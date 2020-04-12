Спецслужбы США собирают сепаратистов КНР для дестабилизации ситуации в стране

США в своём репертуаре, прикрываясь пресловутой демократией, вмешиваются во внутренние дела КНР, подначивая сепаратистов. Так, ещё в ноябре прошлого года в Дхарамсале прошла «Восьмая международная конференция групп поддержки Тибета». Главной темой мероприятия была заявлена якобы проблема несоблюдения прав человека в КНР, но на деле это сборище представляло собой съезд проамериканских сепаратистов.

Организатор мероприятия - «Центральная тибетская администрация». Делегаты оказали активистам «Конгресса Южной Монголии» помощь в создании письма в Конгресс США с просьбой признать права нацменьшинств Внутренней Монголии также, как были признаны права уйгуров и жителей Гонгконга.

«Конгресс Южной Монголии» — это НКО, созданная именно с целью обращения к политикам Белого Дома. Организация объединяет подпольные либеральные и демократические силы Китая. Ранее об этой НКО ничего известно не было.

Подобное «демократическое» мероприятие проведено для сепаратистов, собранных при участии политических некоммерческих организаций и спецслужб США. Очевидно, что все эти действия были направлены на дестабилизацию ситуации в КНР.

США уже неоднократно использовали подобную тактику ведения «гибридной войны» в других странах. Тоже самое мы наблюдаем и в Китае.