Сводки от ополчения Новороссии 12 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.

Несмотря на договорённости о перемирии, командование «ООС» продолжает наращивание сил и средств вблизи линии соприкосновения, размещая тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов, чем подвергает жизнь мирных жителей смертельной опасности.

Так, в зоне ответственности 30-й бригады ВCУ в жилом районе н. п. Золотое нашей разведкой обнаружены две боевые бронированные машины. Кроме этого в н. п. Новозвановка на двух приусадебных участках также отмечено размещение двух боевых бронированных машин.

В зоне ответственности 25-й бригады ВСУ в н. п. Станица Луганская на территории трех частных домовладений нашей разведкой обнаружено размещение трех боевых бронированных машин.

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С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией. Так, 9 апреля нами отмечена работа маневренных групп РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 30-й бригады по подавлению каналов управления БЛА миссии ОБСЕ в районе н. п. Новозвановка. Патруль Миссии был вынужден прекратить воздушное наблюдение за оккупированной Украиной территорией и вернуть беспилотный летательный аппарат к месту взлета во избежание его утраты.

Данные факты подтверждаются наблюдателями миссии ОБСЕ.

В нарушение Минских договорённостей, противник продолжает активно использовать беспилотные летательные аппараты с целью ведения воздушной разведки.

Командование Народной милиции ЛНР еще раз заверяет украинских оккупантов в бесполезности данных действий, так как подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы находятся в постоянной боевой готовности.

Благодаря их слаженным действиям, а также профессиональному применению единой системы управления средствами РЭБ и ПВО «Альбатрос К» и автоматизированного комплекса РЭБ «Тритон М1» 10 апреля в районе н. п. Сокольники был обнаружен и сбит очередной беспилотный летательный аппарат боевиков 93-й бригады типа «Фантом».

По данным нашей разведки, военный преступник Брыжинский в этот же день обратился с просьбой к генеральному директору «Южно-Украинская АЭС» Владимиру Лисниченко, как к основателю волонтерского движения, с просьбой оказать помощь в приобретении двух квадрокоптеров, в связи с тем, что разведывательное подразделение бригады в зоне «ООС» осталось без средств воздушной разведки.

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В частях и соединениях ВСУ в зоне карательной операции продолжается стремительное распространение пандемии коронавируса.

Так, в штаб «ООС» поступают сведения о вспышках коронавирусной инфекции в подразделениях ВСУ, а также о случаях сокрытия командованием бригад реального положения дел во вверенных им подразделениях.

В связи с этим, командованием «ООС» проводятся масштабные проверки, в первую очередь, в органах управления и соединениях, уже неоднократно замеченных в замалчивании информации об уровне заболеваемости, а именно в подчинённых подразделениях ОТГ «Север» и 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде в частности.

Ранее мы уже говорили о том, что комбриг Зенченко всеми силами старается скрыть реальное количество заражённых военнослужащих бригады, дабы не привлечь к себе еще большего внимания командования, которое сосредоточено на разбирательствах по фактам хищений и продажи крупных партий ГСМ самим Зенченко и его заместителем по тылу.

После работы комиссии в 25-й овдбр также спланированы проверки других соединений и частей в зоне карательной операции и рейды по гражданским медицинским учреждениям, в которых выявлены военнослужащие, проходившие лечение под видом гражданских лиц.

Ситуация с коронавирусом в зоне ответственности 25-й овдбр ВСУ стала очередной возможностью для киевских боевиков под эгидой борьбы с эпидемией заниматься противоправной деятельностью.

Так, нам стало известно, что под видом проверки выполнения требований карантина военнослужащими 25-й бригады совместно с сотрудниками военной службы правопорядка проводятся адресные проверки гражданских лиц. От жителей, напуганных визитами так называемых стражей правопорядка, поступает тревожная информация об обвинении их в содействии ЛНР.

В районах н. п. Макарово и Тёплое бойцы ВСУ проверяют у всех документы, всех «подозрительных» лиц увозят в неизвестном направлении. Так, на сегодняшний день уже трое мирных жителей уехали с боевиками в неизвестном направлении. Ни один из них домой не вернулся.

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Мы продолжаем фиксировать случаи небоевых потерь в подразделениях ВСУ в зоне карательной операции.

Ночью с 9 на 10 апреля в районе н. п. Орехово военнослужащие 30-й отдельной бригады ВСУ в результате неосторожного обращения с огнём, используя для растопки печи дизельное топливо, подожгли собственный блиндаж. По деревянным конструкциям и сухой растительности огонь быстро распространился по всей позиции, а так как зачинщики пожара находились в состоянии алкогольного опьянения, покинуть место пожара и вынести ящики с боеприпасами они не смогли.

По имеющимся у нас данным, в результате пожара и детонации боеприпасов один военнослужащий погиб на месте, трое получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

В подразделении работают следователи военной прокуратуры.

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