоги различной степени тяжести.
В подразделении работают следователи военной прокуратуры.
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В ВСУ резко увеличилось количество заболевших коронавирусом
Тест на коронавирус показал положительный результат еще у семи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом, количество военных с коронавирусной болезнью увеличилось с 10 до 17.
Об этом в субботу, 11 апреля, проинформировала пресс-служба Медицинских сил ВСУ.
Сообщается, что заболевание подтверждено у двоих военнослужащих одной из воинских частей Хмельницкого. По информации медиков, с 27 марта они находились на самоизоляции после контакта с лицом, у которого был подтвержден Covid-19
Также подтверждено заболевание у троих военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. Они находились на самоизоляции с 9 апреля после контакта с больным военнослужащим. Еще один новый случай коронавируса был обнаружен в Киевском гарнизоне. Пациент с 6 апреля находился на самоизоляции после контакта с инфицированным.
Представители медсил отметили, что на данный момент состояние здоровья зараженных коронавирусом военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях.
Стало известно о заражении еще одного военнослужащего Киевского гарнизона, который с 3 апреля находился в Национальном военно-медицинском клиническом центре с предварительным диагнозом «пневмония». Сегодня поступили результаты его ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние его здоровья также удовлетворительное. Он получает симптоматическое лечение.
«Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены», — добавили в пресс-службе.
На днях президент Украины Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва из-за коронавируса.
Тем временем украинской армии не хватает защиты для военных и для медиков для борьбы с инфекцией. Также в армии есть только три передвижных мобильных лаборатории.
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Каратели выходят из подчинения: массовая драка закончилась огнестрелом, комбриг бежал (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 34 раза открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из 82-мм минометов районы посёлков шахт им. Гагарина и «6/7» г. Горловка. В результате обстрела поврежден жилой дом по адресу ул. Ольги Кобылянской, д. 204.
На донецком направлении боевики 28-й, 54-й и 57-й бригад по приказу военных преступников Марченко, Майстренко и Мишанчука вели огонь с применением 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам населенных пунктов Жабичево, Старомихайловка, Спартак, Ясиноватая, Веселое, по поселку шахты «Трудовская» и району Донецкого аэропорта.
Боевики 28-й бригады ВФУ под командованием Марченко совершили очередное преступление, открыв огонь по н. п. Сигнальное с применением вооружения БМП. В результате обстрела повреждены два жилых дома по адресам: ул. Гагарина 13 и 15. Кроме того, во дворе своего дома по адресу ул. Победы, д. 50, получил осколочные ранения мирный житель 1970 года рождения.
В результате обстрела со стороны ВФУ н. п. Ясное с применением вооружения БМП поврежден газопровод по адресу: ул. Щорса, 1. Силами экстренных служб утечка газа устранена.
На мариупольском направлении боевики 128-й и 10-й бригад по приказу военных преступников Гончарука и Зубанича вели огонь с применением 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п. Сигнальное, Октябрь, Коминтерново, Петровское, Ясное, Докучаевск, Еленовка.
Дополнительная информация о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Противник увеличил интенсивность обстрелов территории Республики, при этом активизировал применение беспилотных летательных аппаратов для ведения воздушной разведки и корректировки огня.
Вчера при обстреле из вооружения БМП н. п. Сигнальное украинские боевики для корректировки огня использовали БЛА.
Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты «Мантия-АРП» украинский беспилотник типа «Фантом» был обнаружен и сбит. За неделю это уже второй уничтоженный БЛА противника.
Нашей разведкой получены данные о фактах усиления протестных настроений среди боевиков на переднем крае против своего командования.
Военное руководство оккупационных сил принимает все возможные меры для снижения недовольства среди личного состава.
Как мы заявляли ранее, в 16-м батальоне 58-й бригады в районе н. п. Новгородское работала совместная следственная группа СБУ, ВСП и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения командованию, а также призывам к саботированию приказов организованной группой боевиков в количестве 14 человек.
На позиции подразделения лично прибыл командир бригады Кащенко с целью уладить конфликт. Группа подстрекателей потребовала у комбрига улучшить качества питания, разъяснить сроки ротации и обеспечить военнослужащих медикаментами для лечения респираторных заболеваний. Уговоры и обещания комбрига желаемого результата не принесли.
Группа из 16 человек перешла к открытым угрозам и оскорблениям, в результате потасовки с применением оружия ранения получили пять военнослужащих 16-го батальона. Кащенко в срочном порядке убыл в штаб бригады и обратился в ВСП для подавления бунта личного состава.
Подобная ситуация и в 108-м батальоне 10-й огшбр, где командир батальона подполковник Супрун нанес телесные повреждения своему подчиненному за отказ сдавать денежные средства на якобы утраченное имущество.
В настоящее время в 10-й бригаде также работают сотрудники ВСП и военной прокуратуры. Комбат задержан, проводится разбирательство.
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Массовое распространение эпидемии коронавируса в зоне «ООС», отсутствие медицинского обеспечения, несоблюдение личным составом элементарных норм и правил гигиены приводят к небоевым потерям в рядах ВФУ. Причиной 78% всех небоевых потерь бандитских формирований стал коронавирус.
Опасаясь очередного дисциплинарного взыскания военный преступник Майстренко решил изолировать весь личный состав с признаками инфекционных заболеваний, но меры были предприняты слишком поздно. На сегодняшний день в 54-й омбр зафиксировано более 30 случаев заражения вирусом COVID-19.
Боясь лишней огласки о количестве зараженных инфекцией, Майстренко приказал умышленно оформлять на больного военнослужащего медицинское заключение, где причиной заболевания ставят не истинный диагноз — коронавирус, а выдуманную болезнь. Так, по нашим данным, в Покровском районном центре первичной медико-санитарной помощи в с. Гришино находятся 20 военнослужащих бригады с подозрением на коронавирус.
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