Славянские календари. Юлия Тотьмянина. Часть 2

Славянский мир был очень многомерен.



Автор-сказительница – Юлия Тотьмянина

Часть 1 – https://youtu.be/btrQnrOc0Ac



Предки могли вести счёт сразу нескольким календарям одновременно. Если сейчас один календарь для всех, где только 12 месяцев по 28, 30 и 31 день, то раньше были календари, исчислявшие и по 40, 28, 10, 9, 7 и даже по одному дню. Понимание времени у славян почти стёрто из памяти современников. Необходимо восстановить пазлы о фрактальном времени и разобраться, как наши предки взаимодействовали с самой основой бытия – со Временем. Вместе с исследователем календарей и культур, автором Концепции объёмного времени «Tzolahao» Тотьмяниной Юлией, мы обсудим более 10-ти вариантов славянских календарей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mnaU9tepe1U